Đào Văn Thạch SN 1964 đã bị bắt sau gần 30 lẩn trốn

Đào Văn Thạch bị bắt giữ ở tỉnh Lâm Đồng sau gần 30 năm trốn truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 22/6, Công an xã Đại Xuyên, TP Hà Nội đã phát huy hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Đào Văn Thạch (SN 1964, trú tại thôn Nhân Sơn, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội), sau gần 30 năm lẩn trốn.

Đối tượng truy nã Đào Văn Thạch (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/01/1997, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đào Văn Thạch về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân" theo quy định tại Điều 158, Bộ luật Hình sự năm 1985.

Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 24/01/1997, Công an huyện Phú Xuyên đã ra lệnh truy nã đối với Đào Văn Thạch.

Qua công tác nắm tình hình, rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng truy nã, Công an xã Đại Xuyên phát hiện Đào Văn Thạch đang sinh sống tại phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng xác minh, truy bắt đối tượng.

Ngày 21/6, tổ công tác của Công an xã Đại Xuyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công Đào Văn Thạch tại tổ dân phố Đà Nghịt, phường Lang Biang – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia và những người liên quan.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã sau gần 30 năm lẩn trốn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời khẳng định không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Công an xã Đại Xuyên đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.