Đi khám vì đau mạn sườn và sốt rét, bệnh nhân phát hiện 'thủ phạm' không ngờ trong gan

Khoa Tiêu hóa – Gan mật – Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, mới tiếp nhận trường hợp bệnh nhân bị áp xe gan kích thước lớn. Anh Lê Văn Đông (Hà Nội) xuất hiện triệu chứng đau mạn sườn phải kèm ho, sốt rét.



Tại đây, các sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng để tìm nguyên nhân gây tổn thương gan. Trên hình ảnh chất lượng cao của cắt lớp vi tính thấy rõ bệnh nhân có tổn thương gan kích thước lớn 8,6 x 7,9 cm.

Theo Bác sĩ, Tiến sĩ Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa – Gan mật – Tụy, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, tổn thương này được đánh giá là nguy hiểm nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm máu của anh Đông cho thấy nguyên nhân chính của áp xe gan do sán lá gan lớn. Đây là một loại ký sinh trùng thường sống ký sinh ở những loài rau thủy canh như rau cần, rau muống, rau ngổ…

Người bệnh được điều trị bằng thuốc diệt sán lá gan lớn. Sau 3 ngày theo dõi và điều trị tích cực, anh Đông hết đau mạn sườn phải, hết sốt, thể trạng khỏe mạnh, khối áp xe gan giảm đáng kể.

Áp xe gan là một trong những tổn thương gan khá nguy hiểm. Khi bị áp xe sẽ xảy ra tổn thương tại gan. Lá gan bị nhiễm khuẩn hoặc nhiễm ký sinh trùng sẽ có biểu hiện sưng mủ và hình thành các lỗ nhỏ.

Bệnh ở giai đoạn đầu thường ít có triệu chứng rõ rệt. Bệnh ở giai đoạn nguy hiểm nếu xảy ra đồng thời các triệu chứng như sốt cao, rét run, đau tức vùng gan, có thể gây khó thở, nặng vùng dưới sườn bên phải, ấn kẽ sườn thấy đau tăng lên…

Bên cạnh chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm máu với các chỉ số bạch cầu tăng cao, tốc độ máu lắng tăng chính là biểu hiện dễ nhận thấy của áp xe gan.

Tiến sĩ Vũ Trường Khanh nhấn mạnh áp xe gan do sán lá gan lớn là một bệnh lý không hiếm gặp. Có nhiều nguyên nhân gây áp xe gan: áp xe gan do vi khuẩn, áp xe gan do sán lá gan lớn, áp xe gan do amip… Nếu không được chẩn đoán chính xác và điều trị đúng phác đồ, bệnh nhân thường sốt và đau kéo dài, có thể dẫn đến suy kiệt. Ngoài ra, ổ áp xe cũng có thể vỡ vào ổ bụng gây biến chứng nặng. Biết được mức độ nguy hiểm của bệnh sẽ giúp chúng ta chủ động phòng ngừa, có các giải pháp bảo vệ sức khỏe bản thân.

Trên thực tế, có những bệnh nhân có các triệu chứng không rầm rộ, thỉnh thoảng sốt nhẹ và đau tức vùng gan, việc điều trị rất đơn giản, ít tốn kém nếu đi khám và phát hiện sớm. Đặc biệt, để dự phòng áp xe gan do sán lá gan lớn, mọi người thực hiện ăn chín uống sôi, không nên ăn rau thủy canh sống như rau cần, rau muống dưới nước, rau ngổ dưới nước….