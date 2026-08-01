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David Beckham và Victoria khiến dân tình nóng mặt với khoảnh khắc thân mật trên du thuyền

Tiên Tiên
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Khoảnh khắc cực tình cảm của Beckham và Victoria trên du thuyền.

Dù đã gắn bó hơn hai thập kỷ, vợ chồng David - Victoria Beckham vẫn khiến người hâm mộ "tan chảy" trước những khoảnh khắc ngọt ngào như thời mới yêu trong kỳ nghỉ hè sang chảnh tại Tây Ban Nha.

Gia đình Beckham hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ hè xa xỉ trên chiếc siêu du thuyền trị giá 16 triệu Bảng Anh mang tên Seven, du ngoạn qua các hòn đảo thuộc quần đảo Balearic. 

Tại đây, Victoria (52 tuổi) có màn thể hiện tình cảm cực kỳ nóng bỏng. Biểu tượng thời trang vẫn giữ trọn phong thái quyến rũ của "Posh Spice" ngày nào trong bộ áo tắm màu đen thanh lịch, khoe trọn vóc dáng săn chắc dưới nắng hè Địa Trung Hải. Trong khi đó, David (51 tuổi) phong độ tự tay cầm lái cano, phong trần và đầy cuốn hút.

Vợ chồng Beckham cùng tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền (Ảnh: Backgrid)

(Ảnh: Backgrid)

(Ảnh: Backgrid)

(Ảnh: Backgrid)

Chuyến đi lần này còn có sự góp mặt của cậu con trai thứ Romeo (23 tuổi) và bạn gái Kim Turnbull (25 tuổi). Cặp đôi trẻ cũng có những phút giây mạo hiểm đầy phấn khích khi cùng nhau trải nghiệm mô tô nước. Romeo tỏ ra là một bạn trai cực kỳ tinh tế khi ân cần đỡ người yêu bước lên xe. Kim khoe vóc dáng vạn người mê trong bộ bikini sắc đỏ rượu vang, sánh đôi bên Romeo rực rỡ với chiếc quần bơi lấy cảm hứng từ bộ phim huyền thoại Baywatch.

Beckham cùng con trai Romeo (Ảnh: Backgrid)

Romeo Beckham cùng bạn gái lướt sóng (Ảnh: Backgrid)

Được biết, chiếc siêu du thuyền Seven dài 40 mét được David và Victoria tậu từ năm 2022. Tên của con tàu được đặt theo số áo thi đấu huyền thoại của David, đồng thời cũng là tên đệm của cô con gái út Harper. Con tàu được trang bị đầy đủ tiện nghi đỉnh cao gồm 5 phòng ngủ, bồn tắm spa ngoài trời cùng khoang chứa đồ chơi dưới nước đồ sộ để phục vụ các hoạt động giải trí của gia đình. Hiện tại, trong khi cả nhà đang tận hưởng không khí biển thì cậu con trai thứ ba Cruz lại vắng mặt do bận lịch lưu diễn cùng ban nhạc The Breakers tại Bắc Mỹ.

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David Beckham

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