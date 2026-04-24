Đề xuất hỗ trợ thêm gần 16 triệu/tháng thu hút y bác sĩ về cơ sở 2 Bạch Mai, Việt Đức

Sau khi hoàn thành xây dựng và dự kiến khánh thành cuối năm 2025, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 vẫn đối mặt nguy cơ “đắp chiếu” nếu không có cơ chế vận hành phù hợp. Bộ Y tế cho rằng các quy định hiện hành chưa đủ linh hoạt để hai cơ sở này hoạt động tương đương cơ sở chính tại Hà Nội.

Theo tờ trình, vướng mắc lớn nhất nằm ở việc xếp hạng chuyên môn. Nếu áp dụng đúng quy định, hai cơ sở mới sẽ chỉ được xếp cấp cơ bản trong hai năm đầu, khiến phạm vi chuyên môn bị hạn chế, khó thu hút nhân lực chất lượng cao và tạo chênh lệch thu nhập giữa các bác sĩ. Bộ Y tế đề xuất cho phép hai cơ sở 2 được xếp hạng tương đương cơ sở 1 ngay từ đầu.

Một nút thắt khác liên quan đến thanh toán bảo hiểm y tế. Hiện quy định yêu cầu mỗi cơ sở phải ký hợp đồng riêng với cơ quan bảo hiểm tại địa phương. Điều này có thể khiến hai bệnh viện phải làm việc đồng thời với cả Hà Nội và Ninh Bình, làm tăng thủ tục và chi phí quản lý. Bộ Y tế đề xuất cho phép ký hợp đồng thống nhất với Bảo hiểm xã hội Hà Nội để giảm chồng chéo.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2. (Ảnh: Như Loan)

Cơ chế chuyển bệnh nhân và thực hiện kỹ thuật giữa hai cơ sở cũng được đề xuất nới lỏng. Theo đó, bệnh nhân có thể chuyển trực tiếp giữa hai cơ sở mà vẫn được coi là đúng tuyến, không cần ký hợp đồng nội bộ hay thủ tục trung gian, nhằm tận dụng nguồn lực chung.

Ngoài ra, Bộ Y tế đề xuất cho phép cơ sở 2 sử dụng chung giá dịch vụ khám chữa bệnh, cũng như kết quả đấu thầu thuốc, thiết bị của cơ sở 1. Điều này giúp rút ngắn thời gian vận hành, tránh phải làm lại toàn bộ quy trình phê duyệt và đấu thầu.

Vấn đề nhân lực được xác định là then chốt. Bộ Y tế dự kiến ngân sách khoảng 161 tỷ đồng để đào tạo đội ngũ y tế, nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn tương đương cơ sở chính. Đồng thời, đề xuất gần 1.000 tỷ đồng trong ba năm để hỗ trợ chi phí thuê nhà, đi lại và thu hút nhân lực.

Cụ thể, cán bộ luân chuyển từ Hà Nội về Ninh Bình có thể được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng tiền thuê nhà mỗi tháng, cùng chi phí đi lại hằng ngày.

Chi phí thu hút nhân lực tại cơ sở 2 cho giai đoạn 2026-2028. Mức chi thu hút dựa trên trình độ đại học, vị trí việc làm bằng mức lương và các khoản phụ cấp theo lương, trích nộp bảo hiểm trung bình theo mức lương hiện được hưởng của cơ sở 1 cho mỗi viên chức, người lao động khoảng từ 11.600.000 đồng - 15.600.000 đồng/người/tháng.

Theo Bộ Y tế, nếu không có chính sách đặc thù, hai bệnh viện khó có thể vận hành hiệu quả do nguồn thu chưa ổn định, trong khi áp lực chi thường xuyên và yêu cầu chất lượng cao rất lớn. Việc ban hành nghị quyết riêng được xem là cần thiết để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư và sớm đưa các cơ sở này vào phục vụ người dân.

Dự thảo nghị quyết dự kiến được trình Chính phủ thông qua vào tháng 5/2026.

Ngày 10/4, tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết hai dự án bệnh viện cơ sở 2 chậm đưa vào hoạt động do tồn tại kéo dài gần 10 năm, phát sinh sai phạm ngay từ giai đoạn đầu, quá trình xử lý gặp nhiều khó khăn.

" Chúng tôi lựa chọn cách tiếp cận là thừa nhận, chấp nhận những sai phạm đã xảy ra để làm cơ sở đề ra giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, cần xác định rõ, những cán bộ tham gia xử lý, khắc phục trên nền các sai phạm cũ sẽ không bị coi là vi phạm, nhằm tránh việc sau này bị quy trách nhiệm vì “biết sai vẫn làm” trong quá trình giải quyết tồn đọng ”, Bộ trưởng thông tin.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, dù phần xây dựng cơ bản hoàn thành, nhưng khi triển khai vận hành vẫn phát sinh nhiều thủ tục cần hoàn tất, đặc biệt là vướng mắc liên quan đến phòng cháy, chữa cháy. Do công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn cũ, việc thẩm định lại theo quy định mới buộc phải điều chỉnh, cải tạo một số hạng mục trước khi có thể đưa vào sử dụng.