Dấu hiệu chỉ điểm khi nàng thăng hoa

Trong chuyện ấy, nàng khó đạt cực khoái hơn chàng vì rất nhiều lý do. Tình huống để quý ông tự tin vào phong độ, tăng kích thích và sự hưng phấn cho chàng mà phụ nữ giả vờ đạt cực khoái diễn ra nhiều hơn. Điều này có thể làm cho bạn thích thú nhưng bạn sẽ không biết nàng có thật sự lên đỉnh chưa? Nhưng nếu nàng thăng hoa thật sự, sẽ có những biểu lộ lạ trên cơ thể rất dễ nhận ra.



Thở gấp: Đây là dấu hiệu nàng đang trên đỉnh dễ nhận thấy nhất cho các chàng. Trong quan hệ tình dục, các cơ và tim hoạt động mạnh mẽ hơn nên cơ thể cần nhiều oxy. Khi bị kích thích và cảm xúc dâng trào, hơi thở của nàng không còn chậm rãi và nhịp nhàng nữa mà nó dồn dập. Khi nhận thấy hơi thở nàng sâu và nhanh hơn, bật ra tiếng rên nhè nhẹ, chắc chắn nàng đã lên đỉnh.

Hành động mạnh mẽ hơn: Với tư thế quan hệ truyền thống hay khi nàng là người chủ động thì hành động của nàng cứ diễn ra đều đều. Nhưng khi thấy nàng bắt đầu có dấu hiệu tích cực và mạnh mẽ hơn, nàng đẩy hông nhanh và mạnh mẽ để kết hợp với các động tác nhịp nhàng của chàng, cùng với sự uốn éo, ưỡn mình thì chắc chắn nàng đang lên đỉnh.

Hơn nữa, đã có nhiều đánh giá nhận định, mức độ lên đỉnh của chị em là mạnh hơn nam giới rất nhiều. Nếu như khi lên đỉnh chàng cảm thấy sướng một thì nàng sướng hơn gấp mấy lần như thế. Vì thế, khi lên đỉnh, cảm giác này mạnh đến nỗi nhiều trường hợp không thể điều khiển được cơ thể. Nàng bỗng ghì chặt lấy bạn tình, xảy ra hiện tượng rùng mình, các cơ tay chân co lại, mặt biến sắc. Nếu thấy dấu hiệu này thì bạn không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là nàng đang lên đỉnh.

Thân nhiệt ấm lên và hiện tượng cô bé co thắt: Khi cơ thể người phụ nữ bị kích thích đến đỉnh điểm, lượng máu lưu thông trong cơ thể rất nhanh, đặc biệt là ở ngực, mông và mặt. Khi tất cả các bộ phận này nóng lên, căng ra, thân nhiệt nàng cũng tăng thì có thể chàng đã thành công trong việc tạo khoái cảm cho nàng. Đồng thời, khi đạt đỉnh, các mô cơ trong âm đạo của nàng thường có sự co thắt liên tục trong khoảng 5 - 7 giây.

Đây là do sự kích thích của quá trình đạt cực khoái tạo ra giúp các cơ, đặc biệt là cơ ngoài âm đạo co thắt liên tục, ôm chặt lấy cậu nhỏ của chàng. Sự co thắt này cũng giúp tăng khoái cảm cho chàng. Dấu hiệu này cho thấy nàng đang tận hưởng sự sung sướng tột cùng.