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Đây là phim Trung Quốc hay bức tranh ngàn năm sống dậy: Nữ đẹp chấn động, vừa thơ vừa tình đỉnh cao thẩm mỹ

Thu Phong
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Một phân cảnh đẹp như thơ của một bộ phim Trung Quốc đang chiếu.

Mới đây, một phân cảnh trong Kiều Sở đã khiến khán giả xem phim thích mê vì quá đẹp. Cụ thể, đó là cảnh cặp đôi chính Sở Triều và Tạ Yến Lai cùng nhau luyện kiếm. Có thể thấy rằng ở đoạn phim này, từ trang phục nhân vật, nhan sắc của hai diễn viên, bối cảnh, góc quay, ánh sáng...mọi thứ đều quá hoàn hảo. Tất cả kết hợp cùng nhau tạo nên một khung cảnh vừa tình vừa thơ, mang đậm dấu ấn thẩm mỹ phương Đông, cảm tưởng như đây là bức tranh ngàn năm thực sự sống dậy vậy.

- Ảnh 1.

Phân cảnh đậm chất mỹ học phương Đông trong phim Kiều Sở.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Nhiều khán giả thực sự đã "lọt hố" cảnh luyện kiếm của Tạ Yến Lai và Sở Triều.

- Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã chia rằng họ thực sự "lọt hố" phân cảnh này của Kiều Sở và để lại những bình luận thể hiện sự thích thú:

- Tui mê cảnh này với cảnh nam chính phi cái mũi tên ghê gớm.

- Cảnh này đẹp thật nha, cái màu đỏ đỏ vàng vàng ấm ấm nhìn thích. Nam nữ chính cũng đẹp nữa.

- Đoạn này màu sắc đẹp, người cũng đẹp quá luôn.

- Khúc này đẹp điên.

- Nó thơ mà nó tình, tui cũng lọt hố cảnh này.

Nói thêm về Kiều Sở, đây là bộ phim ngôn tình cổ trang do Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên đóng chính. Tác phẩm này lấy bối cảnh tại triều đình giả tưởng Đại Sở với nhân vật trung tâm là nữ chính Sở Triều. Cô là con gái của đại tướng quân, nhưng vì yêu nhầm vị Thái tử đầy tham vọng Tiêu Tuần mà dẫn đến họa diệt môn.

- Ảnh 5.

Sở Triều do Trần Đô Linh và Chu Dực Nhiên đóng chính.

Thế nhưng may mắn là Sở Triều đã được trùng sinh. Lần này, cô quyết không để cho Tiêu Tuần đạt được mục đích, làm mọi cách để thay đổi số phận bi thảm của gia tộc. Cô chủ động bước chân vào cuộc chiến quyền lực, phò tá hoàng đế nhỏ tuổi trước những âm mưu đen tối.

Đồng hành của Sở Triều là Tạ Yến Lai, người con thứ bị ghẻ lạnh của gia tộc họ Tạ. Hai người trở thành chỗ dựa cho nhau, cùng sát cánh vượt qua muôn trùng sóng gió, đồng thời xây dựng nên một tình yêu sâu đậm.

- Ảnh 6.

Sở Triều hiện vẫn là bộ phim được xem nhiều thứ 3 tại Netflix Việt Nam, xếp sau Teach You a Lesson và My Royal Nemesis.

Dù có một phân cảnh đẹp nao lòng được khen ngợi là thế, tuy nhiên Kiều Sở lại đang vấp phải những ý kiến trái chiều về nội dung. Những màn đấu trí, tranh đoạt quyền lực trong phim bị đánh giá là xây dựng thiếu thuyết phục, khiến cho trải nghiệm xem phim bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng đây là phim ngôn tình nên cũng không cần quá khó khăn với yếu tố quyền mưu.

nguồn: Xiaohongshu

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Tags

phim trung quốc

Sở Triều

Tạ Yến Lai

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