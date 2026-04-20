Thanh toán 90% giá trị một số gói thầu để đẩy tiến độ BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Ngày 20/4, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận chủ trì cuộc họp đôn đốc tiến độ triển khai dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình.

Tham dự cuộc họp có đại diện Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Quản lý dự án các công trình y tế, các đơn vị thiết kế, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát cùng đại diện các cơ quan chuyên môn liên quan.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án các công trình y tế đã báo cáo tổng thể về tình hình triển khai các hạng mục còn lại, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy - nội dung được xác định là một trong những nút thắt lớn nhất ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thiện công trình. Các nhà thầu cho biết đang tập trung nhân lực, vật tư để triển khai các phần việc được giao, song vẫn còn nhiều khó khăn liên quan đến điều chỉnh kỹ thuật, thủ tục thanh toán và một số phát sinh trong quá trình thi công thực tế.

Thứ trưởng Lê Đức Luận phát biểu tại cuộc họp.

Theo Bộ Y tế, sau cuộc họp của Thủ tướng về tiến độ hai dự án vào ngày 14/4, Bộ đã liên tục làm việc với các bộ, ngành và nhà thầu để thúc đẩy xử lý những tồn tại. Riêng vấn đề phòng cháy chữa cháy đã được đưa ra trao đổi nhiều lần trong tuần qua nhằm tìm giải pháp vừa đáp ứng quy định pháp luật, vừa không làm chậm mục tiêu hoàn thành công trình.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đức Luận yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát đầy đủ những khó khăn mà các bên đã nêu, đồng thời cập nhật rõ trong thông báo kết luận để làm cơ sở triển khai thống nhất. Theo ông, việc xử lý các vướng mắc phải bảo đảm minh bạch, rõ trách nhiệm và không để phát sinh thêm thủ tục gây chậm tiến độ.

Đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy, Thứ trưởng nhấn mạnh đây là hạng mục gắn liền với toàn bộ công trình, không thể tách rời để thực hiện theo cách riêng lẻ. Vì vậy, các nhà thầu phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án để triển khai đồng bộ, trong đó có thể linh hoạt điều chỉnh cách tổ chức thi công một số phần việc nhằm rút ngắn thời gian.

Hệ thống máy móc, thiết bị y tế, giường bệnh hiện đại tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án tiếp tục làm việc với Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07), Bộ Xây dựng cùng các đơn vị chuyên môn để thống nhất phương án kỹ thuật phù hợp. Những giải pháp như xây bổ sung một số hạng mục, tăng cường thiết bị khống chế cháy sớm hoặc áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật nước ngoài sẽ được xem xét trên nguyên tắc bảo đảm an toàn nhưng vẫn phù hợp với hiện trạng công trình.

Một nội dung đáng chú ý tại cuộc họp là cơ chế thanh toán cho nhà thầu. Thứ trưởng Lê Đức Luận đồng ý chủ trương tạm thanh toán tới 90% giá trị đối với một số gói thầu để tạo nguồn lực tài chính cho các đơn vị tiếp tục thi công. Với những hạng mục phát sinh liên quan đến phòng cháy chữa cháy, Bộ Y tế sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để đề xuất cơ chế xử lý phù hợp, tránh tình trạng công trình bị đình trệ vì thiếu vốn.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chất lượng, hồ sơ thanh toán, đồng thời báo cáo ngay bằng văn bản nếu phát sinh vướng mắc mới để Bộ kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Nhấn mạnh tính chất đặc thù và phức tạp của hai dự án, Thứ trưởng Lê Đức Luận cho biết Bộ Y tế sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, song các bên phải nâng cao trách nhiệm, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại còn lại. Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị các bên liên quan chủ động phối hợp, nếu phát sinh vướng mắc cần kịp thời báo cáo bằng văn bản để Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết.

Mục tiêu được Bộ Y tế đặt ra là hoàn thành các hạng mục cuối cùng để đưa cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vào hoạt động trong quý II/2026 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây được xem là mốc thời gian then chốt sau nhiều năm hai dự án chậm tiến độ, gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư và ảnh hưởng đến kỳ vọng giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trung ương.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng hai Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Về nhân lực, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay, danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở 2 trong giai đoạn 1 bao gồm hơn 600 cán bộ y tế, trong đó tỷ lệ bác sĩ có trình độ sau đại học (Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II) chiếm tỷ trọng lớn. Đây là những chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các khoa, phòng trọng điểm của cơ sở 1, trực tiếp tham gia vào công tác khám, phẫu thuật, điều trị nhiều ca bệnh khó, phức tạp.

Bệnh viện Bạch Mai đã phân công các Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa luân phiên trực tiếp quản lý và điều hành chuyên môn tại cơ sở 2. Lịch làm việc của các chuyên gia đầu ngành về Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa, Thần kinh... sẽ được niêm yết công khai và đồng bộ trên hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao mà không cần di chuyển về Hà Nội.

PGS.TS Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, về đội ngũ nhân lực y tế khi bệnh viện đi vào hoạt động bệnh viện đã bắt đầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực từ nhiều năm trước. Nhiều bác sĩ được tuyển từ 6-7 năm nay đã trải qua quá trình đào tạo thực chiến tại bệnh viện và hiện đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ ở cơ sở mới. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng liên tục tuyển thêm bác sĩ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên đồng thời nhận hồ sơ từ các trường y, trường nghề.