HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đào Văn Thạch SN 1964 đã bị bắt sau gần 30 lẩn trốn

Duy Anh
|

Đào Văn Thạch bị bắt giữ ở tỉnh Lâm Đồng sau gần 30 năm trốn truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 22/6, Công an xã Đại Xuyên, TP Hà Nội đã phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đào Văn Thạch (SN 1964, trú tại thôn Nhân Sơn, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội), sau gần 30 năm lẩn trốn.

Đào Văn Thạch SN 1964 sau gần 30 lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Đào Văn Thạch (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/01/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Thạch về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân" theo quy định tại Điều 158, Bộ luật Hình sự năm 1985.

Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24/01/1997, Công an huyện Phú Xuyên đã ra lệnh truy nã đối với Đào Văn Thạch.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng truy nã, Công an xã Đại Xuyên phát hiện Đào Văn Thạch đang sinh sống tại phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng.

Ngày 21/6, tổ công tác của Công an xã Đại Xuyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công Đào Văn Thạch tại tổ dân phố Đà Nghịt, phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và những người liên quan.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Công an xã Đại Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an điều tra các giao dịch từ 1 triệu đến 14 triệu đồng: 5 người đàn ông bị bắt
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

truy nã

Truy tìm

TP Hà Nội

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

huyện Phú Xuyên

chiếm đoạt tàn sản

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại