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Đi chợ gặp đúng 2 nguyên liệu đang rẻ, tôi nấu mâm cơm khiến cả nhà khen không ngớt

Vỹ Đình
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Thành phẩm có màu đỏ nâu óng đẹp, vị chua ngọt hài hòa, thơm mùi tỏi và rất đưa cơm.

Trời mưa từ sáng, tôi chỉ định ghé chợ mua vài món về nấu nhanh rồi nghỉ. Thấy tôm tươi và rau muống ngày mưa non mơn mởn, tôi quyết định đổi thực đơn. Thay vì rang tôm như mọi lần, tôi làm tôm rim me, còn bó rau muống được nấu thành canh rau muống đập tỏi.

Không ngờ đến bữa cơm, chồng vừa ăn vừa hỏi: "Cơm đơn giản mà ngon quá!". Hai đứa nhỏ thì tranh nhau từng con tôm, còn bát canh nóng cũng hết veo.

Chỉ hơn 90.000 đồng cho bữa cơm 3-4 người

Hôm đó tôi mua:

  • 400g tôm thẻ: khoảng 68.000 đồng
  • 1 bó rau muống: khoảng 10.000 đồng
  • 1 quả me chín: khoảng 5.000 đồng
  • Tỏi, hành, gia vị: khoảng 8.000 đồng

Tổng chi phí khoảng 91.000 đồng.

Món đầu tiên: Tôm rim me

Tôm cắt râu, rửa sạch rồi để ráo.

Me chín dầm với nước nóng, lọc lấy phần nước cốt.

Phi thơm tỏi, cho tôm vào đảo nhanh trên lửa lớn đến khi chuyển màu đỏ.

Tiếp tục cho nước cốt me, một ít nước mắm, đường và chút tương ớt vào rim khoảng 5-7 phút đến khi nước sốt sánh lại, bám đều quanh từng con tôm.

Thành phẩm có màu đỏ nâu óng đẹp, vị chua ngọt hài hòa, thơm mùi tỏi và rất đưa cơm.

Món thứ hai: Canh rau muống đập tỏi

Rau muống nhặt sạch, cắt khúc vừa ăn.

Đun sôi nước với vài tép tỏi đập dập, thêm chút muối rồi cho rau vào.

Luộc khoảng 2-3 phút đến khi rau vừa chín thì nêm thêm chút hạt nêm hoặc bột canh cho vừa miệng.

Bát canh có vị ngọt tự nhiên của rau, thơm nhẹ mùi tỏi, rất hợp để cân bằng với món tôm rim me đậm vị.

Ảnh minh họa

Bí quyết để món ăn ngon hơn

  • Không rim tôm quá lâu vì thịt sẽ bị khô.
  • Nước sốt me chỉ cần sánh nhẹ, vẫn còn độ bóng để áo đều quanh tôm.
  • Cho tỏi vào ngay từ lúc đun nước canh sẽ giúp nước thơm hơn mà không bị hăng.
  • Rau muống chỉ nên chín tới để giữ màu xanh và độ giòn.

Bữa cơm đơn giản nhưng ai cũng thích

Mâm cơm hôm ấy chỉ có hai món chính nhưng lại rất "bắt cơm". Tôm rim me đậm đà, chua ngọt vừa phải, lớp sốt bóng đẹp như ngoài quán. Bát canh rau muống nóng hổi, thơm mùi tỏi, giúp cân bằng vị và khiến bữa cơm ngày mưa trở nên tròn vị hơn.

Chỉ từ hai nguyên liệu đang được bán với giá khá mềm ngoài chợ, cả nhà đã có một bữa cơm ngon miệng mà ai cũng khen như được nấu theo công thức của quán ăn quen.

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