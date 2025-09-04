Đây là loại đồ uống tốt nhất cho gan: Chăm uống giúp tránh xa ung thư, kéo dài tuổi thọ

Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe gan. Theo danh sách 11 loại thực phẩm, đồ uống tốt nhất cho gan của Healthline, cà phê đứng ở vị trí số 1. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra uống cà phê không chỉ giúp cải thiện men gan, ngăn ngừa tích tụ mỡ - hai yếu tố chính gây bệnh gan - mà còn làm giảm viêm, chống oxy hóa hiệu quả.

Healthline đánh giá cà phê là đồ uống tốt nhất cho gan (Ảnh minh họa).

Healthline còn trích dẫn kết quả của một nghiên cứu vào năm 2016 cho thấy, cà phê có thể giúp giảm nguy cơ xơ gan, đặc biệt ở những người mắc bệnh gan mạn tính. Đáng chú ý, nhóm người uống từ 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày ghi nhận lợi ích lớn nhất, bao gồm cả việc giảm nguy cơ tử vong sớm liên quan đến bệnh gan. Ngoài ra, cà phê còn làm tăng mức glutathione - chất chống oxy hóa mạnh, có tác dụng trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào gan.

Cà phê và khả năng ngăn ngừa ung thư

Không chỉ bảo vệ gan khỏi tổn thương, cà phê còn được chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư gan. The Guardian thông tin, một nghiên cứu tổng hợp dữ liệu từ 26 nghiên cứu lớn với hơn 2,25 triệu người tham gia cho thấy: những người uống một tách cà phê mỗi ngày có thể giảm 20% nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan (HCC). Đây là dạng phổ biến nhất của ung thư gan. Chỉ với hai tách cà phê mỗi ngày, nguy cơ mắc ung thư gan sẽ giảm 35%; ở mức năm tách, nguy cơ mắc loại ung thư này sẽ giảm một nửa.

Uống cà phê giúp phòng ngừa nhiều loại ung thư (Ảnh minh họa).

Điều đáng chú ý, ngay cả cà phê đã khử caffeine cũng cho thấy hiệu quả giảm nguy cơ mắc ung thư gan, dù hiệu quả ở mức thấp hơn so với cà phê có caffeine.

“Cà phê có thể giúp giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan và có thể được coi là một dạng ‘thuốc tự nhiên’ nếu dùng điều độ”, giáo sư Peter Hayes, Đại học Edinburgh (Vương Quốc Anh), nhận định.

Bên cạnh ung thư gan, nhiều nghiên cứu khác còn cho thấy uống cà phê thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư đầu cổ như ung thư khoang miệng, họng, thanh quản; ung thư đại trực tràng; ung thư nội mạc tử cung;...

Uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Không chỉ có lợi đối với sức khỏe lá gan, uống cà phê còn có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Harvard Health trích dẫn kết quả của nghiên cứu đăng trên Annals of Internal Medicine (2022) cho thấy: những người uống 1,5 - 3,5 tách cà phê mỗi ngày, kể cả có thêm một thìa đường, có thể giảm tới 30% nguy cơ tử vong trong vòng 7 năm so với người không uống cà phê. Điều này đúng cho cả cà phê có và không có caffeine. Tuy nhiên, lợi ích này sẽ giảm dần nếu uống từ mức trên 4,5 tách/ngày.

Lưu ý khi uống cà phê Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho biết, với người trưởng thành khỏe mạnh, lượng caffeine tối đa có thể tiêu thụ hàng ngày ở mức 400mg (tương đương khoảng 4 tách cà phê).. Tuy nhiên, ngưỡng này còn tùy thuộc vào khả năng dung nạp caffeine của từng người. Nếu vượt quá, cơ thể có thể xuất hiện các phản ứng không mong muốn như hồi hộp, lo âu, mất ngủ, tiêu chảy, tim đập nhanh hoặc thậm chí co giật. Riêng với phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, FDA khuyến nghị không nên dùng quá 200mg caffeine/ngày để tránh ảnh hưởng đến thai nhi và em bé. Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý: để cà phê thực sự phát huy lợi ích sức khỏe, người uống cần kiểm soát lượng đường hoặc chất tạo ngọt bổ sung. Việc lạm dụng đường không những có thể làm mất đi tác dụng bảo vệ sức khỏe của cà phê mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa như béo phì, tiểu đường.



