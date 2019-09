Để được "nhất dáng, nhì da": Hãy ăn loại trái cây này để loại bỏ mỡ thừa, tái tạo làn da

Nếu bạn muốn có một làn da đẹp bền vững, hãy chú ý điều hòa từ sâu bên trong, đó chính là cách điều chỉnh về việc lựa chọn thực phẩm tốt cho da thay vì bạn dùng những loại mỹ phẩm bôi ở bên ngoài.



Vậy, loại trái cây nào tốt cho vẻ đẹp làn da phụ nữ?

Mặc dù có rất nhiều loại trái cây tươi ngon và hấp dẫn, mỗi loại cây đều mang đến những lợi ích lớn nhỏ cho sức khỏe. Nhưng nếu để ưu tiên chọn những loại trái cây tốt nhất cho làn da, thì sau đây là những gợi ý bạn không nên bỏ qua.

1. Chanh

Chanh được mệnh danh là một loại trái cây để làm đẹp vì chúng rất giàu axit citric và vitamin C. Nó có chức năng ngăn ngừa và loại bỏ sắc tố da và làm cho làn da trở nên cân bằng và mềm mại.

Khi pha chế đồ uống, nếu bạn cho một ít nước chanh tươi và thêm đường, mật ong, bạn sẽ có một món đồ uống tuyệt vời để làm đẹp. Hãy tận dụng món đồ uống này mỗi ngày để làm cho khuôn mặt trắng và căng bóng mịn màng.

Ngoài ra, nếu bạn dùng lòng trắng một quả trứng và nước cốt của nửa quả chanh trộn đều bôi lên mặt trong khoảng 15 phút, nó sẽ giúp giảm bớt sự mệt mỏi của da, tái tạo và nuôi dưỡng làn da hồng hào trắng sáng hơn.

2. Táo

Táo rất giàu pectin, giúp thúc đẩy quá trình hoạt động trơn tru của nhu động ruột, đẩy nhanh quá trình thải độc và loại bỏ tạp chất trong đường ruột.

Trong táo có chứa một số lượng lớn giúp axit malic giúp phân hủy chất béo cơ thể và góp phần vào việc tăng cường sự tươi trẻ của làn da và độ săn chắc của cơ bắp sau khi loại bỏ bớt mỡ thừa, mang lại vẻ đẹp thon gọn hơn cho bạn.

Chất quercetin chống oxy hóa trong vỏ táo có tác dụng bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia cực tím sóng ngắn (UVB) và từ đó có thể giúp ngăn ngừa ung thư da.

3. Cà chua

Cà chua chứa các axit hữu cơ và cellulose, phát huy tốt vai trò của quá trình tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Cà chua cũng là thực phẩm chứa nhiều vitamin C và niacin. Nếu bạn duy trì được thói quen ăn cà chua mỗi ngày không chỉ có thể có tác dụng chống lão hóa mà còn làm cho làn da hồng hào và sáng bóng hơn theo thời gian.

4. Nho

Nho đặc biệt thích hợp với người lười biếng, vì cách ăn lành mạnh nhất là ăn không bóc vỏ, không nhổ bỏ hạt. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, vỏ nho và hạt nho còn bổ dưỡng hơn thịt nho. Rượu vang đỏ có lợi ích sức khỏe tốt hơn rượu vang trắng vì nó được làm bằng nho nguyên vỏ.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux ở Pháp cũng đã phát hiện ra rằng hạt nho rất giàu chất miễn dịch, chống lão hóa OPC, sau khi ăn vào thì có thể hấp thụ được tới 85%.

5. Quả Kiwi

Kiwi rất giàu vitamin C, có thể can thiệp vào việc sản xuất melanin, ngăn ngừa sắc tố, giữ cho làn da sáng và giúp loại bỏ các đốm đen trên da như tàn nhang, nám.

6. Dâu tây

Một cốc dâu tây chứa 130% lượng vitamin C mà cơ thể cần hàng ngày. Vitamin C có thể thúc đẩy sự hình thành các sợi collagen, làm cho làn da mịn màng và đàn hồi hiệu quả hơn. Chúng ta cần biết rằng, càng bổ sung nhiều vitamin C, nếp nhăn trên da bạn càng ít. Ngược lại, nếu thiếu vitamin C sẽ khiến cho làn da của bạn khô và nhăn nhúm.

Những loại trái cây này thường khá phổ biến, có thu hoạch và bán theo mùa, bạn có thể tận dụng thời gian phù hợp để ăn uống thường xuyên hơn.

*Theo Health/39