Đây là những gì sẽ diễn ra trong cơ thể khi bạn bỏ thuốc lá: Chỉ 20 phút đầu tiên điều bất ngờ đã xảy ra

Ai cũng biết bỏ thuốc lá là có lợi cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Hút thuốc lá, ở bất cứ dạng nào, đều gây ra nhiều tác hại đối với cơ thể. Theo Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, khói thuốc lá có tới 7.000 hóa chất, trong đó có ít nhất 69 chất là chất gây ung thư. Hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ mắc hàng loạt bệnh ung thư như ung thư phổi, thận, cổ tử cung, thực quản, gan, dạ dày, mật,... Không chỉ gây ung thư, hút thuốc lá còn làm tăng viêm nhiễm, từ đó khiến hệ miễn dịch bị suy yếu; tổn thương hệ thần kinh trung ương, sức khỏe sinh sản, hệ tim mạch, tiêu hóa,... Chính vì thế, chỉ cần bỏ thuốc lá, chúng ta đã có thể giảm được rất nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Từ bỏ thuốc lá có thể là quyết định khó khăn của rất nhiều người. Thế nhưng việc từ bỏ thói quen này có thể mang lại những thay đổi bất ngờ cho sức khỏe, ngay từ 20 phút đầu tiên sau khi bạn dập tắt điếu thuốc cuối cùng.

Hãy cùng khám phá sự biến đổi đáng kinh ngạc của cơ thể xảy ra ở từng giai đoạn của hành trình bắt đầu cuộc sống không khói thuốc nhé!

20 phút: Lấy lại trạng thái cân bằng

Chỉ trong vòng 20 phút sau khi dập tắt điếu thuốc cuối cùng, quá trình chữa lành của cơ thể sẽ bắt đầu. Khi hút thuốc, cả huyết áp và nhịp tim đều tăng do tác động của nicotin và hóa chất có trong thuốc lá. Thế nhưng khi ngừng hút thuốc, huyết áp và nhịp tim sẽ giảm dần. Lúc này, hệ tuần hoàn cũng bắt đầu cải thiện để giúp cơ thể lấy lại trạng thái cân bằng tự nhiên.

8 giờ: Làm sạch phổi

Khói thuốc lá có nhiều khí CO (Ảnh minh họa)

CO là một khí độc có trong khói thuốc lá. Khi CO hấp thụ vào máu sẽ liên kết với huyết sắc tố trong hồng cầu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu và giảm nồng độ oxy trong máu. 8 giờ sau khi bỏ thuốc lá, nồng độ CO trong máu sẽ bắt đầu giảm đi, nồng độ oxy dần được khôi phục. Điều này sẽ giúp cải thiện chức năng phổi.

24 giờ: Lời cảm ơn từ trái tim



Chỉ 1 ngày sau khi bỏ thuốc lá, hệ thống tim mạch đã có sự thay đổi đáng kể khi nguy cơ bị đau tim được giảm đi. Đây là minh chứng cho thấy khả năng phục hồi tuyệt vời của cơ thể. Ở thời điểm này, CO đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi máu.

48 giờ: Dây thần kinh và các giác quan "thức tỉnh"

Trong vòng 48 giờ sau khi bỏ thuốc lá, các đầu dây thần kinh vốn bị tê liệt do tác động của khói thuốc lá sẽ dần "thức tỉnh". Các nụ vị giác bị tê liệt hoặc mất đi sự nhạy cảm bắt đầu phục hồi phục và khứu giác cũng được cải thiện.

72 giờ: Dễ thở hơn

Ở mốc 72 giờ sau khi bỏ thuốc lá, bạn sẽ thấy sức khỏe hệ hô hấp của mình có sự thay đổi đáng kể. Cơn ho dai dẳng hoặc khó thở thường gặp khi hút thuốc sẽ giảm bớt. Điều này có thể giúp bạn cảm thấy dễ thở hơn

Bạn sẽ cảm thấy dễ thở hơn sau khi bỏ thuốc lá (Ảnh minh họa)

2 tuần: Tràn đầy sức sống mới

Trong thời gian này, hệ tuần hoàn và chức năng phổi tiếp tục được cải thiện và tăng cường. Các cơn ho và khó thở tiếp tục giảm bớt. Bạn có thể cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống mới.

1 - 9 tháng: Trẻ hóa tế bào

Từ 1 - 9 tháng sau khi bỏ thuốc, cơ thể sẽ trải qua quá trình trẻ hóa tế bào. Các lông mao trong phổi sẽ phục hồi được chức năng giống như bình thường. Điều này sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

1 năm: Tăng tuổi thọ

Sau một năm cai thuốc, nguy cơ mắc bệnh mạch vành của bạn sẽ giảm một nửa so với những người vẫn đang hút thuốc. Hệ thống tim mạch đã từng chịu tác hại nặng nề của thuốc lá sẽ phục hồi và giúp bạn sống khỏe, sống thọ hơn.

5 - 15 năm: Giảm nhiều nguy cơ bệnh tật

Năm tháng trôi qua, bạn tiếp tục hưởng lợi từ việc bỏ thuốc lá. Nguy cơ đột quỵ, tỷ lệ tử vong do ung thư phổi và nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư khác cũng giảm dần. Mức độ ảnh hưởng của việc đã từng hút thuốc trước kia cũng giảm dần.

Sau 15 năm: Hoàn thành quá trình chữa lành

Đây là một cột mốc thực sự đáng chú ý. Nguy cơ mắc bệnh mạch vành của bạn lúc này tương đương với người chưa bao giờ hút thuốc. Điều này cho thấy khả năng chữa lành đáng kinh ngạc của cơ thể và cũng là minh chứng cho thấy bỏ hút thuốc là một lựa chọn tuyệt vời để hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Hãy bắt đầu khai phá hành trình chữa lành của cơ thể sau khi bỏ thuốc lá. Hãy kỷ niệm từng cột mốc mà cơ thể đã đạt được và hãy tận hưởng một cuộc sống mới không khói thuốc nhưng căng tràn sức khỏe, niềm vui.

Nguồn: Bold Sky, Healthline