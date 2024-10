Đau khớp do chuyển mùa? Bác sĩ khuyên ăn 4 loại rau quả ngăn ngừa loãng xương

Wang Junping, bác sĩ điều trị tại Phòng khám Phục hồi chức năng Original ở Bản Kiều, Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng rằng mùa thu dễ gây đau khớp, đau khớp không chỉ liên quan đến mô mềm mà còn thường liên quan đến sức khỏe của xương.



Vì lý do này, Wang Junping cũng khuyến cáo bạn có thể ăn thêm “4 loại thực phẩm” sau vào mùa thu để chăm sóc xương và ngăn ngừa loãng xương:

1. Táo

Táo rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và chất xơ, rất có lợi cho việc duy trì sức khỏe của xương. Vitamin C giúp tổng hợp collagen, một thành phần quan trọng của xương. Chất chống oxy hóa giúp giảm tổn thương do các gốc tự do gây ra cho tế bào xương.

2. Hạt dẻ

Hạt dẻ rất giàu vitamin C, kali, magie và phốt pho. Những chất dinh dưỡng này rất quan trọng đối với sức khỏe của xương, đặc biệt là magie và phốt pho, hai khoáng chất giúp hình thành xương và duy trì mật độ xương.

3. Bí ngô

Bí ngô rất giàu beta-carotene, vitamin A. Beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, giúp phát triển bình thường và duy trì xương. Kali giúp duy trì mật độ xương và ngăn ngừa loãng xương.

4. Rau chân vịt

Rau chân vịt (hay bina, cải bó xôi, cải kale) rất giàu vitamin K, canxi và magiê. Những chất dinh dưỡng này rất cần thiết cho sức khỏe của xương. Vitamin K giúp hấp thụ canxi và khoáng hóa xương. Canxi và magiê là thành phần quan trọng của xương.

