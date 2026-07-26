Lý do đằng sau khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa thương, đồng thời cho rằng nếu vụ việc xảy ra vào ban đêm thì chắc chắn mọi người đã bỏ chạy.

Một đội cứu hộ ở Thái Lan suýt đứng tim khi gặp bệnh nhân trong tình trạng dở khóc dở cười, khiến toàn bộ bệnh viện xôn xao. Lý do đằng sau khiến cư dân mạng vừa buồn cười vừa thương, đồng thời cho rằng nếu vụ việc xảy ra vào ban đêm thì chắc chắn mọi người đã bỏ chạy.

Sự việc trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi sau khi tài xế thuộc lực lượng cứu hộ Hook 31 Kudchum chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân vào ngày 24/7/2026 với nội dung: "Em làm tới nơi tới chốn thật, lần đầu thấy bệnh nhân mà nhân viên cứu hộ cũng giật mình, tưởng đâu đi đón ma vào viện".

Đội cứu hộ đã đến tiếp nhận một nữ sinh 16 tuổi tại một trường học ở huyện Kudchum, tỉnh Yasothon. Nữ sinh bị đau bụng nhưng vẫn tỉnh táo. Các nhân viên đã nhanh chóng sơ cứu ban đầu trước khi chuyển em đến bệnh viện.

Nữ sinh bị đau bụng, không gặp nguy hiểm về sức khoẻ

Về diện mạo kỳ lạ này, được biết em đang hóa trang thành ma "Phi Ka" để tham gia một vở kịch trong hoạt động Ngày Ngôn ngữ Thái Lan tại trường. Khi em được đưa xuống từ xe cấp cứu, hình ảnh này đã làm náo động cả bệnh viện.

Nhân vật mà cô gái hoá trang

Sau đó, chính nữ sinh cũng vào bình luận: "Em không nghĩ là mình lại bị đau bụng đúng lúc nhưng lại sai hoàn toàn về hoàn cảnh thế này".

Cộng đồng mạng đều tỏ ra hùa theo và dành nhiều sự thương mến cho cô gái. Nhiều người bình luận rằng may mắn em bị bệnh vào ban ngày, chứ nếu rơi vào ban đêm thì có khi mọi người đã chạy mất dép.

Đội cứu hộ sau đó cũng cập nhật video ghi lại cảnh nữ sinh đứng mỉm cười tại bệnh viện với túi thuốc trên tay kèm dòng nhắn: "Em an toàn rồi, nhận thuốc về nhà rồi nha".

Nguồn: Kapook