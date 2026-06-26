Là chuyên gia Android, tôi khuyên bạn đừng bao giờ tải về 5 ứng dụng này, dù chúng đang đứng top BXH

Dù thực tế các ứng dụng này có hàng trăm triệu lượt tải, đứng top đầu trên các bảng xếp hạng thì cũng không nói lên việc chúng xứng đáng được cài đặt.

Số lượt tải hiển thị trên các kho ứng dụng như Google Play Store chưa bao giờ là thước đo chuẩn xác để đánh giá một phần mềm có đáng cài đặt hay không.

Thực tế cho thấy, nhiều ứng dụng sở hữu hàng trăm triệu lượt tải từ dịch vụ VPN, diệt virus, nhận diện cuộc gọi cho đến cả các trình quản lý mật khẩu lại đang tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc cứ ứng dụng phổ biến là sẽ tệ. Ngược lại là đằng khác. Thế nhưng, vẫn có những cái tên mà người dùng nên tránh xa. Lý do có thể đến từ những lo ngại về an toàn bảo mật, hoặc đơn giản là vì chúng đang cố giải quyết những vấn đề mà bản thân hệ điều hành Android vốn đã tự xử lý một cách hoàn hảo.

Dưới đây là chia sẻ của cây bút Pankil Shah từ Android Authority.

Turbo VPN

Với hơn 500 triệu lượt tải trên Play Store, Turbo VPN mang lại cảm giác cực kỳ uy tín cho người dùng phổ thông. Ứng dụng này hoàn toàn miễn phí và đáp ứng đúng những gì bạn kỳ vọng ở một dịch vụ VPN. Tuy nhiên, “quà tặng miễn phí” thì luôn đi kèm cái giá của nó. Ở đây, tôi không chỉ muốn nói đến những quảng cáo dày đặc, gây ức chế trên phiên bản miễn phí của Turbo VPN.

Hồ sơ bảo mật của Turbo VPN vốn không mấy sạch sẽ. Trong nhiều năm qua, đã có không ít báo cáo vạch trần quy trình thu thập dữ liệu mờ ám cũng như mối liên hệ giữa ứng dụng này với các thực thể tại Trung Quốc.

Thành thật mà nói, Turbo VPN chỉ là một ví dụ điển hình. Lời cảnh báo này áp dụng cho hầu hết các ứng dụng VPN miễn phí và không giới hạn dung lượng trên thị trường hiện nay. Chi phí để vận hành một hệ thống VPN là rất lớn, do đó, nếu không thu phí từ bạn, doanh nghiệp chắc chắn sẽ tìm cách kiếm lời từ một nguồn khác.

Thật trớ trêu khi mục đích cốt lõi của việc dùng VPN là để bảo vệ quyền riêng tư, nhưng khi chọn các ứng dụng như Turbo VPN, bạn lại đang tự rước lấy rủi ro rò rỉ thông tin. Nếu thực sự cần một giải pháp VPN miễn phí, hãy tìm đến các nhà cung cấp có thâm niên và uy tín lâu năm trong ngành, tiêu biểu như Proton VPN.

LastPass

Đối với một trình quản lý mật khẩu, uy tín là yếu tố sống còn. Suốt một thời gian dài, LastPass từng là cái tên "vàng" được cả người dùng phổ thông lẫn các chuyên gia bảo mật tin tưởng lựa chọn. Thế nhưng, sau hàng loạt bê bối xảy ra trong vài năm trở lại đây, niềm tin đó có lẽ đã chạm đáy.

Điểm trừ lớn nhất của LastPass nằm ở lịch sử bảo mật bất ổn, đỉnh điểm là vụ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng vào năm 2022. Khi đó, hacker không chỉ đánh cắp thông tin khách hàng mà còn xâm nhập thành công vào cả kiến trúc bảo mật cốt lõi của hãng. Công bằng mà nói, không một trình quản lý mật khẩu nào có thể miễn nhiễm hoàn toàn trước các cuộc tấn công mạng. Dẫu vậy, lý do khiến LastPass không còn đáng tin cậy là vì sự cố năm 2022 không phải là một trường hợp ngoại lệ cá biệt, mà trước đó hãng đã từng nhiều lần để xảy ra lỗ hổng.

Hơn nữa, thị trường hiện tại không thiếu những lựa chọn thay thế vượt trội hơn hẳn LastPass. Bản thân tôi đang tin dùng Bitwarden – một phần mềm mã nguồn mở có độ bảo mật cao với mức giá rất dễ tiếp cận, chỉ 20 USD/năm.

Truecaller

Truecaller đánh trúng tâm lý và giải quyết được nỗi đau chung của hầu hết người dùng di động: nhận diện số lạ, chặn cuộc gọi rác và giúp bạn không bị làm phiền bởi các cuộc gọi telesale mời chào ngay giữa giờ nghỉ trưa. Ứng dụng này hoạt động hiệu quả nhờ sở hữu một kho dữ liệu khổng lồ do chính cộng đồng người dùng đóng góp. Con số hơn 1 tỷ lượt tải trên Play Store cùng sự xuất hiện trên nền tảng iOS đã chứng minh sức hút của nó.

Tuy nhiên, "cái bẫy" ở đây là khi đăng ký sử dụng Truecaller, bạn không chỉ cung cấp thông tin cá nhân của mình, mà còn vô tình chia sẻ toàn bộ danh bạ điện thoại cho ứng dụng. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả những người chưa từng nghe đến cái tên Truecaller vẫn có nguy cơ bị lưu trữ tên tuổi và số điện thoại trên hệ thống của họ.

Bên cạnh đó, việc Truecaller đòi hỏi quá nhiều quyền truy cập cũng là điều khiến tôi quan ngại. Ngoài danh bạ, ứng dụng này còn yêu cầu can thiệp sâu vào nhật ký cuộc gọi, tin nhắn, vị trí, tệp tin, hình ảnh, video và âm thanh.

Dẫu biết một số quyền là không bắt buộc, nhưng việc một ứng dụng trung gian đòi hỏi quá nhiều dữ liệu nhạy cảm ngay từ bước thiết lập đầu tiên là điều khó chấp nhận. Quan trọng hơn cả, Truecaller có thể rất hữu ích từ vài năm trước, còn hiện tại, các tính năng mặc định trên Android đã có thể nhận diện và lọc tin nhắn, cuộc gọi rác hiệu quả hơn nhiều.

CCleaner

CCleaner là ứng dụng dọn dẹp bộ nhớ vô cùng quen thuộc với lời hứa hẹn sẽ xóa sạch file rác, dữ liệu thừa và phát hiện các app "ngốn" tài nguyên hệ thống. Thế nhưng, các dòng điện thoại Android hiện đại ngày nay hoàn toàn không cần đến sự trợ giúp của một bên thứ ba để làm những việc này.

Ngay trong menu cài đặt mặc định của Android, bạn đã có thể dễ dàng kiểm tra xem ứng dụng nào đang gây hao pin hoặc tiêu tốn quá nhiều lưu lượng data di động. Thêm vào đó, ứng dụng Files do Google phát triển cũng tích hợp sẵn tab "Dọn dẹp" chuyên dụng để quét sạch file rác, ảnh trùng lặp, ảnh chụp màn hình cũ hay các app lâu ngày không dùng tới. Khác với CCleaner, công cụ của Google hoàn toàn miễn phí và không có quảng cáo.

Tóm lại, CCleaner không phải là một ứng dụng độc hại, nhưng nó đang cố giải quyết một vấn đề vốn đã được tối ưu. Tôi cũng không đánh giá cao việc ứng dụng này liên tục chèo kéo, ép buộc người dùng nâng cấp lên các gói trả phí để trải nghiệm những tính năng nâng cao.

AVG AntiVirus & Security

Các phần mềm diệt virus như AVG AntiVirus & Security là những gương mặt rất dễ bắt gặp trên Play Store. Bên cạnh chức năng quét malware, các ứng dụng này thường quảng cáo thêm hàng loạt tính năng đi kèm như: bảo mật Wi-Fi, khóa ứng dụng, công cụ riêng tư hay tối ưu hóa hiệu năng. Dù nghe có vẻ hấp dẫn, chúng lại trở nên thừa thãi trên nền tảng Android hiện nay.

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Hệ điều hành Android vốn đã được trang bị sẵn một rào chắn bảo mật kiên cố và hầu hết các tính năng cốt lõi đều được kích hoạt tự động. Đơn cử như Google Play Protect – tính năng này hoạt động liên tục ở chế độ nền để quét mọi ứng dụng trên máy (kể cả các tệp APK cài từ nguồn bên ngoài) nhằm phát hiện hành vi gây hại. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, hệ thống sẽ lập tức cảnh báo hoặc tự động gỡ bỏ ứng dụng đó. Ngoài ra, tính năng Android Safe Browsing cũng giúp quét các liên kết độc hại theo thời gian thực, bảo vệ người dùng khỏi mã độc và các hình thức lừa đảo giả mạo.

Xét cho cùng, AVG hay phần lớn các app diệt virus khác trên Android chỉ đang sao chép lại những tính năng có sẵn của hệ điều hành, và tệ hơn là họ bắt bạn phải trả tiền cho những điều đó. Thực tế, chỉ cần bạn tuân thủ việc tải ứng dụng từ Play Store và không tự ý tắt các tính năng bảo mật mặc định của máy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm rằng chiếc điện thoại của mình luôn được an toàn.