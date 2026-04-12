Đây là 3 món ăn mệnh danh "vua bổ gan tự nhiên": Nấu dễ, ăn thường xuyên giúp nuôi dưỡng gan, bổ tỳ vị và đẹp da

Gần đây, chúng ta thấy rằng khắp mạng xã hội có 1 loại nguyên liệu được nhiều người tìm mua với giá tương đối đắt. Đó chính là củ mài. Giá bán hiện tại dao động từ 50-90 nghìn đồng cho 1kg. Loại củ dân dã này hiện đang vào mùa thu hoạch và có nhiều công dụng cho sức khỏe nên trở thành "nguyên liệu vàng" mà chị em nội trợ săn lùng để nấu ăn.

Theo Đông y, củ mài (hay tên gọi là hoài sơn) vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, ích tâm phế, bổ thận. Thường dùng làm thuốc bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, chữa suy nhược cơ thể, bệnh đường ruột, tiêu chảy, lỵ, tiêu khát; thận suy, mỏi lưng, chóng mặt, hoa mắt, ra mồ hôi trộm...

Theo khoa học hiện đại, củ mài có chứa khoảng 63.25% tinh bột, 0.45% lipid, 6.75% protein và 2-2.8% chất nhầy. Ngoài ra, loại củ này còn chứa các thành phần khác như dioscin, allantoin, saponin có nhân sterol, cholin cùng hàng loạt các axit amin, các men oxy hóa, vitamin C và nhiều nguyên tố vi lượng khác. Chính vì thế củ mài có tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Cụ thể:

Bổ tỳ ích vị: Củ mài rất giàu chất nhầy và tinh bột, có thể thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thu ở đường tiêu hóa, đối với người bị khó chịu đường tiêu hóa và tỳ hư có tác dụng điều hòa rất tốt.

Dưỡng nhan và làm đẹp: Củ mài chứa một lượng lớn chất nhầy, tinh bột, protein, axit amin và vitamin tổng hợp. Những thành phần này có thể làm ẩm và dưỡng da, trì hoãn lão hóa rất hiệu quả.

Hạ đường huyết: Củ mài chứa polysaccharid và chất xơ, có thể hạ đường huyết và giúp ổn định lượng đường trong máu, có tác dụng phụ trợ điều trị rất tốt đối với người mắc bệnh tiểu đường.

Dưỡng gan và bảo vệ gan: Củ mài rất giàu các nguyên tố vi lượng và glycoside thực vật. Những thành phần này có tác dụng bảo vệ gan rất mạnh, có thể làm giảm sự hấp thụ và bài tiết các chất có hại của gan, có lợi cho quá trình giải độc và thanh lọc cơ thể.

Hôm nay chúng ta hãy cùng làm một số món ăn từ củ mài khá được ưa chuộn như: Củ mài hấp trứng và thịt băm; Củ mài thái lát xào thịt; Bánh củ mài và rau củ.

Với món củ mài hấp trứng và thịt băm, ngày nay, nhiều người thêm vỏ quýt khô và kỷ tử vào để tăng cường sức khỏe cùng hương vị cho món ăn. Vỏ quýt khô giúp loại bỏ chất béo, trong khi quả kỷ tử làm tăng hương vị, khiến món ăn này phù hợp cho trẻ em và những người có hệ tiêu hóa kém.

Một chi tiết bạn cần lưu ý khi hấp món ăn này mà vẫn muốn có nước dùng để ăn cùng cơm thì đừng vội cho nước trực tiếp vào. Hãy hấp sơ trước để món ăn giữ được hình dạng rồi mới cho nước vào. Bằng cách này, nước dùng sẽ không bị tanh, và thịt mềm mướt, củ mài bở ngon sẽ mềm đến mức có thể dễ dàng tách rời chỉ bằng một chiếc đũa. Cách này tốt hơn nhiều so với việc chỉ trộn chúng lại với nhau rồi hấp.

Trong khi đó, món củ mài thái lát xào thịt trông có vẻ đơn giản, nhưng xào củ mài đến khi trắng giòn thì không hề dễ.

Nếu bạn từng sơ chế củ mài thì sẽ thấy chúng dễ chuyển sang màu đen sau khi cắt, nhưng giờ đây chỉ cần một mẹo nhỏ là củ mài trắng nõn. Đó là hãy ngâm củ mài thái lát trong nước có pha giấm trắng, và màu sắc sẽ được giữ nguyên.

Với món ăn này tùy vào sở thích, một số người cũng cho thêm mộc nhĩ và ớt chuông, làm cho món ăn thêm màu sắc và hấp dẫn hơn. Cách làm tương đối đơn giản và nhanh. Xào nhanh các lát thịt, đừng ngại lửa lớn, thêm một ít bột bắp pha nước để làm sánh lại vào cuối cùng, thịt sẽ mềm như ở nhà hàng.

Món ăn gây bất ngờ nhất là bánh củ mài và rau củ , đặc biệt phù hợp với những người không muốn ăn các món ăn chính nhưng cũng không muốn bị đói.

Củ mài nghiền, trứng và rau củ thái nhỏ tạo nên lớp vỏ giòn bên ngoài và phần bên trong mềm mại, rất thích hợp cho bữa sáng của trẻ em. Một số người cũng cho thêm một chút tinh bột ngô và bột rong biển để làm nổi bật hương thơm. Điểm mấu chốt củ món ăn này là không chứa đường hoặc bột mì, vì vậy nó có lượng calo ít hơn nhiều so với các loại bánh khác.

Thực ra, 3 phương pháp này khi kết hợp với nhau khá tốt: Bánh củ mài và rau củ ăn vào bữa sáng, củ mài xào thịt dùng trong bữa trưa và một bát củ mài hấp thịt và trứng thưởng thức trong bữa tối. Như vậy là một ngày với 3 bữa cân bằng dinh dưỡng và không béo ngậy.

Xu hướng nấu ăn hiện nay là sử dụng ít dầu, ít muối và giữ nguyên hương vị tự nhiên của thực phẩm. Củ mài rất ngon, bạn có thể cảm nhận được hương thơm tự nhiên của nguyên liệu. Những món ăn này đơn giản, bổ dưỡng và chắc chắn đáng có trong mỗi gia đình.