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Đề xuất "làn vượt xe" trên cao tốc: Bắt buộc chuyển về làn phải sau khi vượt

Bảo Nguyên
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Để khắc phục tình trạng xe chạy chậm "ôm" làn trái, Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách trên cao tốc làm "làn vượt xe", cấm chạy xe liên tục.

Ngày 27/7, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa thống nhất với Cục Đường bộ Việt Nam về các giải pháp tổ chức giao thông đường bộ an toàn và hiện đại. Điểm đáng chú ý nhất là đề xuất bố trí làn đường sát dải phân cách giữa trên cao tốc trở thành "làn đường dành cho vượt xe".

Chấn chỉnh tình trạng "rùa bò" bám làn trái

Đề xuất thiết lập 'làn vượt xe' trên cao tốc: Bắt buộc chuyển về làn phải sau khi vượt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Cục CSGT.

Theo ghi nhận thực tế của Cục CSGT trên các tuyến cao tốc có từ hai làn xe trở lên, một bộ phận tài xế (chủ yếu là xe tải, xe khách) vẫn thiếu ý thức và văn hóa giao thông khi điều khiển xe với tốc độ thấp (thậm chí dưới tốc độ tối thiểu) nhưng lại liên tục bám làn trái. Hành vi này không chỉ gây cản trở, ùn ứ kéo dài mà còn tạo tâm lý ức chế cho các tài xế khác cùng lưu thông.

Dù Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã nêu rõ phương tiện đi tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải, nhưng để xử lý triệt để hành vi cố ý vi phạm, cần có phương án tổ chức giao thông hợp lý và quy định chặt chẽ hơn.

Từ đề nghị của Cục CSGT, thời gian qua Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc đủ điều kiện. Việc cấm xe khách và xe tải đi vào làn đường sát dải phân cách giữa bước đầu đã tạo ra sự thông thoáng rõ rệt trên tuyến.

Tuyệt đối không chạy liên tục trên làn vượt xe

Đề xuất thiết lập 'làn vượt xe' trên cao tốc: Bắt buộc chuyển về làn phải sau khi vượt - Ảnh 2.

Hệ thống biển báo phân làn trên cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ phân định rõ loại xe. Ảnh: Cục CSGT

Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, đề xuất tổ chức giao thông mới quy định rõ: làn đường sát dải phân cách giữa chỉ dành cho phương tiện có nhu cầu vượt. Cụ thể, khi xe đi trước ở làn liền kề di chuyển chậm hơn, tài xế có thể chuyển sang "làn vượt xe" để đi lên.

Tuy nhiên, ngay sau khi vượt thành công, phương tiện buộc phải tuân thủ quy tắc chuyển làn và trở về làn bên phải. Cơ quan chức năng tuyệt đối nghiêm cấm hành vi điều khiển xe chạy liên tục trên làn vượt xe.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông trên cao tốc cần chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, quy định về phân làn và tốc độ. Người lái không được duy trì phương tiện ở làn bên trái nếu không thực hiện việc vượt xe hoặc không thuộc đối tượng được phép lưu thông.

Sau khi chuyển về làn phù hợp, tài xế cần chú ý giữ khoảng cách an toàn. Ngoài ra, việc tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, chất kích thích hoặc điện thoại trong quá trình lái xe vẫn là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo an toàn tối đa trên đường cao tốc.

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cục CSGT

Vượt xe trên cao tốc

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