Dấu hiệu ở móng chân cảnh báo loại ung thư nguy hiểm: Nhiều người bỏ qua, bác sĩ khẩn thiết nhắc nhở

Theo Sheena Bagga, dược sĩ kê đơn tại LloydsPharmacy Online Doctor (Anh), móng chân khỏe mạnh thường có bề mặt nhẵn, màu hồng nhạt hoặc trong suốt, ít có sự thay đổi về sắc độ. Nếu xuất hiện các dấu hiệu khác thường, đó có thể là “tín hiệu” của cơ thể, từ thiếu chất dinh dưỡng, tiểu đường cho đến các bệnh lý nghiêm trọng hơn như ung thư da.

Một trong những biểu hiện dễ nhận thấy là móng chân chuyển sang màu vàng . Tình trạng này thường liên quan đến nhiễm trùng móng, có thể làm thay đổi màu sắc, độ dày và kết cấu. Ngoài ra, đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh vảy nến móng, khi bề mặt móng xuất hiện các lỗ nhỏ hoặc bị tách khỏi nền móng. Để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng, cần giữ móng sạch sẽ, cắt gọn, thay tất mỗi ngày và chọn giày dép vừa vặn.

Đáng chú ý hơn là sự xuất hiện của các sọc sẫm màu chạy dọc theo móng , tình trạng được gọi là melanonychia (tăng sắc tố móng). Phần lớn các trường hợp là lành tính, chỉ là thay đổi sắc tố bình thường. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, đây có thể là dấu hiệu của u hắc tố dưới móng, một dạng ung thư da nguy hiểm. Vì vậy, nếu thấy dải màu đen hoặc nâu xuất hiện bất thường, lan rộng hoặc thay đổi nhanh, người bệnh nên đi kiểm tra sớm.

Ngón chân bị sưng cũng là dấu hiệu không nên bỏ qua. Nguyên nhân có thể đến từ rối loạn tuần hoàn, vấn đề về hệ bạch huyết hoặc bệnh gout (gút). Gout là một dạng viêm khớp do tích tụ tinh thể axit uric, thường gây đau dữ dội ở ngón chân cái. Bệnh phổ biến hơn ở người thừa cân, và việc điều chỉnh chế độ ăn uống, giảm cân có thể giúp kiểm soát tình trạng này. Tuy nhiên, sưng chân cũng có thể do các nguyên nhân đơn giản hơn như đứng hoặc ngồi quá lâu, đi giày chật, mất nước hoặc ăn nhiều muối.

Móng chân xuất hiện các đốm trắng hoặc vệt trắng , còn gọi là leukonychia, thường do chấn thương nhẹ như va đập. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu thiếu protein, kẽm hoặc sắt. Nhiễm nấm cũng có thể khiến móng chuyển trắng, trở nên giòn và dễ vỡ, đặc biệt khi chân thường xuyên ẩm và nóng. Hiếm hơn, móng trắng toàn bộ có thể liên quan đến các bệnh lý toàn thân như xơ gan, cường giáp hoặc tiểu đường.

Một dấu hiệu khác là móng hoặc đầu ngón chân chuyển màu xanh tím , kèm cảm giác lạnh. Điều này có thể liên quan đến bệnh Raynaud, khi các mạch máu nhỏ bị co lại làm giảm lưu lượng máu đến đầu chi. Tập thể dục đều đặn có thể giúp cải thiện tuần hoàn và giảm triệu chứng.

Ngứa giữa các ngón chân cũng là tình trạng phổ biến, thường do nấm da chân (athlete’s foot). Bệnh có thể gây các mảng trắng, bong tróc, thậm chí nổi mụn nước. Để phòng ngừa, cần lau khô chân kỹ sau khi rửa, đặc biệt là kẽ ngón, và sử dụng tất thoáng khí như cotton.

Các vết loét ở chân hoặc ngón chân là dấu hiệu nghiêm trọng hơn. Khác với vết phồng rộp, loét là tổn thương hở trên da, dễ nhiễm trùng nếu không được chăm sóc đúng cách. Ở người tiểu đường, loét chân có thể lâu lành và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, thậm chí phải cắt cụt chi.

Ngoài ra, nếu móng chân thay đổi hình dạng , cong lõm như chiếc thìa, đây có thể là dấu hiệu thiếu sắt hoặc thiếu máu. Sắt đóng vai trò quan trọng trong việc tạo hồng cầu và duy trì sức khỏe móng, do đó cần được kiểm tra và bổ sung nếu cần thiết.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng phần lớn vấn đề ở móng và ngón chân có thể điều trị đơn giản nếu phát hiện sớm. Tuy nhiên, nếu các dấu hiệu liên quan đến bệnh lý như tiểu đường, rối loạn tuần hoàn hay thiếu dinh dưỡng, việc điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống là rất quan trọng.

Việc quan sát bàn chân thường xuyên, đặc biệt sau những tháng dài đi giày kín, có thể giúp phát hiện sớm những bất thường. Những thay đổi nhỏ đôi khi lại là “manh mối” quan trọng, giúp nhận diện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn.