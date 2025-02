Đây là loại dược liệu quý của người Việt có thể kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa ung thư: Giá không quá 120.000 VNĐ/ kg

Cây thần thông có tên khoa học là cây tinospora, thuộc chi Tinospora Miers. Loại cây này có họ dây leo, sở hữu thân mảnh, lá nhỏ, hai mặt nhẵn, có nhiều gân. Cụm hoa thần thông mọc kẽ lá thành chùm đơn, có thể mang ít hoa ở phần trên cuống. Hoa thần thông thường nở vào mùa đông, từ tháng 11 đến tháng 12. Hầu hết các bộ phận của dây thần thông đều có thể sử dụng để mang lại những lợi ích cho sức khỏe.

Tại Việt Nam, cây thần thông thường xuất hiện chủ yếu ở khu vực An Giang, Cần Thơ và Ninh Bình. Vì số lượng ít nên nhiều người vẫn chưa từng biết đến tên cũng như không nắm hết những công dụng của loại dược liệu này.

Lý do cây thần thông được ví như loại dược liệu tốt cho sức khỏe là bởi có chứa nhiều chất có lợi như: Berberin, glycosid, gino sterol, tinh dầu, acid béo, tinosporid, tinosponon, picroretin, tembetarin, magnoflorine, arabinogalactan,... giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe và phòng ngừa nhiều loại bệnh nguy hiểm.

Cây thần thông chứa nhiều chất có ích cho sức khỏe con người.

Trong Đông y, cây thần thông có tính hàn, vị đắng giúp tiêu tích trệ, hạ sốt, tán ung độc, tiêu huyết ứ, thông kinh, lợi tiêu hóa, lợi tiểu. Ngoài ra, loại cây này có được dùng để chữa táo bón, đầy hơi, viêm họng, sốt rét, kinh nguyệt không đều, thấp khớp. Hiện nay, cây thần thông được bán với giá dao động từ 80.000 - 120.000 VNĐ/ kg.

Dưới đây là những công dụng nổi bật của loại cây dây này, mời bạn theo dõi ngay các nội dung dưới đây:

Kiểm soát đường huyết

Công dụng đầu tiên của cây thần thông chính là hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường nhờ tác dụng ức chế Enzyme Glucosidase và Amylase trong tuyến tụy và nước bọt. Y học cổ truyền của Ấn Độ đã sử dụng loại dược liệu này từ lâu để làm giảm lượng đường trong máu của người bệnh.

Ngoài ra, loại cây dây này có thể kích thích tăng bài tiết Insulin giúp điều chỉnh lượng đường máu và còn ngăn ngừa các gốc tự do, giúp giảm những biến chứng trong bệnh lý đái tháo đường. Việc dùng dược liệu cây thần thông còn có thể ngăn ngừa biến chứng từ bệnh tiểu đường.

Ngăn ngừa ung thư

Tác dụng chống ung thư của dây thần thông hiện nay chủ yếu được nghiên cứu trên mô hình động vật. Thành phần polysaccharide có trong chiết xuất dây thần thông được đánh giá là có hiệu quả giảm khả năng di căn của các tế bào u ác tính. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng dây thần thông có triển vọng là một thuốc bổ trợ cho hoá trị liệu ung thư.

Ảnh internet

Chống oxy hóa hiệu quả

Nghiên cứu chiết xuất dây thần thông, người ta phát hiện khả năng chống các gốc tự do như gốc hydroxyl (OH), gốc NO, anion superoxide (O2-) và anion peroxynitrite (ONOO -), có khả năng ức chế các chất oxy hóa và giảm tác động xấu được gây ra bởi gốc tự do.

Giúp giảm stress

Lợi ích tiếp theo của loại dây có tên gọi đặc biệt này chính là hỗ trợ giảm căng thẳng, xả stress hiệu quả. Không những vậy, nó còn giúp con người cải thiện sự tập trung, tăng cường trí nhớ.

Ảnh internet

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Dây thần thông cũng được nhiều nghiên cứu chỉ ra là có khả năng giúp giảm loãng xương thông quan những tác động đến sự tăng sinh, tăng di chuyển và biệt hóa chất khoáng từ ngoài vào trong cấu trúc xương.

Chưa hết, đặc tính chống viêm của dây thần thông còn có khả năng làm giảm viêm khớp và một số triệu chứng của bệnh gout.

Các công dụng khác

Những người có trí nhớ kém có thể sử dụng loại cây này để tăng cường chức năng của não bộ và cải thiện trí nhớ.

Ngoài ra, cây thần thông còn có thể chữa sốt, sốt rét, viêm họng, đầy hơi, táo bón, bế kinh, kinh nguyệt không đều. Những người bị tiêu hóa không đều, bị trĩ hoặc khó tiêu cũng có thể dùng loại thảo dược này.

Cây thần thông mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng người bệnh không nên tự ý sử dụng tại nhà. Trước khi chữa bệnh bằng loại dược liệu này, bạn nên có sự tư vấn, hướng dẫn và thăm khám của chuyên gia.

