Đến ạ người nào cho 5 thứ này vào lò vi sóng, khác nào "đào hố chôn mình"

Lò vi sóng giúp hâm nóng thức ăn nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, nhưng không phải thực phẩm nào cũng phù hợp để cho vào thiết bị này. Một số món nếu quay sai cách không chỉ làm mất chất dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, bỏng hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưới đây là 5 loại thực phẩm được khuyến cáo không nên hâm nóng hoặc nấu bằng lò vi sóng.

1. Trứng

Trứng là thực phẩm đứng đầu danh sách không nên cho vào lò vi sóng, đặc biệt là trứng còn nguyên vỏ hoặc trứng luộc nguyên quả. Khi bị làm nóng nhanh, hơi nước bên trong trứng không có đường thoát ra ngoài sẽ tạo áp suất lớn, khiến trứng có thể phát nổ ngay trong lò hoặc khi vừa lấy ra bóc vỏ.

Ngay cả trứng đã đập ra bát nhưng không khuấy đều, không chọc vỡ lòng đỏ cũng có nguy cơ bắn tung tóe khi quay. Ngoài vấn đề an toàn, việc nấu trứng bằng lò vi sóng còn khiến kết cấu trứng bị cao su hóa, khó ăn và giảm giá trị dinh dưỡng.

2. Khoai tây

Khoai tây tưởng chừng vô hại nhưng lại là thực phẩm cần cẩn trọng khi dùng lò vi sóng, đặc biệt là khoai đã nấu chín và để nguội lâu. Nếu khoai tây được để ở nhiệt độ phòng trong nhiều giờ, vi khuẩn có thể phát triển và sinh độc tố. Khi cho vào lò vi sóng hâm lại, nhiệt không đủ để phá hủy hoàn toàn độc tố này, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, khoai tây bọc kín giấy bạc hoặc hộp kín khi quay cũng dễ gây tích nhiệt, làm khoai nóng không đều và tiềm ẩn rủi ro cháy nổ.

3. Nước sốt đặc

Các loại nước sốt đặc như sốt cà chua, sốt mì Ý, sốt BBQ có đặc điểm chung là kết cấu sệt, giữ nhiệt cao. Khi hâm nóng bằng lò vi sóng, bề mặt bên ngoài có thể trông nguội nhưng bên trong lại cực kỳ nóng.

Nếu không che nắp hoặc khuấy đều trong quá trình quay, nước sốt rất dễ bắn mạnh, gây bỏng da, bẩn khoang lò và mất vệ sinh. Trường hợp xấu hơn, người dùng có thể bị bỏng khi mở bát hoặc khuấy sau khi lấy ra.

4. Thịt gà

Lò vi sóng không phù hợp để nấu thịt gà khi còn sống, vì nhiệt phân bố không đều. Một số phần có thể đã nóng nhưng bên trong vẫn chưa đạt nhiệt độ an toàn để tiêu diệt vi khuẩn như Salmonella hay Campylobacter.

Ngay cả khi hâm lại thịt gà đã nấu chín, lò vi sóng cũng dễ làm thịt khô, dai, mất độ ẩm và giảm hương vị. Quan trọng hơn, nếu hâm không đủ thời gian hoặc không đảo đều, thịt gà có thể chỉ ấm bên ngoài nhưng vẫn lạnh bên trong, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

5. Động vật có vỏ như trai, sò điệp, nghêu

Trai, sò, nghêu là nhóm thực phẩm không nên cho vào lò vi sóng dù ở trạng thái sống hay đã nấu. Khi gặp nhiệt độ cao đột ngột, phần vỏ cứng có thể bật mở hoặc nổ, gây nguy hiểm và làm hỏng lò.

Ngoài ra, cấu trúc thịt của các loại hải sản có vỏ rất nhạy cảm với nhiệt. Quay bằng lò vi sóng dễ khiến thịt bị dai, khô và mất vị ngọt tự nhiên. Với hải sản, các phương pháp truyền thống như hấp hoặc xào vẫn an toàn và giữ chất lượng tốt hơn.

