Đi khám nhiệt miệng, cô gái 26 tuổi phát hiện ung thư giai đoạn 3 dù không rượu, không thuốc

Tưởng mình bị "nóng trong" nên cứ sưng lưỡi và nhiệt miệng dai dẳng, nữ nhân viên văn phòng này đi khám thì ngỡ ngàng nhận chẩn đoán ung thư miệng.

Rất nhiều người khi gặp nhiệt miệng dai dẳng đều cho là "bệnh vặt", không đáng để tâm, chỉ cần mua thuốc về bôi, không cần thăm khám. Hân Hân (Thâm Quyến, Trung Quốc) cũng vậy. Đến khi biết đó là dấu hiệu của căn bệnh ung thư miệng quái ác, cô khóc đỏ mắt trong hối hận cũng đã muộn màng.

Theo lời Hân Hân kể, cô sinh ra tại Quảng Đông (Trung Quốc), tốt nghiệp đại học xong mới tới Thâm Quyến (Trung Quốc) làm việc. Từ công việc, cuộc sống thường nhật cho đến chuyện tình cảm của mình tại thành phố này đều rất suôn sẻ nên luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Cho đến gần đây, Hân Hân bắt đầu gặp vấn đề nhỏ với sức khỏe của mình.

Đó là không hiểu vì lý do gì, cô đột nhiên trở nên rất dễ cáu giận, trong người lúc nào cũng bức bối, khó chịu. Đặc biệt, khoang miệng luôn cảm thấy khô và nóng, thường xuyên bị nhiệt miệng, sưng lưỡi và có mùi hôi miệng dù đánh răng rất kỹ.

Hãy cẩn trọng với những vết loét miệng kéo dài quá 2 tuần (Ảnh minh họa)

Lúc đầu, cô cho rằng mình chỉ biệt viêm loét miệng thông thường nên không để tâm lắm. Nhưng gần 3 tháng trôi qua, những vết loét miệng chưa kịp khỏi chỗ này đã mọc thêm chỗ khác. Nghĩ mình bị nóng trong người, Hân Hân dùng cả kháng sinh, thuốc bôi, giải độc gan mà không đỡ. Cuối cùng, nghe lời đồng nghiệp lớn tuổi trong công ty khuyên cô mới chịu tới bệnh viện thăm khám.

Thật không ngờ, kết quả sinh thiết chi ra Hân Hân mắc ung thư miệng. Cô sốc nặng đến mức nấc nghẹn, hai hàng nước mắt cứ thế trào ra. Vừa khóc vừa liên tục hỏi rằng mình không hút thuốc lá, rất hiếm khi động đến rượu bia, bình thường cũng chẳng mấy khi uống nước ngọt có ga thì làm sao mắc bệnh được.

Ung thư miệng vì kiểu ăn uống nhiều người tưởng tốt

Hân Hân còn chưa đầy 26 tuổi nhưng vì chủ quan mà căn bệnh ung thư miệng của cô đã tiến triển tới đầu giai đoạn 3. Bác sĩ điều trị của cô cho biết, bệnh của Hân Hân đến từ 2 thói quen ăn uống nhiều người mắc phải với đồ uống, thức ăn nóng. Thậm chí, giống như Hân Hân, rất nhiều người còn tưởng đây là thói quen tốt cho sức khỏe.

Hỏi mới biết, Hân Hân vốn sinh ra và lớn lên ở Sán Vĩ, Quảng Đông, Trung Quốc. Đây là địa phương nổi tiếng với sản xuất trà, nghệ thuật trà đạo và thói quen dùng trà rất nóng. Dù xa quê đã lâu nhưng cô vẫn duy trì thói quen uống trà ít nhất 2 lần vào sáng sớm và buổi tối.

Uống trà tốt nhưng uống ở nhiệt độ quá nóng thì hóa hại (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Hân Hân cũng luôn thích ăn thức ăn, uống canh khi còn nóng vì cho rằng như vậy giữ được hương vị và chất dinh dưỡng tối đa. Lâu dần, cô không còn cảm nhận được nhiệt độ trong miệng 1 cách chính xác nữa. Ngay cả trà nóng trên tới tận 70, 80 độ C hay đồ ăn vừa gắp ra khỏi nồi, còn bốc khói nghi ngút mà bỏ vào miệng cô cũng không cảm thấy bỏng rát như người bình thường.

Bác sĩ giải thích, thuốc lá và rượu bia là những yếu tố hàng đầu nhưng không phải nguyên nhân duy nhất gây bệnh ung thư miệng. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như di truyền, nhiễm virus HPV, bạch sản, hồng sản, hội chứng Plummer-Vinson, thiếu hụt 1 số loại vitamin, ăn uống sai cách như đồ ăn quá nóng, bị mốc hoặc nhiều dầu mỡ…

Thường xuyên ăn uống thực phẩm ở nhiệt độ trên 60 độ C sẽ khiến cho niêm mạc miệng và thực quản bị tổn thương, tạo thành các vết loét. Nếu lặp đi lặp lại, không điều trị kịp thời thì khó tránh khỏi ung thư miệng, ung thư thực quản. Càng xót xa hơn khi cơ thể phát ra hàng loạt triệu chứng nhưng Hân Hân lại "ngó lơ".

Để phòng ngừa ung thư thực quản - ung thư khoang miệng, tuyệt đối không ăn hay uống thực phẩm nóng trên 60 độ C (Ảnh minh họa)

Theo vị bác sĩ này, triệu chứng phổ biến của ung thư miệng bao gồm viêm loét miệng, lưỡi mãn tính hoặc lâu khỏi. Hôi miệng bất thường, xuất hiện các cục u, áp xe hay cảm giác khô rát, tê, mất cảm giác, đau đớn trong khoang miệng hoặc vùng mặt. Khó cử động miệng, khó nhai hoặc nuốt hay khàn giọng, đau họng mãn tính… Một số người còn bị đau nhức tai, ù tai, chóng mặt, giảm thính lực.

May mắn là với trường hợp của Hân Hân, khối u phát triển lớn hơn 4cm nhưng chưa lan tới hạch bạch huyết và chưa có dấu hiệu di căn. Vì vậy có thể điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ kết hợp với xạ trị. Cô tự hứa với lòng mình, sẽ từ bỏ thói quen ăn uống đồ nóng và khuyên gia đình, họ hàng ở quê lấy mình làm tấm gương để tránh "rước bệnh vào thân".

Nguồn và ảnh: EBC, HK01