Cặp vợ chồng trẻ cùng mắc ung thư gan chỉ vì kiểu uống nước lọc nhiều người cho là sạch

Nhân vật chính trong câu chuyện đau lòng này là anh Trương và chị Lý (Trung Quốc). Cả hai đều ngoài 30 tuổi, cưới nhau đã được gần 5 năm.

Gần đây, người vợ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi không lý do, vàng da rõ rệt nên đi khám sức khỏe. Không ngờ, kết quả chẩn đoán chỉ ra chị này mắc ung thư gan. Bác sĩ cho rằng bệnh ung thư của chị liên quan tới lối sống nên yêu cầu anh Trương làm kiểm tra tương tự. Kết quả, anh Trương cũng mắc loại ung thư này.

Cặp vợ chồng cùng phát hiện ung thư gan ở tuổi ngoài 30 (Ảnh minh họa)

Cặp vợ chồng sốc vô cùng, họ liên tục khóc lóc và trách móc ông trời bất công. Tuy nhiên, khi các bác sĩ tìm ra chính xác nguyên nhân gây bệnh là những chai nước lọc họ uống mỗi ngày thì họ lại bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Cả hai bắt đầu bày tỏ sự hối hận, tự trách bản thân vì đã làm hại tới đối phương.

Cái bẫy ung thư gan từ kiểu uống nước lọc tự cho là sạch

Được biết, hai người cùng xuất thân nghèo khó, lên thành phố lớn buôn ba bao năm kinh tế vẫn chưa ổn định nên sống rất tiết kiệm. Hầu hết thu nhập đều được tích cóp để dành mua nhà, ăn tiêu cũng phải tính toán từng chút một. Thế nhưng, uống nước thì nhất định phải mua nước lọc đóng chai vì tin rằng sạch hơn nước máy đun sôi.

Chỉ tiếc là loại nước họ thường mua có vấn đề. Anh Trương kể họ muốn chăm sóc sức khỏe nhưng kinh tế hạn hẹp, chi có thể chọn mua các loại nước đóng chai giá rẻ, không nhãn mác rõ ràng từ các xưởng sản xuất thủ công.

Nguyên nhân gây ung thư là từ kiểu uống nước lọc đóng chai sai cách (Ảnh minh họa)

Để được giảm giá sâu, họ thường tích trữ số lượng lớn trong nhà từ tháng này qua năm khác vì chủ quan cho rằng nước lọc thì không có hạn sử dụng. Công việc bộn bề, tính vốn không cẩn thận nên chuyện cứ uống dở rồi vứt lăn lóc trong nhà, tiện tay thấy chai nào thì uống tiếp là chuyện thường tình. Cũng giống như không ít người khác, họ ít quan tâm đến chất lượng và cách bảo quản nước đóng chai, cuối cùng mắc bệnh ung thư mà không biết.

Tại sao kiểu uống nước lọc này lại gây ung thư gan?

Bác sĩ điều trị khẳng định, nước đóng chai từ các thương hiệu uy tín vốn an toàn nếu được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, rủi ro cực lớn nằm ở những sản phẩm "ba không": không nhãn mác, không kiểm định và chai đựng làm từ nhựa tái chế chất lượng thấp.

Trong khi, các chuyên gia cho rằng ngay cả với nước lọc đóng chai được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt nhưng vấn đề vẫn có thể phát sinh khi việc bảo quản, vận chuyển không đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, nước lọc đóng chai cũng có hạn sử dụng. Đặc biệt là sau khi mở nắp chỉ có thể dùng được trong 3 - 7 ngày tùy loại và điều kiện bảo quản.

Một nghiên cứu từ Đại học Columbia (Mỹ) công bố trên tạp chí PNAS đầu năm 2024 chỉ ra rằng, một lít nước đóng chai trung bình chứa khoảng 240.000 hạt nhựa siêu nhỏ. Với những loại nhựa kém chất lượng, khi bị phơi nắng hoặc để quá lâu, các hóa chất độc hại như antimon hoặc bisphenol a có thể thôi nhiễm trực tiếp vào nước.

Nước lọc đóng chai chất lượng kém, uống dở để lâu ngày có thể gây ung thư gan (Ảnh minh họa)

Việc uống dở chai nước nhiều ngày sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn từ miệng và môi trường xâm nhập, sinh sôi nhanh chóng. Nước vứt lăn lóc cũng không đảm bảo điều kiện bảo quản và có thể hư hỏng, thậm chí biến chất nhanh hơn.

Gan là cơ quan giải độc chính. Khi chúng ta nạp vào cơ thể nguồn nước nhiễm khuẩn hoặc chứa tạp chất từ nhựa rẻ tiền, gan phải làm việc quá công suất để lọc bỏ độc tố. Tình trạng này kéo dài dẫn đến viêm gan mạn tính, xơ gan và cuối cùng là ung thư.

Nước đóng chai kém chất lượng (về cả chất lượng nước và chai đựng) hay để lâu, nhiễm vi khuẩn còn gây hại cho nhiều cơ quan khác trong cơ thể ngoài gan. Các loại nước không an toàn khác như: Nước qua đêm, nước đun đi đun lại nhiều lần, nước thô ngoài tự nhiên… cũng không an toàn cho sức khỏe.