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"Người lạ" cầm dao đột nhập nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Phòng: Sự thật bất ngờ

Hương Trà
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Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin vụ việc xảy ra ở xã Vĩnh Am vào rạng sáng ngày 23/7, khi một người lạ cầm dao đột nhập vào nhà dân khiến nhiều người lo lắng.

Thời quan qua, hình ảnh một đối tượng lạ mặt, đội mũ, cầm dao đột nhập vào nhà dân ở xã Vĩnh Am (Hải Phòng) nhận được sự quan tâm của dư luận. Ngày 23/7, nắm bắt được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Am khẩn trương tiến hành xác minh.

(Ảnh cắt từ clip)

Kết quả ban đầu, vào khoảng 04h54 ’ngày 23/7, Đ.T.C. (sinh năm 1994, trú tại thôn Vĩnh Tiến 2, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng) cầm 1 con dao đột nhập, đi lang thang trong khu vực sân trước nhà chị N.T.N (sinh năm 1994, trú tại thôn Vĩnh Tiến 1, xã Vĩnh Am, Hải Phòng). Chị N.T.N đã kiểm tra lại đồ vật, tài sản trong gia đình không bị mất mát, hư hỏng gì.

Qua xác minh tại UBND xã Vĩnh Am, Đ.T.C được xác định ở dạng khuyết tật trí tuệ nặng, đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Đ.T.C không được minh mẫn, tỉnh táo khi làm việc với cơ quan Công an. Chị N.T.N sau khi biết Đ.T.C là người cùng xã, bị khuyết tật trí tuệ nên không có yêu cầu, đề nghị gì.

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