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Từ cao tốc 187 km đến kênh đào Funan Techo gần 1 tỷ USD: Trung Quốc thay đổi hạ tầng Campuchia ra sao?

Duy Nguyễn
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Theo các chuyên gia, giá trị kinh tế của những tài sản này sẽ phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng chúng.

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 29/9 đưa tin, từ đường cao tốc và cầu cống đến sân bay và đường thủy, Trung Quốc đã trở thành đối tác chính trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của Campuchia, cung cấp tài chính và chuyên môn xây dựng cho các dự án nhằm cải thiện hậu cần, kết nối các trung tâm kinh tế và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khu vực.

Mới đây nhất là Dự án Quản lý Tài nguyên Nước Tích hợp Funan Techo, trong đó một thỏa thuận tài chính mới đã củng cố hơn nữa vai trò của Trung Quốc tại một trong những dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất của Campuchia.

Ngày 9/9, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Công ty Đường thủy Nội địa và ven biển Funan Techo của Campuchia đã ký kết thỏa thuận cấp vốn gần 1 tỷ USD cho dự án kênh đào này.

Đoạn thứ hai của Kênh đào Funan Techo (trải dài 151,6 km từ Prek Po ở tỉnh Kandal đến bờ biển Kep của Campuchia) đã khởi công hồi tháng 4 với sự hiện diện của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong vòng 36 tháng.

Dấu ấn cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ngày càng sâu rộng khi Campuchia tìm kiếm sự kết nối mạnh mẽ hơn - Ảnh 1.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (hàng trước, bên phải) và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Uông Văn Bân (hàng trước, thứ hai từ phải sang) tham dự lễ khởi công giai đoạn 2 của Dự án Quản lý Tài nguyên Nước Tích hợp Funan Techo tại tỉnh Takeo, Campuchia, vào ngày 11/4/2026. Ảnh: Khmer Times

Theo Khmer Times, các công ty nhà nước Trung Quốc đã và đang đóng vai trò nổi bật trong lĩnh vực xây dựng của Campuchia, trong đó có Tập đoàn Xây dựng Đường và Cầu Trung Quốc (CRBC) - một công ty con của Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc, đơn vị tham gia vào dự án Kênh đào Funan Techo và đã thực hiện nhiều dự án giao thông lớn trên khắp Campuchia.

Trước đó, Đường cao tốc Phnom Penh-Sihanoukville dài 187 km, tuyến đường cao tốc đầu tiên của Campuchia, được CRBC phát triển theo hình thức BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao) và khánh thành năm 2022, giúp cải thiện kết nối đến Cảng tự trị Sihanoukville - cảng biển thương mại nước sâu chính của Campuchia.

Bên cạnh đó, nguồn vốn vay ưu đãi của Trung Quốc cũng đã hỗ trợ việc nâng cấp đoạn đường dài 45,5 km thuộc Quốc lộ 7 của Campuchia lên quy mô 4 làn xe.

Các cây cầu tại vương quốc này cũng nhận được sự hỗ trợ tương tự. Cầu Dei Edth-Thmor Kor bắc qua sông Mekong, do CRBC xây dựng, bao gồm một cây cầu chính dài 1.600 mét và 2.100 mét đường dẫn. Dự án này củng cố hành lang giao thông Phnom Penh-Bavet và đã hoàn thành hơn 53% tính đến cuối tháng 6.

Tại Phnom Penh, Tập đoàn Xây dựng Thượng Hải đang xây dựng cầu Chak Angre Krom-Prek Pra bắc qua sông Bassac bằng nguồn vốn ưu đãi từ Trung Quốc.

Trong lĩnh vực hàng không, Sân bay Quốc tế Siem Reap Angkor do các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và xây dựng theo hình thức BOT, được khai trương vào năm 2023.

Theo các chuyên gia, giá trị kinh tế của những tài sản này sẽ phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng chúng. Đường cao tốc cần lưu lượng giao thông, cảng biển và sân bay cần khối lượng hàng hóa cũng như hành khách, còn đường thủy cần các đơn vị khai thác thương mại để tạo ra lợi nhuận.

Dấu ấn cơ sở hạ tầng của Trung Quốc ngày càng sâu rộng khi Campuchia tìm kiếm sự kết nối mạnh mẽ hơn - Ảnh 2.

Đối với Dự án Quản lý Tài nguyên Nước Tích hợp Funan Techo, việc phát triển hoạt động công nghiệp, nông nghiệp và hậu cần xung quanh tuyến đường thủy sẽ quan trọng không kém việc hoàn thành dự án. Ảnh: SCMP

Trả lời phỏng vấn Khmer Times, ông Ben Li - người sáng lập kiêm Chủ tịch danh dự Hiệp hội Thương mại Hoa kiều Campuchia (CCCA) - cho biết: "Là một nhà đầu tư Hồng Kông [Trung Quốc] đã đầu tư xây dựng tại Phnom Penh nhiều năm, tôi thấy được sự đóng góp của Trung Quốc mỗi ngày."

Ông lưu ý rằng các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại Campuchia (bao gồm đường bộ, đường cao tốc, cảng biển được nâng cấp, năng lực sân bay mới và hệ thống đường thủy được cải thiện) đã giúp rút ngắn khối lượng công việc của nhiều thập kỷ xuống chỉ còn trong một thế hệ.

"Đối với các nhà phát triển, lợi ích rất cụ thể: thời gian vận chuyển ngắn hơn, chi phí vận tải và năng lượng thấp hơn, cùng sự tự tin để cam kết nguồn vốn dài hạn", ông nói.

Khi được hỏi làm thế nào để Campuchia tối đa hóa lợi ích, ông Li chia sẻ: "Lời khuyên của tôi rất đơn giản: cơ sở hạ tầng chỉ thực sự mang lại hiệu quả kinh tế khi nền kinh tế xung quanh nó được tạo điều kiện để phát triển."

"Lợi thế của Campuchia là họ vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Hãy tận dụng các dự án này để củng cố nền tảng công nghiệp thay vì chỉ dùng làm lối trung chuyển hàng hóa; khi đó, lợi ích thu lại sẽ vượt xa chi phí đầu tư", ông Li nói thêm.

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Tags

Trung Quốc

Campuchia

giao thông

xây dựng

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