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Đêm 8/7, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ không chở hành khách nào cất cánh

Thu Phương
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Vì sao máy bay này lại cất cánh mà không có bất cứ hành khách nào?

23h00 đêm 8/7, tại sân bay Nội Bài, một chiếc Airbus A350 của Vietnam Airlines chuẩn bị thực hiện hành trình đặc biệt. Máy bay mang số hiệu VN68, không phải chuyến bay thương mại thường lệ, không chở hành khách như các chuyến bay thông thường, mà bay sang Venezuela để đón các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam trở về sau những ngày tham gia cứu nạn, cứu hộ tại quốc gia Nam Mỹ.

Theo thông tin được Vietnam Airlines chia sẻ, chuyến bay VN68 khởi hành từ sân bay Nội Bài chính xác lúc 23h30 ngày 8/7, vượt nửa vòng trái đất tới sân bay Simón Bolívar, Venezuela. Dự kiến trong đêm 10/7, chuyến bay sẽ hạ cánh tại Nội Bài, hoàn thành nhiệm vụ nhân đạo quốc tế được giao phó.

Đêm 8/7, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ không chở hành khách nào cất cánh - Ảnh 1.

Ảnh Vietnam Airlines

Đêm 8/7, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ không chở hành khách nào cất cánh - Ảnh 2.

Ảnh Vietnam Airlines

Với nhiều người yêu hàng không, Airbus A350 không phải dòng máy bay xa lạ. Đây là tàu bay thân rộng thường được Vietnam Airlines khai thác trên các đường bay quốc tế tầm xa. Cách đó chưa lâu, Vietnam Airlines cũng từng thực hiện các chuyến bay đặc biệt sang Venezuela để vận chuyển lực lượng, trang thiết bị và hàng hóa hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả động đất.

Theo Tuổi Trẻ, rạng sáng 29/6, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay đầu tiên đưa 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng 10 chó nghiệp vụ và 25 tấn trang thiết bị tới Venezuela. Sau đó, lúc 23h30 ngày 29/6, hãng tiếp tục khai thác chuyến bay VN68 bằng Airbus A350, vận chuyển 46,8 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân Venezuela và vật tư phục vụ lực lượng tìm kiếm cứu nạn. Chuyến bay này dừng kỹ thuật tại sân bay Paris Charles de Gaulle trước khi tới sân bay quốc tế Simón Bolívar ở thủ đô Caracas.

Đêm 8/7, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ không chở hành khách nào cất cánh - Ảnh 3.

Ảnh VOV

Những ngày cứu nạn tại Venezuela

Tại hiện trường, đoàn cứu hộ Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại tìm kiếm nạn nhân trong các công trình đổ sập ở bang La Guaira. Theo VietnamPlus, tính đến ngày 5/7, đoàn Việt Nam đã đưa tổng cộng 54 thi thể nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát. Bên cạnh nhiệm vụ tìm kiếm, lực lượng Việt Nam còn hỗ trợ người dân di dời tài sản, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

VOV2 cho biết lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với phía Venezuela triển khai tìm kiếm sau trận động đất kép tại bang La Guaira. Công tác cứu nạn diễn ra trong điều kiện nhiều khó khăn, khi các công trình bị sập, khu vực tác nghiệp tiềm ẩn nguy hiểm sau thảm họa.

Không chỉ tham gia tìm kiếm cứu nạn, đoàn Việt Nam còn trao quà hỗ trợ người dân vùng động đất. Các phần quà gồm nhu yếu phẩm, lương khô, thịt hộp, mì ăn liền và một số vật dụng cần thiết trong điều kiện khẩn cấp. Những hoạt động này cho thấy nhiệm vụ của đoàn không dừng ở việc tìm kiếm nạn nhân, mà còn góp phần hỗ trợ đời sống trước mắt cho người dân địa phương.

Đêm 8/7, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ không chở hành khách nào cất cánh - Ảnh 4.

Đoàn Việt Nam thực hiện cứu hộ sau trận động đất ở Venezuela (Ảnh VOV)

Đêm 8/7, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay lạ không chở hành khách nào cất cánh - Ảnh 5.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam nhận Huy chương 'Anh hùng Venezuela' (Ảnh Báo Chính Phủ)

Trong những ngày làm nhiệm vụ tại Venezuela, đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam cũng được phía nước bạn ghi nhận. VOV2 đưa tin 124 thành viên đoàn Việt Nam được trao Huy chương “Anh hùng Venezuela”, nhằm ghi nhận đóng góp trong công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất.

Như đã nói ở trên, nếu mọi việc diễn ra theo kế hoạch, trong đêm 10/7, chiếc Airbus A350 mang số hiệu VN68 sẽ trở lại sân bay Nội Bài. Khi ấy, chuyến bay “không chở hành khách thương mại” trong đêm 8/7 sẽ khép lại bằng hình ảnh những cán bộ, chiến sĩ Việt Nam trở về quê hương an toàn sau sứ mệnh nhân đạo quốc tế tại Venezuela.

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cứu nạn

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