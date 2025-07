Dấu hiệu cảnh báo tổn thương thận cấp

Tổn thương thận cấp (Acute Kidney Injury - AKI) là tình trạng chức năng thận suy giảm đột ngột chỉ trong vài giờ đến vài ngày, khiến cơ thể mất khả năng lọc máu và điều hòa điện giải. Nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây tử vong.

Bác sĩ chuyên khoa II Đồng Thế Uy, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, tổn thương thận cấp là bệnh lý nặng, diễn tiến nhanh, có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như co giật, hôn mê, ngừng tim.

Khi thận suy yếu, các chất độc hại như ure, creatinin, kali… tích tụ trong máu, gây ra hàng loạt rối loạn. Biểu hiện ban đầu thường mơ hồ, dễ bị bỏ qua như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nhưng có thể nhanh chóng chuyển biến nặng nếu không được can thiệp.

Hình ảnh mô tả tổn thương thận cấp. (Ảnh minh hoạ)

Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Triệu chứng thường gặp nhất là tiểu ít hoặc không tiểu được. Ngoài ra, người bệnh có thể bị phù ở mặt, tay chân, đau vùng thắt lưng, buồn nôn, mệt mỏi dai dẳng. Khi bệnh tiến triển, huyết áp tăng cao do ứ nước, thậm chí dẫn đến phù phổi, rối loạn nhịp tim, co giật vì tăng kali máu, hôn mê do rối loạn điện giải.

“Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể bị tụt huyết áp nếu nguyên nhân do sốc hoặc mất nước. Nhưng khi kéo dài, huyết áp lại tăng vọt vì thận không còn kiểm soát được lượng dịch trong cơ thể”, bác sĩ Uy giải thích.

Ba nhóm nguyên nhân chính gây suy thận cấp

Theo bác sĩ, tổn thương thận cấp được chia làm ba nhóm nguyên nhân:

- Trước thận: Do lượng máu đến thận suy giảm, thường gặp trong các tình huống như mất nước, sốc mất máu, suy tim, xơ gan, nhiễm trùng nặng hoặc hội chứng thận hư.

- Tại thận: Do tổn thương trực tiếp mô thận, như viêm cầu thận, nhiễm độc thai nghén, hoại tử ống thận cấp vì dùng thuốc độc thận, nhiễm kim loại nặng, nọc độc, thuốc nam không rõ nguồn gốc.

- Sau thận: Gây tắc nghẽn đường tiết niệu bởi sỏi, u, phì đại tuyến tiền liệt hoặc chấn thương sau phẫu thuật.

Khi nào cần đến bệnh viện?

Bất kỳ ai có biểu hiện tiểu ít, mệt mỏi, buồn nôn hoặc phù không rõ nguyên nhân nên đi khám sớm. Bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm thận để tìm ra nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Tổn thương thận cấp nếu được phát hiện sớm có thể hồi phục hoàn toàn. Nhưng nếu chậm trễ, nguy cơ tử vong rất cao do biến chứng suy đa cơ quan.