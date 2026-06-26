HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Dấu hiệu tài khoản Zalo bị theo dõi từ xa

Khả Văn
|

Là ứng dụng nhắn tin phổ biến lưu trữ nhiều thông tin quan trọng, Zalo thường xuyên trở thành mục tiêu của kẻ gian. Việc nhận biết sớm các tín hiệu bị xâm nhập và chiêu trò lừa đảo mới sẽ giúp bạn bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân và tránh rò rỉ những bí mật đời tư.

Để có thể âm thầm đọc trộm tin nhắn, kẻ gian bắt buộc phải đăng nhập tài khoản của bạn trên một thiết bị máy tính hoặc điện thoại khác. Do đó, bạn cần đặc biệt cảnh giác nếu đột nhiên nhận được thông báo đăng nhập lạ mà bản thân không hề thao tác. Những dấu hiệu rõ ràng nhất bao gồm việc phát hiện tài khoản đang hoạt động trên một thiết bị không thuộc sở hữu của mình, hoặc các tin nhắn tự động chuyển sang trạng thái đã đọc, bị xóa hoặc thay đổi bất thường dù bạn chưa từng mở xem.

Dấu hiệu tài khoản Zalo bị theo dõi từ xa cần chú ý ngay trong năm 2026 - Ảnh 1.

Không chỉ dừng lại ở việc theo dõi lén lút, các đối tượng lừa đảo hiện nay còn nâng cấp quy trình hoạt động bằng cách lợi dụng danh tiếng của nền tảng. Chúng thiết kế các bài viết quảng cáo có giao diện cắt ghép logo tinh vi, mạo danh việc hợp tác với các tổ chức tài chính hoặc ứng dụng nước ngoài để tung ra chương trình nhận thưởng giả mạo.

Khi người dùng nhấp vào quảng cáo, hệ thống sẽ lập tức chuyển hướng đến các trang web độc hại có giao diện sao chép hoàn hảo trang đăng nhập của ngân hàng. Tại đây, kẻ gian sẽ thao túng tâm lý, dẫn dụ nạn nhân cung cấp mã OTP hoặc tải các phần mềm không rõ nguồn gốc nhằm chiếm đoạt tài khoản và tiếp tục phát tán tin nhắn lừa đảo đến danh sách bạn bè. Bạn cần ghi nhớ rằng mọi chương trình khuyến mãi hay hợp tác chính thống đều được công bố công khai trên các kênh có tích xanh chính thức.

Dấu hiệu tài khoản Zalo bị theo dõi từ xa cần chú ý ngay trong năm 2026 - Ảnh 2.

Ngay khi có sự nghi ngờ, bạn cần lập tức rà soát lịch sử truy cập trực tiếp trên ứng dụng điện thoại và thực hiện các biện pháp bảo mật theo bảng hướng dẫn dưới đây.

Tình trạng gặp phải

Giải pháp xử lý khẩn cấp

Phát hiện thiết bị lạ đăng nhập

Truy cập mục Cá nhân > Tài khoản và bảo mật > Thiết bị đăng nhập . Chọn ngay tên thiết bị lạ và nhấn Đăng xuất thiết bị này .

Lỡ nhấp vào liên kết lừa đảo

Lập tức đổi sang mật khẩu mạnh, kết hợp giữa chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.

Nhận được tin nhắn/quảng cáo giả mạo

Sử dụng tính năng Báo xấu trực tiếp trên ứng dụng để hệ thống ghi nhận và ngăn chặn kịp thời.

Sau khi dọn dẹp sạch sẽ các thiết bị đáng ngờ, việc tiếp theo là kích hoạt ngay tính năng bảo mật hai lớp. Lớp giáp này vô cùng lợi hại bởi ngay cả khi kẻ gian có được mật khẩu, chúng vẫn không thể đăng nhập thành công nếu thiếu mã xác nhận gửi về điện thoại chính chủ. Đối với những đoạn hội thoại chứa thông tin tuyệt mật, bạn nên tận dụng thêm tính năng ẩn trò chuyện bằng mã PIN để làm đoạn chat biến mất hoàn toàn khỏi danh sách nhắn tin thông thường.

Lưu ý quan trọng: Nguyên tắc bảo mật tối thượng là tuyệt đối không chia sẻ mã xác thực OTP cho bất kỳ ai. Các cơ quan chức năng hay ban quản trị nền tảng không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp mã này qua tin nhắn. Ngoài ra, phiên bản sử dụng trên máy tính chuẩn chỉ được cung cấp tại địa chỉ duy nhất là zalo.me/pc, bạn tuyệt đối không tải tệp tin từ các tên miền lạ.

Là chuyên gia Android, tôi khuyên bạn đừng bao giờ tải về 5 ứng dụng này, dù chúng đang đứng top BXH
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tài khoản Zalo bị theo dõi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại