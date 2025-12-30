Dấu hiệu cảnh báo ung thư trên gối vào buổi sáng, nhiều người bỏ qua rồi hối hận

Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) và tổ chức Cancer Research UK đang kêu gọi người dân chú ý đến một dấu hiệu cảnh báo ít được biết đến nhưng có thể liên quan tới ung thư . Theo các chuyên gia, đổ mồ hôi đêm dữ dội , đến mức để lại vết ướt rõ ràng trên vỏ gối và chăn ga sau khi thức dậy, có thể là biểu hiện của một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng.

Thông thường, các triệu chứng ung thư khác nhau tùy theo vị trí khối u trong cơ thể. Chẳng hạn, ho kéo dài có thể liên quan đến ung thư phổi, còn máu trong phân có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên, cũng có những biểu hiện không đặc hiệu , dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn, trong đó đổ mồ hôi đêm là một ví dụ điển hình.

Việc ra mồ hôi khi ngủ ở mức độ nhất định là điều bình thường, chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhiệt độ phòng ngủ, chăn đệm dày hay việc ngủ chung với người khác. Thế nhưng, nếu bạn thường xuyên thức dậy trong tình trạng người, gối và ga giường ướt sũng mồ hôi , đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ.

NHS nhấn mạnh: “Hầu hết mọi người đều có thể ra mồ hôi vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên tỉnh giấc và thấy ga giường ướt đẫm, bạn nên đi khám bác sĩ gia đình. Đổ mồ hôi đêm được định nghĩa là tình trạng mồ hôi ra nhiều đến mức quần áo ngủ và chăn ga bị ướt sũng, ngay cả khi môi trường ngủ mát mẻ”.

Theo Cancer Research UK, đổ mồ hôi đêm rất nhiều được xếp vào nhóm những dấu hiệu chung có thể gặp ở người mắc ung thư. Tuy vậy, tổ chức này cũng lưu ý rằng tình trạng này có thể do nhiễm trùng, tác dụng phụ của thuốc , hoặc xảy ra ở phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh .

Cancer Research UK khuyến cáo: “Đổ mồ hôi đêm hoặc sốt cao có thể do nhiễm trùng hay tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đây cũng là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ quanh thời kỳ mãn kinh. Tuy nhiên, nếu bạn bị đổ mồ hôi đêm rất nặng, ướt đẫm người hoặc sốt không rõ nguyên nhân, hãy trao đổi với bác sĩ”.

NHS cho biết, một số loại ung thư có thể gây tăng tiết mồ hôi , bao gồm:

- Ung thư thận.

- U tế bào mầm.

- U trung biểu mô.

- Bệnh bạch cầu.

- Ung thư tuyến giáp thể tủy giai đoạn tiến triển.

- U carcinoid.

- U lympho Hodgkin.

- Ung thư xương.

- U lympho không Hodgkin.

- Ung thư tuyến tiền liệt.

Theo tổ chức Leukaemia Care, khoảng 30% người được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cho biết họ từng gặp tình trạng đổ mồ hôi đêm. Tổ chức này giải thích: “Ra mồ hôi ban đêm không phải là điều hiếm gặp, đặc biệt vào mùa hè khi phòng ngủ hoặc chăn ga quá nóng. Tuy nhiên, nếu mồ hôi ra nhiều đến mức ga giường hay đồ ngủ bị ướt sũng, dù bạn ngủ trong môi trường mát mẻ, thì đôi khi đó có thể là dấu hiệu của bệnh bạch cầu”.

Leukaemia Care cũng phân biệt rõ giữa mồ hôi đêm thông thường và mồ hôi đêm liên quan đến ung thư: “Bạn thường xuyên bị đổ mồ hôi đêm đến mức tỉnh giấc, cảm giác người ướt đẫm mồ hôi và không thể hạ nhiệt, ngay cả khi phòng ngủ mát. Nhiều người mô tả cảm giác này giống như vừa bước ra khỏi hồ bơi rồi nằm thẳng lên giường”.

NHS khuyến cáo người dân nên đi khám bác sĩ nếu:

- Bị đổ mồ hôi đêm kèm sụt cân không rõ nguyên nhân.

- Đồng thời xuất hiện sốt cao , cảm giác nóng lạnh run rẩy, ho hoặc tiêu chảy.

- Đổ mồ hôi đêm xảy ra thường xuyên, làm gián đoạn giấc ngủ hoặc khiến bạn lo lắng.

Các chuyên gia nhấn mạnh, mồ hôi đêm không phải lúc nào cũng là dấu hiệu ung thư, nhưng không nên chủ quan nếu tình trạng này kéo dài, nghiêm trọng và không rõ nguyên nhân. Việc phát hiện sớm và thăm khám kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong chẩn đoán và điều trị bệnh.

Nguồn và ảnh: The Mirror