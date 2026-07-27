Dấu hiệu iPhone có thể đang bị theo dõi: Đừng bỏ qua những chấm màu này

Nếu tự nhiên thấy dấu chấm xanh hay chấm cam trên góc màn hình mà không hề mở camera hay ghi âm thì nên kiểm tra ngay, rất có thể iPhone của bạn đang bị theo dõi.

rong thời đại công nghệ số, chiếc điện thoại thông minh dường như nắm giữ mọi bí mật về chúng ta. Từ thói quen lướt web, lịch sử di chuyển cho đến những cuộc trò chuyện riêng tư nhất, nguy cơ bị các ứng dụng theo dõi ngầm luôn là một mối lo ngại lớn đối với người dùng.

Apple đã tích hợp vào hệ điều hành iOS những tính năng bảo mật vô cùng tinh tế nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ. Một trong số đó là những tín hiệu màu sắc nhỏ gọn xuất hiện ở góc trên cùng màn hình. Dù chỉ là một chấm nhỏ bé, chúng lại đóng vai trò như một hệ thống báo động đỏ, giúp bạn kiểm soát hoàn toàn việc các ứng dụng đang âm thầm sử dụng phần cứng của thiết bị.

Chấm màu cam và xanh lá: Camera và micro trên iPhone đang hoạt động

Nếu thường xuyên sử dụng iPhone, chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy một chấm nhỏ màu xanh lá cây hoặc màu cam xuất hiện ngay phía trên cột sóng hoặc bên trong khu vực Dynamic Island. Đây không phải là lỗi màn hình hay chi tiết trang trí, mà là hệ thống đèn báo trực tiếp về tình trạng sử dụng phần cứng của điện thoại.

Cụ thể, chấm màu xanh lá cây là tín hiệu cho biết camera của bạn đang được kích hoạt . Khi bạn chủ động mở ứng dụng chụp ảnh, quét mã QR hay gọi video call qua Zalo, việc chấm xanh này xuất hiện là điều hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sự nguy hiểm nằm ở chỗ nếu bạn đang lướt đọc tin tức, chơi một tựa game không yêu cầu hình ảnh hoặc thậm chí để máy trên bàn mà chấm xanh vẫn sáng. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy một ứng dụng nào đó đang âm thầm ghi hình bạn mà không có sự cho phép.

Tương tự như vậy, chấm màu cam là lời cảnh báo rằng micro của thiết bị đang thu âm . Bạn sẽ thấy tín hiệu này khi thực hiện một cuộc gọi thông thường, gửi tin nhắn thoại hoặc sử dụng trợ lý ảo Siri. Thế nhưng, nếu bạn không hề thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến âm thanh mà chấm cam vẫn hiện hữu, rất có thể những cuộc trò chuyện riêng tư của bạn bên ngoài đời thực đang bị một ứng dụng bên thứ ba nghe lén nhằm mục đích thu thập dữ liệu hoặc hướng quảng cáo mục tiêu.

Sự thật về dấu mũi tên

Bên cạnh hai màu sắc phổ biến trên, nhiều người dùng còn truyền tai nhau về một dấu mũi tên trên góc màn hình iPhone. Trên thực tế, để biểu thị cho quyền truy cập vị trí (GPS) , đã Apple chính thức sử dụng một biểu tượng mũi tên nhỏ. Ở các dòng iPhone cũ hơn không có Dynamic Island, bạn có thể thấy một dải nền màu xanh dương bao quanh cụm giờ ở góc trái màn hình.

Tín hiệu này cho biết thiết bị của bạn đang liên tục chia sẻ tọa độ địa lý cho một ứng dụng, hoặc bạn đang bật tính năng chia sẻ điểm truy cập cá nhân (Hotspot) và phản chiếu màn hình. Dữ liệu vị trí là một trong những thông tin nhạy cảm nhất. Việc một ứng dụng không liên quan đến bản đồ hay giao hàng lại liên tục đòi hỏi vị trí của bạn không chỉ gây hao hụt pin nghiêm trọng mà còn đe dọa trực tiếp đến sự an toàn và quyền riêng tư cá nhân.

Cách xử lý nhanh khi phát hiện dấu hiệu bất thường

Bảo vệ quyền riêng tư không chỉ dừng lại ở việc nhận biết các tín hiệu, mà bạn còn cần phải hành động ngay lập tức khi phát hiện điểm bất thường. Rất may mắn, Apple đã thiết kế một cách vô cùng đơn giản để bạn truy tìm thủ phạm đang lén lút sử dụng camera hoặc micro của mình.

Ngay khi thấy chấm màu xanh lá hoặc màu cam xuất hiện một cách vô lý, hãy vuốt màn hình từ góc trên cùng bên phải xuống để mở Trung tâm điều khiển (Control Center) . Ngay tại vị trí trên cùng của giao diện này, iOS sẽ chỉ đích danh tên của ứng dụng vừa mới hoặc đang sử dụng quyền truy cập phần cứng, kèm theo biểu tượng camera hoặc micro tương ứng. Việc hiển thị minh bạch này giúp bạn không phải mất thời gian suy đoán xem ứng dụng nào đang hoạt động mờ ám.

Sau khi đã xác định được ứng dụng khả nghi, bước tiếp theo là tước bỏ quyền truy cập của chúng. Bạn chỉ cần truy cập vào mục Cài đặt trên iPhone, cuộn xuống và chọn Quyền riêng tư & Bảo mật. Tại đây, bạn có thể truy cập vào từng mục như Micro, Camera hoặc Dịch vụ định vị để kiểm tra danh sách toàn bộ các ứng dụng đang được cấp quyền. Chỉ với một thao tác gạt công tắc đơn giản để tắt quyền truy cập của những ứng dụng không cần thiết, bạn đã có thể bảo vệ không gian riêng tư của mình một cách triệt để. Đừng để những tiện ích nhỏ biến thành lỗ hổng khiến thông tin cá nhân của bạn bị rò rỉ ra bên ngoài.