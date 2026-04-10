Đi khám u ngực gặp bác sĩ nam, cô gái bị người yêu bỏ vì 'để người lạ chạm vào'

Hoàng Thị H (26 tuổi, nhân viên sale tại Hà Nội) chưa hết ngạc nhiên khi bạn trai nói chia tay chỉ vì tuần trước cô đi khám phụ khoa và người khám cho cô là bác sĩ nam.

Hai tháng gần đây, H kiểm tra và phát hiện một khối u nhỏ ở ngực. Được người bạn giới thiệu phòng khám phụ khoa ở Đống Đa có bác sĩ khám uy tín, H đặt lịch và đi khám cùng bạn. Phòng khám có bác sĩ nam và một nhân viên y tế phụ trách việc nhập dữ liệu bệnh nhân trên máy tính.

Kết quả u lành tính, nhưng niềm vui của cô không kéo dài lâu khi cô nói chuyện này cùng bạn trai. Thay vì an ủi, bạn trai bắt đầu tra hỏi dồn dập về việc bác sĩ đã chạm vào đâu, quy trình khám thế nào. Dù H giải thích đó hoàn toàn là thao tác y khoa, nhưng anh ấy vẫn khó chịu vì sao không đề nghị đổi sang bác sĩ nữ, sao lại để đàn ông khác "đụng chạm" cơ thể. Bất ngờ hơn là anh đề nghị chia tay.

H cho biết từ khi yêu vài lần bạn trai thể hiện ghen khi cô đi làm việc cùng đồng nghiệp nam hoặc đi họp lớp, đi giao lưu cùng nhóm bạn. Nhưng việc bạn trai ghen với bác sĩ khám bệnh cho thấy anh ta không tôn trọng cô.

Bác sĩ siêu âm cho bệnh nhân khác giới cần có y tá ở cùng phòng. Ảnh Vietnamnet

Chị T. (31 tuổi, đang mang thai tháng thứ 4) rơi vào áp lực ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình cũng vì chồng khó chịu khi chị đăng ký khám thai của một bác sĩ nam.

Chồng chị bận công việc nên chủ yếu chị đi khám thai một mình. Chị đăng ký khám tại phòng khám ở khu Hai Bà Trưng, chọn sẵn bác sĩ thăm khám. Bác sĩ khám cẩn thận, siêu âm rất kỹ cũng như kê đơn thuốc bổ sung hợp lý, hướng dẫn tham khảo thực đơn, món ăn bồi dưỡng để hai mẹ con khỏe. Chị yên tâm và rất thoải mái khi bác sĩ khám nên cũng xác định sẽ theo khám đến khi sinh.

"Sóng gió" nổi lên khi chồng đưa chị đi khám, bác sĩ chỉ định siêu âm đầu dò - kỹ thuật phổ biến trong sản khoa để xác định tim thai. Vừa ra khỏi phòng bác sĩ và chờ kết quả, chị nhận thấy thái độ rất khác của chồng. Anh không hỏi han cũng không nói chuyện, thậm chí xuống dưới xe đợi chứ không ở lại để nghe bác sĩ thông báo tim thai của con.

Về đến nhà, việc đầu tiên người chồng tra hỏi vì sao lại đăng ký khám bác sĩ nam trong khi bao nhiêu bác sĩ nữ. Dù chị T nói rõ lý do đó là bác được nhiều mẹ bầu tin tưởng nhưng chồng chị vẫn không thấy thoải mái, thậm chí còn bóng gió việc chị dễ dãi khi để bác sĩ nam khám những vùng nhạy cảm.

Những ngày sau đó, không khí gia đình trở nên nặng nề. Chồng chị đề nghị đổi sang bác sĩ nữ, yêu cầu chị không được đi khám một mình nữa. Khi chị giải thích rằng yếu tố chuyên môn và sự tin tưởng với bác sĩ mới là điều quan trọng, mâu thuẫn càng căng thẳng hơn.

“Anh ấy khó chịu, giận dỗi đến mức ra ngủ riêng. Tôi đang mang thai, tâm lý vốn đã nhạy cảm, lại phải chịu thêm áp lực này nên rất mệt mỏi. Tôi chỉ mong được khám chữa bệnh trong sự tôn trọng và thấu hiểu, chứ không phải bị chồng nghi ngờ, ghen tuông như thế”, chị T. tâm sự.

Bác sĩ sản khoa Nguyễn Tuấn Dũng (Phòng khám Sản phụ khoa Phù Ninh) chia sẻ, những tình huống trớ trêu như trên không hiếm gặp. Từng có trường hợp người chồng yêu cầu đổi bác sĩ ngay tại phòng khám hoặc liên tục gọi điện kiểm soát khi biết vợ đang trong phòng cùng bác sĩ nam.

Nam bác sĩ chia sẻ, trong phòng khám, bác sĩ không nhìn bệnh nhân với tư cách cá nhân mà là ca bệnh cần xử lý. Mọi thao tác đều thực hiện theo quy chuẩn nghiêm ngặt, có nhân viên y tế hỗ trợ để đảm bảo tính chuyên môn và đạo đức. Mục tiêu duy nhất là chẩn đoán và điều trị.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, sự ghen tuông, nghi ngờ phần lớn xuất phát từ tâm lý sở hữu quá mức và thiếu hiểu biết về kiến thức phổ thông. Điều đáng lo ngại nhất là phản ứng tiêu cực này khiến phụ nữ nảy sinh tâm lý sợ hãi, dẫn đến việc trì hoãn hoặc né tránh đi khám định kỳ.

Thay vì kiểm soát, người đàn ông cần hiểu rằng chăm sóc sức khỏe là điều thiết yếu. Sự thấu hiểu và tôn trọng quy trình y khoa không chỉ bảo vệ hạnh phúc lứa đôi mà còn là cách thiết thực nhất để bảo vệ người phụ nữ mình yêu thương.