Đau đến mức không thể quan hệ, cô gái trẻ phát hiện mắc bệnh thầm kín

Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội trực thuộc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp nữ bệnh nhân 27 tuổi mắc hội chứng “co thắt âm đạo”. Căn bệnh thầm kín này không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn trở thành rào cản tâm lý nặng nề, khiến cặp đôi không thể quan hệ tình dục suốt gần 2 năm.

Nỗi ám ảnh sau những lần thâm nhập đầu tiên

Bệnh nhân N.P.T. (sinh năm 1997) cho biết, với mong muốn tìm sự hòa hợp trước khi tiến tới hôn nhân, cô và bạn trai đã thử quan hệ tình dục. Tuy nhiên, sau 2-3 lần nỗ lực, cả hai đều thất bại. Mỗi khi bạn trai thâm nhập được khoảng 1-2cm, T. lập tức cảm thấy đau đớn dữ dội, kèm theo phản xạ gồng cứng cơ vô thức và đẩy đối phương ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu, cặp đôi cho rằng nguyên nhân là do tâm lý căng thẳng và thiếu kinh nghiệm trong lần đầu làm "chuyện ấy". Dù đã kiên nhẫn thử lại nhiều lần, tình trạng đau đớn và co cứng vẫn tái diễn. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm khiến cả hai quyết định né tránh chuyện chăn gối suốt gần 2 năm qua.

Tình trạng này không chỉ dừng lại ở rào cản thể chất mà còn gây áp lực tâm lý dai dẳng cho nữ bệnh nhân. T. chia sẻ, cô mất dần niềm tin vào sự hòa hợp tình dục – yếu tố mà cô luôn coi trọng để gắn kết tình cảm lứa đôi. Dù bạn trai luôn tâm lý và động viên, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác tự ti, dằn vặt và lo sợ mối quan hệ sẽ rạn nứt.

Qua quá trình tự tìm hiểu thông tin trên báo chí và mạng xã hội, T. biết đến các hội chứng rối loạn tình dục và quyết định cùng bạn trai đến Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội để thăm khám.

Co thắt âm đạo độ 3 - Nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ trẻ trong "chuyện ấy"

ThS.BSNT Phạm Minh Ngọc (Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội), người trực tiếp thăm khám bệnh nhân cho biết, bệnh nhân T. có các biểu hiện điển hình của hội chứng co thắt âm đạo: Co cơ vùng sinh dục không tự chủ, chỉ thâm nhập được dụng cụ y tế kích thước nhỏ nhất (~1cm), đau rát khi thâm nhập sâu và luôn mang tâm lý sợ hãi khi nghĩ đến việc quan hệ.

Bác sĩ Ngọc đang giải thích, tư vấn cho bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

"Tình trạng của bệnh nhân được xác định là co thắt âm đạo độ 3, với nguyên nhân chủ yếu đến từ tăng trương lực nhóm cơ sàn chậu. Đây là một rối loạn chức năng tình dục nữ khá phổ biến nhưng nhiều người lại không nhận biết được, thường bỏ qua hoặc e ngại không đi khám", Bác sĩ Ngọc nhận định.

Theo chuyên gia y tế, co thắt âm đạo là tình trạng các cơ vùng chậu sinh dục co thắt ngoài ý muốn, ngăn cản mọi động thái đưa vào âm đạo. Hội chứng này dễ dàng chẩn đoán chỉ qua hỏi bệnh và khám thực thể, không cần làm các xét nghiệm tốn kém; song việc chẩn đoán chính xác thể bệnh và đưa ra hướng điều trị mới là vấn đề phức tạp. Thông thường các thể co thắt âm đạo phổ biến là: tăng trương lực cơ sàn chậu, tăng sinh dây thần kinh, tâm lý. Bệnh được phân thành 5 mức độ từ độ 1 nhẹ nhất đến độ 5 nặng nhất.

Đối với trường hợp của bệnh nhân T., bác sĩ Ngọc chỉ định phác đồ điều trị kết hợp: Tập kiểm soát cơ sàn chậu và sử dụng bộ nong âm đạo theo lộ trình. Phương pháp này giúp bệnh nhân làm quen và thích nghi dần với sự thâm nhập, giải trừ phản xạ co thắt vô thức và cải thiện triệt để cảm giác đau.

Bác sĩ Ngọc nhấn mạnh: "Tiên lượng điều trị cho bệnh nhân rất khả quan. Thực tế lâm sàng cho thấy, trên 95% bệnh nhân co thắt âm đạo dạng tăng trương lực cơ có thể phục hồi và quan hệ tình dục bình thường nếu tuân thủ đúng phác đồ của bác sĩ".

Ảnh minh họa: Internet

Điều trị co thắt âm đạo rất cần sự đồng hành của người ấy

Đánh giá về ca bệnh này, bác sĩ Ngọc đặc biệt đề cao vai trò của người bạn trai khi đã luôn đồng hành cùng bệnh nhân.

"Không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được sự thấu hiểu từ phía đối phương như vậy. Trong thực tế, mâu thuẫn đời sống tình dục kéo dài là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến rạn nứt, thậm chí đổ vỡ hôn nhân khi một trong hai người mất kiên nhẫn. Sự thấu hiểu, động viên từ bạn tình đóng vai trò 'liều thuốc tinh thần' cực kỳ quan trọng, quyết định lớn đến hiệu quả điều trị", bác sĩ Ngọc chia sẻ.

Trường hợp của bệnh nhân T., là một trong rất nhiều ca rối loạn chức năng tình dục nữ đã được điều trị thành công tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội. Các chuyên gia khuyến cáo, chị em phụ nữ khi gặp những rào cản, bất thường trong đời sống chăn gối không nên âm thầm chịu đựng. Việc gạt bỏ tâm lý e ngại để thăm khám đúng chuyên khoa và can thiệp kịp thời sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và gìn giữ hạnh phúc gia đình.