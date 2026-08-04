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Đề xuất sửa hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị

Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý
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Chính phủ đề xuất sửa đổi hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị theo cấp bậc quân hàm theo hướng: cấp úy 53, thiếu tá 55, trung tá 57, thượng tá 59, đại tá 61 và cấp tướng là 63 tuổi.

Sáng 4/8, thay mặt Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng gồm: Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Dân quân tự vệ.

Đề xuất sửa đổi hạn tuổi sĩ quan dự bị năm 2026 tại Quốc hội - Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: Như Ý)

Đối với Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam, dự thảo luật đã xếp chức danh Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh từ nhóm chức danh “Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn” sang cùng nhóm với các chức danh Tư lệnh, Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân.

Chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh từ nhóm chức danh “Phó Sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn” được xếp cùng nhóm với các chức danh Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân.

Trong khi đó, chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được xếp cùng nhóm chức danh Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn.

Với chức danh Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được xếp cùng nhóm chức danh Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn.

Bên cạnh đó, dự thảo đã bỏ quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động. Thay vào đó, hạn tuổi của chức danh này sẽ được tính vào chung hạn tuổi của sĩ quan dự bị theo cấp bậc quân hàm.

Cụ thể, hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị theo cấp bậc quân hàm như sau: cấp úy 53, thiếu tá 55, trung tá 57, thượng tá 59, đại tá 61 và cấp tướng là 63 tuổi.

Với Luật Dân quân tự vệ, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Trong đó, xác định Ban chỉ huy quân sự cấp xã là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TPHCM, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Đối Luật Nghĩa vụ quân sự, cơ quan soạn thảo bổ sung hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự là gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự; sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Rà soát để phân định rõ trách nhiệm

Đại diện cơ quan thẩm tra, Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu quy định về Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để quy định phù hợp với yêu cầu thực tiễn và bảo đảm khả thi.

Đề xuất sửa đổi hạn tuổi sĩ quan dự bị năm 2026 tại Quốc hội - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới. (Ảnh: Như Ý)

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị tiếp tục rà soát để phân định rõ trách nhiệm giữa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong từng khâu của quy trình tuyển quân, bảo đảm rõ chủ thể, rõ trách nhiệm, không phát sinh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Ủy ban này cũng đề nghị cân nhắc quy định theo hướng chỉ quy định Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là chức vụ cơ bản của sĩ quan và do sĩ quan chính quy đảm nhiệm, không quy định chức vụ Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã. Việc này nhằm bảo đảm đủ các vị trí, chức vụ cơ bản của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã trình Quốc hội dự án Luật phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cả hai dự án luật này đều được các đại biểu cho ý kiến tại phiên thảo luận ở tổ, sáng 4/8.

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