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Đây là cách để mua VinFast VF2 lăn bánh giá 90 triệu, rẻ hơn cả Honda SH 160i

Đức Minh
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Nếu đủ điều kiện áp dụng đầy đủ các chính sách khuyến mại hiện có của VinFast, người dùng có thể sở hữu mẫu ô tô điện VinFast VF2 mới ra mắt với tổng chi phí khoảng 89 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Mới đây, VinFast đã chính thức ra mắt mẫu ô tô điện đô thị cỡ nhỏ mang tên VF2 với mức giá công bố là 188 triệu đồng đã bao gồm pin và thuế VAT.

Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện áp dụng tất cả chương trình ưu đãi hiện hành của hãng, người tiêu dùng hoàn toàn có thể giảm sâu chi phí sở hữu thực tế xuống mức kinh ngạc.

Đáng chú ý trong các chương trình ưu đãi này, chương trình ưu đãi dành cho công an/quân đội và tri ân cho chủ xe xăng VinFast là những ưu đãi có điều kiện.﻿

Dưới đây là bảng tính giá lăn bánh VinFast VF 2 sau khi áp dụng tất cả chính sách khuyến mại hiện có:﻿

Bảng tính giá xe VinFast VF2 sau khi khấu trừ mọi chi phí:

- Ảnh 2.

Trong khi đó, mẫu SH 160i của Honda hiện đang mở bán trên thị trường với giá khoảng 97-107 triệu đồng, tùy phiên bản. Đây là mức cao hơn so với giá đề xuất của hãng khoảng 3-5 triệu đồng.

Theo VinFast, VF 2 được tối ưu từ phiên bản Minio Green. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 3.090 mm chiều dài, 1.496 mm chiều rộng và 1.663,2 mm chiều cao, đi cùng trục cơ sở dài 2.065 mm. Điểm nhấn về ngoại thất xe là cụm đèn LED chiếu sáng phía trước hiện đại và bộ la-zăng kích thước 13 inch cho phép người dùng thoải mái cá nhân hóa.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Bài trí nội thất trên xe không có nhiều thay đổi so với dòng Minio Green.

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Xe được trang bị màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch đặt phía sau vô lăng, hệ thống điều hòa không khí, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng hai loa tích hợp đài radio FM.

Về khả năng vận hành, VinFast VF2 sở hữu động cơ điện dẫn động cầu sau cho công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại đạt 65 Nm và tốc độ tối đa lên đến 80 km/h cùng hai chế độ lái linh hoạt là Eco và Normal.

Trái tim của xe là bộ pin có dung lượng khả dụng 18,3 kWh, giúp xe đạt quãng đường di chuyển tối đa lên tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn thử nghiệm NEDC. Với công suất sạc nhanh tối đa từ 24 kW, xe có thể nạp năng lượng từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng thời gian ngắn 34 phút.

Dự kiến, những chiếc VinFast VF2 đầu tiên chính thức bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.

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