Đề xuất sáp nhập Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định vào Bệnh viện Bạch Mai

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đang được nghiên cứu sáp nhập thành đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai, hướng tới xây dựng Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Thông báo số 165 ngày 3/9/2026, Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đang phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập trường vào Bệnh viện Bạch Mai, hướng tới mô hình Trường Đại học Y Dược Bạch Mai. Dự thảo Đề án dự kiến được hoàn thiện để báo cáo Bộ Y tế trước 20/9.

Lãnh đạo hai đơn vị trao đổi về việc xây dựng Đề án sáp nhập theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Thông báo số 165 ngày 3/9/2026. (Ảnh: BV Bạch Mai)

Theo định hướng xây dựng Đề án, việc sáp nhập được nghiên cứu nhằm tăng cường gắn kết giữa đào tạo, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học; đồng thời phát huy thế mạnh đào tạo điều dưỡng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và nguồn lực chuyên môn, cơ sở thực hành của Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh viện Bạch Mai hiện có gần 5.000 cán bộ, nhân viên, mỗi ngày phục vụ khoảng 5.000-5.500 người bệnh nội trú và 8.000-10.000 người bệnh ngoại trú. Bệnh viện cũng đang phát triển cơ sở tại Ninh Bình, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào giữa năm 2027.

Với quy mô người bệnh lớn, đội ngũ chuyên môn và hệ thống trang thiết bị y tế, Bệnh viện Bạch Mai được xác định là nguồn lực quan trọng để tăng cường môi trường thực hành và nghiên cứu cho hoạt động đào tạo nhân lực y tế.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng y khoa là lĩnh vực có tính thực hành cao, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết, thực hành lâm sàng và nghiên cứu.

Việc kết hợp nguồn lực của Bệnh viện Bạch Mai với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, cơ sở đào tạo chuyên sâu về điều dưỡng, được kỳ vọng tạo nền tảng cho mô hình viện - trường.

“Bệnh viện Bạch Mai xem Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là thành viên trong quá trình xây dựng mô hình viện - trường” , PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có lịch sử đào tạo từ năm 1960, tiền thân là Trường Y sĩ Nam Định. Đến nay, trường đào tạo hơn 15.500 cử nhân, hơn 500 thạc sĩ và 50 tiến sĩ điều dưỡng. Hiện trường có khoảng 5.000 sinh viên, cùng 18 cơ sở thực hành trên toàn quốc.

TS Trương Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, cho biết nhà trường đồng thuận với chủ trương sáp nhập, nhưng đề nghị quá trình xây dựng Đề án phải kế thừa những thành quả đã được hình thành qua nhiều năm.

Nhà trường cũng đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, mô hình tổ chức và quản trị, cơ chế tự chủ, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động đào tạo theo quy định pháp luật về giáo dục đại học.

Trong mô hình mới, thế mạnh đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh tiếp tục được duy trì; đồng thời nghiên cứu lộ trình mở rộng các ngành đào tạo phù hợp với định hướng phát triển Trường Đại học Y Dược Bạch Mai.

Một vấn đề quan trọng trong quá trình sáp nhập là hạn chế tối đa xáo trộn đối với khoảng 5.000 sinh viên đang theo học.

Các nội dung về chương trình đào tạo, giá trị văn bằng và quyền lợi của sinh viên sẽ được rà soát để bảo đảm việc học tập được duy trì ổn định trong quá trình chuyển đổi.

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định cũng đề xuất nghiên cứu lộ trình học phí phù hợp, đồng thời có chính sách hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm sinh viên này hiện chiếm khoảng 30% tổng số người học của trường.

Để triển khai việc sáp nhập, hai đơn vị đã thống nhất thành lập Tổ công tác chung, giao Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược thuộc Bệnh viện Bạch Mai làm đầu mối phối hợp với Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Tổ công tác sẽ rà soát căn cứ pháp lý, nguồn lực, tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở thực hành và quyền lợi người học.

Dự thảo Đề án sáp nhập dự kiến được hoàn thiện để báo cáo Bộ Y tế trước 20/9/2026.