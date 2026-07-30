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Dậy sóng vì mỹ nhân 12 tuổi diễn như 30 tuổi: Visual thiên thần - diễn xuất thiên tài, quý hơn vàng bạc đá quý

Thu Phong
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Rất nhiều khán giả đều đang dành những lời có cánh cho một nữ diễn viên trẻ tuổi, cho rằng tương lai của cô sẽ cực kỳ xán lạn.

Dù lên sóng khá bất ngờ và không có chiến dịch quảng bá rầm rộ, Ngự Đình Dao vẫn đang tạo nên sức hút đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội. Bộ phim ghi điểm nhờ kịch bản tương đối ổn, mang lại cảm giác sảng khoái, dàn diễn viên nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đặc biệt, 2 diễn viên chính là Trần Triết Viễn và Ngô Cẩn Ngôn cũng được khen ngợi vì màn kết hợp ăn ý, thể hiện tốt hình tượng nhân vật.

- Ảnh 1.

Lý Mỹ Dịch Băng đang nhận mưa lời khen trên mạng xã hội.

- Ảnh 2.

Khán giả cho rằng tiểu mỹ nhân sinh năm 2014 sẽ có một tương lai xán lạn.

Tuy nhiên, bên cạnh cặp đôi chính còn có một gương mặt nhí lại bất ngờ trở thành điểm sáng khiến nhiều người chú ý, đó là Lý Mỹ Dịch Băng, cô bé mới 12 tuổi. Trong phim, Lý Mỹ Dịch Băng đảm nhận vai nữ chính Mạnh Đình Huy thời thơ ấu. Dù thời lượng xuất hiện không quá dài, cô bé vẫn để lại dấu ấn đậm nét, đặc biệt ở phân đoạn Mạnh Đình Huy rơi vào tay bọn buôn người.

Bằng ánh mắt quật cường, biểu cảm giàu cảm xúc cùng cách thể hiện nội tâm đầy thuyết phục, Lý Mỹ Dịch Băng khắc họa rõ hình ảnh một cô gái nhỏ tuổi nhưng mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Thế nhưng bên cạnh đó, khán giả vẫn thấy những sự non nớt đúng với lứa tuổi.

- Ảnh 3.

Cô bé đảm nhận vai Mạnh Đình Huy lúc nhỏ.

- Ảnh 4.

"Mạnh Đình Huy nhỏ" Lý Mỹ Dịch Băng và "Mạnh Đình Huy lớn" Ngô Cẩn Ngôn.

- Ảnh 5.

Lý Mỹ Dịch Băng mang dáng dấp của một mỹ nhân tương lai.

- Ảnh 6.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho diễn xuất của sao nhí, thậm chí có người còn hài hước nhận xét rằng cô bé mới 12 tuổi nhưng khả năng diễn xuất thì 30 tuổi. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Lý Mỹ Dịch Băng gây ấn tượng với công chúng. Trước Ngự Đình Dao, cô bé từng góp mặt trong nhiều dự án nổi tiếng như Quốc Sắc Phương Hoa, Lưu Thủy Điều Điều, Khó Dỗ Dành hay Bách Hoa Sát. Không chỉ sở hữu gương mặt sáng, đường nét được nhận xét mang dáng dấp của một mỹ nhân tương lai, Lý Mỹ Dịch Băng còn được đánh giá cao nhờ khả năng nhập vai "tài không đợi tuổi".

- Ảnh 7.

Ngự Đình Dao do Ngô Cẩn Ngôn và Trần Triết Viễn đóng chính.

Nói thêm về Ngự Đình Dao, bộ phim xoay quanh câu chuyện của vị vua trẻ Anh Quả và nữ trạng nguyên đầu tiên Mạnh Đình Huy. Mang trong mình khát vọng xây dựng một triều đại thái bình, Anh Quả phải đối mặt với nhiều thế lực thao túng triều chính, trục lợi từ nỗi khổ của bá tánh. Để thay đổi cục diện, anh đưa ra quyết định táo bạo khi cho phép nữ tử được tham gia khoa cử và làm quan. Về phía Mạnh Đình Huy, dù là phận nữ nhi, cô luôn nuôi khát vọng được đứng trên triều đường để góp sức thanh lọc triều chính. Sau này khi biết người từng cứu mạng mình năm xưa chính là Anh Quả, cô càng quyết tâm phò tá vị quân vương trẻ. Trên hành trình cùng nhau vượt qua sóng gió, cả hai dần nảy sinh tình cảm, tạo nên câu chuyện vừa mang màu sắc quyền mưu, vừa đan xen yếu tố lãng mạn.

Đại gia có 3 con riêng, quê Vĩnh Long, SN 1979 đính hôn với nam NSƯT đình đám, khen chồng tuyệt vời
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Tags

Lý Mỹ Dịch Băng

Ngự Đình Dao

Ngô Cẩn Ngôn

trần triết viễn

mỹ nhân

sao hoa ngữ

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