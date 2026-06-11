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Đề xuất tăng gần 2 lần số lượng câu hỏi lý thuyết trong sát hạch lái xe

Thanh Hà
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Tại dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, cơ quan soạn thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết trong sát hạch lái xe lên gần gấp 2 lần.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, đến hết ngày 18/6.

Dự thảo Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới sát hạch, cấp, đổi, cấp lại, thu hồi, sử dụng giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế.

Thí sinh tham gia phần thi lý thuyết trong sát hạch lái xe.

Đáng chú ý cơ quan soạn thảo đề xuất tăng số lượng câu hỏi lý thuyết trong sát hạch lái xe. Cụ thể:

Mô tô hạng A, A1 tăng số lượng câu hỏi trong bài sát hạch từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút tăng lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi.

Xe mô tô hạng B1 tăng số lượng câu hỏi từ 25 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 19 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

Ô tô hạng B tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

Ô tô hạng C1 tăng số lượng câu hỏi từ 35 câu lên 60 câu, tăng thời gian làm bài từ 22 phút lên 40 phút, đạt khi trả lời đúng 54/60 câu hỏi.

Ô tô hạng C tăng số lượng câu hỏi từ 40 câu lên 70 câu, tăng thời gian làm bài từ 24 phút tăng lên 47 phút, đạt khi trả lời đúng 63/70 câu hỏi.

Ô tô hạng D1, D2, D: tăng số lượng câu hỏi từ 45 câu lên 80 câu, tăng thời gian làm bài từ 26 phút tăng lên 53 phút, đạt khi trả lời đúng 72/80 câu hỏi.

Ô tô hạng C1E, CE, D1E, D2E, DE Tăng số lượng câu hỏi từ 45 lên 90 câu; thời gian làm bài từ 26 phút tăng lên 60 phút, đạt khi trả lời đúng 81/90 câu hỏi.

Ngoài ra, nội dung câu hỏi sẽ bổ sung thêm nhận thức về Bộ luật Hình sự liên quan đến nhóm tội phạm quy định về giao thông; pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông; riêng từ hạng C1 trở lên bổ sung nhận thức về vận tải đường bộ.

Ngoài ra, câu hỏi sẽ được phần mềm máy tính tráo đổi liên tục để tránh học mẹo, thí sinh phải nắm vững kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các quy định khác có liên quan thì mới có thể trả lời đúng.

Lý giải về đề xuất này, cơ quan soạn thảo cho rằng, quy định về sát hạch lý thuyết, câu hỏi bài sát hạch còn ít, có thể học mẹo, học đối phó, câu hỏi mới chỉ tập trung vào các quy tắc giao thông chung, chưa có nhiều câu hỏi xử lý tình huống tham gia giao thông thực tiễn, chưa có nhiều câu hỏi về văn hóa giao thông để người dự sát hạch thấy được việc chấp hành quy tắc giao thông là phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa.

Đề xuất giảm thời gian cấp GPLX xuống còn 3,5 ngày

Tại dự thảo, cơ quan soạn thảo đề xuất giảm thời gian cấp giấy phép lái xe từ 7 ngày xuống 3,5 ngày; thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 2 giờ. Cùng với đó, giảm thời gian đổi giấy phép lái xe từ 5 ngày xuống 2,5 ngày, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử từ 3 ngày xuống 1 ngày, và giảm thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế từ 5 ngày xuống 2,5 ngày.

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