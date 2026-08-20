Đi khám vì hoa mắt chóng mặt, người phụ nữ 35 tuổi sốc khi mắc ung thư

Những cơn hoa mắt, chóng mặt tưởng chỉ là mệt mỏi nên người phụ nữ 35 tuổi chủ quan, đến khi đi khám mới biết mình mắc ung thư máu cấp tính.

Trước khi nhập viện, chị H (35 tuổi) thường xuyên hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế, da niêm mạc nhợt nhạt và sốt nhẹ trong kỳ kinh nguyệt. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường trong chu kỳ sinh lý, người phụ nữ 35 tuổi chủ quan, chưa đi khám ngay.

Tuy nhiên, các triệu chứng kéo dài và không thuyên giảm. Khi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, kết quả xét nghiệm máu cho thấy bệnh nhân giảm hai dòng tế bào máu ngoại vi. Các bác sĩ tiếp tục thực hiện huyết tủy đồ cùng các kỹ thuật chuyên sâu, từ đó xác định bệnh nhân mắc bạch cầu cấp. Bệnh nhân bất ngờ khi nhận kết quả bởi chị không nghĩ những biểu hiện thường ngày lại là triệu chứng của bệnh ung thư.

Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám. (Ảnh: BVCC)

Theo bác sĩ Khoa Huyết học lâm sàng, Bệnh viện 108, bạch cầu cấp, còn gọi là ung thư máu cấp tính, là nhóm bệnh ác tính của hệ tạo máu. Bệnh đặc trưng bởi sự tăng sinh mất kiểm soát của các tế bào bạch cầu non (tế bào blast) trong tủy xương. Đây là bệnh tiến triển nhanh, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ở người khỏe mạnh, tủy xương được ví như “nhà máy” sản xuất 3 dòng tế bào máu chủ yếu gồm hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu trưởng thành. Hồng cầu vận chuyển oxy nuôi dưỡng cơ thể; tiểu cầu tham gia quá trình đông máu; bạch cầu trưởng thành giúp bảo vệ cơ thể trước vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh.

Khi mắc bạch cầu cấp, các tế bào bạch cầu non ác tính sinh sôi quá mức, lấn át không gian và tranh giành chất dinh dưỡng với các tế bào máu khỏe mạnh. Tủy xương vì thế không thể sản xuất đủ hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu trưởng thành, gây ra hàng loạt triệu chứng.

4 nhóm dấu hiệu cảnh báo bạch cầu cấp

Thiếu máu: Người bệnh có thể mệt mỏi, kiệt sức, da xanh xao, niêm mạc nhợt, hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh hoặc khó thở khi vận động nhẹ.

Xuất huyết do giảm tiểu cầu: Người bệnh dễ xuất hiện vết bầm tím không rõ nguyên nhân, chấm xuất huyết dưới da, chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng khó cầm. Ở phụ nữ, tình trạng này có thể biểu hiện bằng rong kinh hoặc lượng kinh nhiều bất thường.

Nhiễm trùng: Do thiếu hụt bạch cầu khỏe mạnh, người bệnh có thể sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, ớn lạnh, thường xuyên viêm họng, viêm phổi hoặc nhiễm trùng tái đi tái lại.

Tế bào ung thư thâm nhiễm: Một số người bệnh xuất hiện đau nhức sâu trong xương, nổi hạch ở cổ, nách hoặc bẹn, gan lách to gây chướng bụng hoặc phì đại lợi.

Các bác sĩ lưu ý, những dấu hiệu ban đầu của bạch cầu cấp rất dễ bị nhầm với cảm cúm, suy nhược hoặc căng thẳng. Tuy nhiên, khác với tình trạng mệt mỏi thông thường, triệu chứng bệnh thường kéo dài, không tự hết và có xu hướng nặng dần.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi khám nếu sốt cao hoặc sốt nhẹ kéo dài trên một tuần không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi không kèm ho hay sổ mũi rõ ràng.

Việc khám sớm cũng cần thiết khi đột nhiên xuất hiện nhiều vết bầm tím, chấm xuất huyết dưới da, chảy máu cam hoặc chảy máu chân răng liên tục; mệt mỏi, xanh xao kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Đau nhức sâu trong xương, đặc biệt không giống đau cơ; nổi hạch ở cổ, nách hoặc bẹn to dần nhưng không sưng đỏ, không đau cũng là những dấu hiệu cần được kiểm tra sớm.