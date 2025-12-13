Đến giờ tôi mới biết uống nước theo 7 kiểu này đang “phá thận”, trước giờ cứ tưởng uống càng nhiều càng tốt!

Là một người rất chăm uống nước, chưa bao giờ uống dưới 3 lít nước mỗi ngày nhưng anh Mã (ngoài 30 tuổi, sống Đài Loan - Trung Quốc) lại phát hiện suy thận giai đoạn đầu trong kỳ khám sức khỏe gần đây. Lúc đầu, anh cho rằng có nhầm lẫn trong chẩn đoán, nhưng khi nghe bác sĩ phân tích anh mới hiểu mình uống nước nhiều nhưng uống nước sai cách. Anh Mã vừa sốc vừa hối hận, gặp ai cũng khuyên họ uống nước cho đúng kẻo "phá thận".

7 kiểu uống nước đang âm thầm "phá thận"

Qua trường hợp của anh Mã, bác sĩ chuyên khoa thận Hung Yung-hsiang cũng cảnh báo 7 sai lầm khi uống nước hại thận mà chúng ta cần tránh:

1. Uống quá nhiều nước

Ảnh minh họa

Nhiều người lầm tưởng uống càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, việc uống quá nhiều nước (ví dụ: 4.000 - 5.000 ml/ngày) có thể dẫn đến hạ natri máu và khiến thận rơi vào trạng thái "siêu lọc". Về lâu dài, tình trạng này có thể dẫn đến xơ hóa cầu thận, làm tăng tốc độ suy giảm chức năng.

- Lời khuyên: Luôn tuân thủ công thức 3% đến 4% trọng lượng cơ thể và tránh uống quá nhiều nước.

2. Chờ khát rồi mới uống nước

Theo bác sĩ Hung, khi bạn cảm thấy khát, cơ thể và thận thường đã bị mất nước nghiêm trọng. Việc trì hoãn uống nước chỉ kéo dài thời gian thận phải hoạt động trong điều kiện thiếu nước mãn tính, đẩy nhanh quá trình lão hóa và suy giảm chức năng.

- Lời khuyên: Chủ động duy trì thói quen uống nước, giữ nhịp độ cơ bản là uống nước ít nhất 2 tiếng một lần, ngay cả khi không cảm thấy khát.

3. Uống quá ít nước

Đây là thói quen phổ biến nhất và gây hại nhất. Bác sĩ Hung cảnh báo rằng nhiều người trưởng thành uống dưới 1.000 ml nước mỗi ngày, khiến thận ở trong trạng thái mất nước mãn tính, làm tăng tốc độ lão hóa của thận và giảm tốc độ lọc cầu thận.

- Lời khuyên: Đảm bảo uống nước đạt tiêu chuẩn 3 - 4% trọng lượng cơ thể (ví dụ, người 60kg nên uống 1.800 - 2.400 ml/ngày).

4. Dùng nước ngọt hay trà đặc thay nước lọc

Ảnh minh họa

Việc thay thế nước lọc bằng đồ uống có đường, nước có ga hoặc trà chế biến sẵn thường xuyên sẽ thúc đẩy quá trình lợi tiểu, làm tăng gánh nặng cho thận và tăng nguy cơ mắc chứng protein niệu. Thậm chí, súp mặn, đặc còn gây hại nhiều hơn.

- Lời khuyên: Lượng nước uống hàng ngày nên chủ yếu là nước lọc. Lượng đồ uống có ga không nên vượt quá 10% tổng lượng chất lỏng nạp vào.

5. Uống nhiều nước ngay sau khi tập luyện

Sau khi tập thể dục cường độ cao hoặc đổ mồ hôi nhiều, cơ thể mất cả nước và chất điện giải (natri, kali). Nếu chỉ bổ sung bằng nước lọc, nồng độ chất điện giải trong máu sẽ bị pha loãng, dẫn đến hạ natri máu nguy hiểm. Theo bác sĩ Hung là có thể gây đau đầu, buồn nôn, thậm chí phù não.

- Lời khuyên: Chọn đồ uống thể thao ít đường hoặc thêm một lượng nhỏ muối vào nước lọc để bổ sung cả chất lỏng và chất điện giải.

6. Uống nước sát giờ đi ngủ

Uống nhiều nước sau bữa tối hoặc ngay trước khi đi ngủ sẽ làm gián đoạn giấc ngủ, dẫn đến đi tiểu nhiều vào ban đêm. Khi chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng, thận không thể cô đặc nước tiểu hiệu quả, làm tăng gánh nặng cho thận. Hơn nữa, máu cô đặc nhất vào buổi sáng, việc trì hoãn nước uống buổi sáng càng làm tăng nguy cơ đột quỵ.

- Lời khuyên: Hạn chế lượng nước uống sau bữa tối xuống dưới 20% tổng lượng hàng ngày và không uống quá 150 ml nước trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ.

Ảnh minh họa

7. Chỉ uống nước vào một khoảng thời gian trong ngày

Nhiều người bận rộn bỏ bê uống nước cả ngày và cố gắng "bù đắp" bằng cách uống một lượng lớn nước cùng lúc (thời gian tập trung ngắn). Hành vi này không giúp ích mà còn gây quá tải đột ngột cho thận, đồng thời khiến cơ thể bị mất nước giữa các khoảng thời gian uống.

- Lời khuyên: Thay vì uống nhiều nước cùng một lúc, bác sĩ Hung khuyên hãy uống từng lượng nhỏ thường xuyên trong ngày, duy trì tần suất ít nhất tám lần uống nước mỗi ngày để thực sự bảo vệ sức khỏe thận.