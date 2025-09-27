Đau tim, đột quỵ "rất sợ" loại nước dân dã này: Việt Nam có sẵn, không phải trà hay cà phê

Khi nhắc đồ uống tốt cho sức khỏe tim mạch, nhiều người sẽ nghĩ đến ngay trà xanh hoặc cà phê. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ ra rằng có một loại nước màu đỏ cũng có tác dụng “làm sạch” động mạch, phòng ngừa đau tim, đột quỵ. Đó chính là nước ép lựu, được làm từ quả lựu quen thuộc với người Việt Nam.

Mối liên hệ giữa nước ép lựu và nguy cơ đau tim, đột quỵ

Theo báo Anh Express, nghiên cứu cho thấy nước ép lựu chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, có thể giúp ngăn ngừa tình trạng oxy hóa cholesterol “xấu” LDL, từ đó hạn chế nguy cơ tích tụ mảng bám trong động mạch Mảng bám xơ vữa trong động mạch từ lâu đã được coi là mối lo ngại vì nó có thể gây hẹp, cứng động mạch, cản trở lưu lượng máu và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Giáo sư Michael Aviram, giáo sư hóa sinh tại Viện Công nghệ Israel – Technion khẳng định các chất chống oxy hóa trong nước ép lựu có thể ngăn mảng bám hình thành và thậm chí làm giảm các mảng bám sẵn có trong động mạch, từ đó bảo vệ sức khỏe tim mạch hiệu quả.

Ngoài ra, nước ép lựu còn có thể kích thích cơ thể sản sinh oxit nitric. Oxit nitric đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ hệ tim mạch khỏe mạnh, giúp kiểm soát huyết áp và tăng cường lưu thông máu đến các cơ quan và mô trong cơ thể.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm bệnh nhân mắc hẹp động mạch vành uống nước ép lựu trong nhiều tháng đã giảm tới 30% độ dày động mạch cảnh, trong khi nhóm đối chứng lại tăng 9%, báo Express cung cấp thông tin.

Nước ép lựu tốt cho sức khoẻ tim mạch.

Tác giả của nghiên cứu trên cũng cho biết những người uống nước ép lựu thường xuyên trong 1 năm cũng có huyết áp tâm thu giảm 12%.

Theo các nhà nghiên cứu tác dụng này có thể đến từ đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của các polyphenol trong nước ép lựu. Polyphenol trong nước ép lựu có thể bảo vệ nội tâm mạc, các mạch máu và giảm viêm hiệu quả.

Một phân tích khác được đăng trên tạp chí Pharmacological Research cũng chứng minh nước ép lựu có thể giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, bất kể lượng tiêu thụ.

Do đó, các nhà khoa học đánh giá nước ép lựu là một “vũ khí” quan trọng có thể giúp phòng ngừa đau tim, đột quỵ, song song với chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh.

Một số lợi ích khác của nước ép lựu

Không chỉ giúp bảo vệ tim mạch mà nước ép lựu còn đem đến nhiều lợi ích khác cho sức khỏe.

- Phòng ngừa ung thư: Lựu chứa các chất chống oxy hóa như tannin, flavonoid và anthocyanin, giúp chống lại tác hại của các gốc tự do, bảo vệ tế bào, ngăn ngừa và sửa chữa tổn thương DNA. Nước ép lựu cũng có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư phổi và ung thư da.

- Tăng sức bền: Nước ép lựu có thể giúp bổ sung năng lượng, tăng cường sức bền trong quá trình tập luyện và hỗ trợ phục hồi sau đó.

- Ngăn ngừa loãng xương, cải thiện trí nhớ ở người trung niên và người cao tuổi.

Nước ép lựu mang đến nhiều lợi ích khác nhau.

Lưu ý khi sử dụng nước ép lựu

Dù mang nhiều lợi ích, nước ép lựu không phải “thần dược”. Các chuyên gia khuyến cáo:

- Người bị huyết áp thấp hoặc đang uống thuốc điều trị tim mạch, mỡ máu, chống đông máu… cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng vì lựu có thể làm giảm hiệu quả của thuốc hoặc tăng gánh nặng cho gan.

- Nước ép lựu chứa nhiều đường tự nhiên (31–33g mỗi cốc), có thể gây tăng đường huyết nếu uống quá nhiều. Người mắc tiểu đường hoặc bệnh thận cần thận trọng khi dùng.

Nước ép lựu là thức uống quen thuộc, từ lâu đã được người Việt Nam dùng để giải khát. Giờ đây, mọi người có thể bổ sung nước ép lựu vào chế độ ăn uống để bổ sung dinh dưỡng, bảo vệ tim mạch, phòng ngừa đau tim, đột quỵ và thậm chí là ung thư.