Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có tác dụng gì?

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày được xem là mục tiêu vận động của nhiều người. Hiệu quả tùy thuộc vào thể trạng của từng cá nhân, song bài tập này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Giúp các khớp khoẻ mạnh

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Times of India cho biết, khi bạn hoàn thành 10.000 bước, bạn sẽ cảm thấy mình đạt được thành tích và giúp bạn luôn có động lực.

Nó giúp giữ cho các khớp của bạn khỏe mạnh và giảm nguy cơ phát triển các bệnh như viêm khớp và các vấn đề liên quan đến xương khác về lâu dài.

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ

Tốt cho não bộ:

Đi bộ ngoài trời giúp kích thích tế bào não và cải thiện nhận thức, tập trung, là một cách tốt để giảm căng thẳng.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Verywellfit cho biết, đi bộ thúc đẩy lưu thông máu, giúp tim hoạt động tốt hơn. Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày giúp tăng cường lợi ích của việc đi bộ nói chung, cải thiện khả năng bơm máu và cung cấp oxy cho não, cơ. Từ đó, người thường đi bộ có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch như bệnh tim, đột quỵ và cholesterol cao.

Đốt cháy calo

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có thể đốt cháy khoảng 300-500 calo. Việc chuyển động liên tục để đạt được 10.000 bước thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Do đó, bài tập này rất có lợi cho những người muốn giảm cân hoặc duy trì cân nặng, nhất là khi kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh.

Lưu ý: 10.000 bước không phải là mục tiêu tối ưu với mọi người. Số bước tốt nhất với mỗi người có thể thay đổi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, dựa trên một số yếu tố như tuổi tác, thể lực, cân nặng, mục tiêu cá nhân, thói quen hoạt động thể chất nói chung. Người mới tập thể dục có thể giảm số bước chân mỗi ngày, trong khi người hay hoạt động cường độ cao trong thời gian ngắn có thể tăng số bước.