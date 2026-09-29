Đêm xuống, “robot” Ukraine lặng lẽ tiến vào trận địa mìn: Mặt trời lên, bộ binh bắt đầu xung phong

Các nhiệm vụ này là một phần trong chiến dịch tấn công quy mô lớn gần đây mang tên "Vivaldi" của Ukraine.

Trang Business Insider ngày 28/9 đưa tin, tại khu vực phía bắc Donetsk, Quân đoàn 3 của Ukraine đang sử dụng mạng lưới máy bay không người lái (UAV) và thiết bị không người lái mặt đất (UGV) để rải và rà phá bom mìn trong quá trình tấn công các phòng tuyến của Nga.

Các nhiệm vụ này là một phần trong chiến dịch tấn công quy mô lớn gần đây mang tên "Vivaldi" mà phía Ukraine tuyên bố là đã giúp họ giành quyền kiểm soát gần 130 km2 lãnh thổ xung quanh thành phố Lyman.

Một binh sĩ thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine sử dụng máy tính xách tay được kết nối với thiết bị không người lái mặt đất (UGV). Ảnh: Reuters

Quân đoàn 3 cho biết UGV (vốn có khả năng mang tải trọng lớn và hoạt động tại những khu vực nguy hiểm) đang giúp rút ngắn đáng kể thời gian rải mìn. Một thiết bị duy nhất có thể triển khai một bãi mìn trải dài khoảng 400 mét chỉ trong 2 ngày, trong khi một đội lính công binh sẽ cần tới 2 tuần để hoàn thành công việc tương tự.

Ông Serhii Tischenko - chỉ huy Tiểu đoàn Hỗ trợ 96 thuộc Quân đoàn 3 - đã chia sẻ với Business Insider về cách thức vận hành của chiến dịch, bao gồm việc binh sĩ thường tách biệt các hoạt động rà phá mìn và tấn công dựa trên thời điểm trong ngày.

"Rõ ràng là rải mìn vào ban đêm sẽ tốt hơn vì đối phương không thể nhìn thấy các thiết bị UGV của chúng tôi", ông Tischenko nói. Tiểu đoàn của ông có nhiệm vụ hỗ trợ Lữ đoàn Cơ giới Hạng nặng Độc lập 125 và Lữ đoàn Cơ giới 60.

UGV thường là những phương tiện di chuyển bằng bánh xích hoặc bánh lốp, được thiết kế để mang tải trọng lên tới 400 kg.

Theo ông Tischenko, do chúng hoạt động rất êm trên tiền tuyến, Quân đoàn 3 thường thực hiện rà phá mìn vào ban đêm và sau đó phát động tấn công vào ban ngày.

"Thực hiện các cuộc tấn công vào ban ngày sẽ hiệu quả hơn vì đối phương sử dụng rất nhiều máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), và dưới ánh sáng ban ngày, chúng tôi có thể phát hiện chúng dễ dàng hơn", ông nói thêm.

Ông Tischenko nhấn mạnh rằng UGV đóng vai trò vô cùng quan trọng: khi nhìn thấy thiết bị này di chuyển phía trước, người lính tấn công sẽ cảm thấy an tâm và tin tưởng rằng con đường phía trước đã được dọn sạch.

"Họ có thể tiếp tục tiến lên mà không phải liên tục lo lắng về nguy cơ bị thương nặng do trúng mìn. Điều này cực kỳ quan trọng trong một cuộc tấn công", ông Tischenko khẳng định. Vị chỉ huy này cho biết Tiểu đoàn 96 cũng sử dụng các loại UGV cho hoạt động rải mìn, và những thiết bị này chủ yếu giúp làm chậm đà tiến quân của Nga và tạo thời gian cho phía Ukraine phản ứng.

Ngoài UGV, Tischenko cho biết đơn vị của ông còn triển khai các loại UAV hạng nặng, thường là loại 6 cánh quạt (hexacopter) có khả năng mang tải trọng lên tới 40 kg, để thả hàng chục quả mìn cùng lúc.

"Một UAV hạng nặng có thể thả tới 40 quả mìn sát thương bộ binh xuống một khu vực cụ thể", ông Tischenko nói.

Vị chỉ huy này cho biết thêm, trong một đêm làm việc điển hình, kíp vận hành UAV hạng nặng có thể thực hiện 5 phi vụ với quãng đường di chuyển lên tới 10 km. Theo ông, trung bình một tổ rải mìn thuộc tiểu đoàn của ông có thể thực hiện khoảng 130 phi vụ mỗi tháng.

Tischenko cũng cho biết các loại UAV nhỏ hơn có thể thả khối thuốc nổ để phá hủy bãi mìn của Nga.

"Việc này đã mang lại kết quả đáng kể. Chúng tôi đã gây rối loạn và làm suy giảm tinh thần của đối phương cũng như các nhóm tấn công của họ", ông Tischenko nói. Ông cho biết thêm rằng đơn vị của mình đã thực hiện các nhiệm vụ rải mìn dọc theo gần 29 km chiến tuyến trong chiến dịch Vivaldi.

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn 3 của Ukraine đang chuẩn bị một chiếc UGV mới trong nhà xưởng ở vùng Kharkiv, Ukraine, để sử dụng ngoài tiền tuyến. Ảnh: Reuters

Trong suốt một năm rưỡi qua, Ukraine đã tích cực thúc đẩy việc sử dụng các UGV (thường được các quan chức nước này gọi là "robot") như một giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ khi phải đảm nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất tại tiền tuyến.

Tischenko nói thêm rằng, không giống như binh sĩ, UGV không biết mệt mỏi hay mất tập trung, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho công việc rải mìn đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Quan trọng hơn, chúng có thể được sửa chữa nếu bị hư hại hoặc phá hủy, ông cho biết.

"Sinh mạng con người một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được. Chúng tôi thà chi tiền cho UGV còn hơn là mạo hiểm tính mạng của binh sĩ mình", vị chỉ huy khẳng định.



