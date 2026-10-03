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Đạo diễn quyền lực đi theo xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng

Tùng Ninh
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"Diễn xong, anh Đàm Vĩnh Hưng đi chào tạm biệt bà con cô bác để đi về. Tôi đi theo anh ấy để xin lỗi nhưng có vẻ anh ấy giận hay sao mà đi mất tiêu", nam đạo diễn hài hước nói.

Mới đây, đạo diễn Khương Dừa đã tới Cần Giờ (TP.HCM) để tham dự lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2026. Đây là lễ hội truyền thống của người dân miền biển Cần Giờ hàng năm.

Đàm Vĩnh Hưng tỏa sáng tại lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2026 cùng Đạo diễn Khương Dừa - Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng

Năm nay, lễ hội được tổ chức rất lớn với sân khấu ca nhạc hoành tráng và mời cả ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tới hát. Sự kiện này thu hút đông đảo khán giả tới xem.

Đạo diễn Khương Dừa cho biết: "Ước tính phải hơn 2000 người tới xem anh Đàm Vĩnh Hưng hát tối nay, đông lắm. Anh Đàm Vĩnh Hưng trình diễn rất sung, hát khỏe, khuấy động cả sân khấu lẫn khán đài".

Đêm hội kết thúc, Đàm Vĩnh Hưng vội lên xe về lại thành phố còn Khương Dừa đi ăn đêm cùng ekip.

Anh chia sẻ: "Xem văn nghệ xong đói bụng quá nên tôi ăn lẩu riêu cua. Lúc nãy tôi đứng từ xa quay anh Đàm Vĩnh Hưng nhưng quay không nổi vì đông quá. Tôi giơ cả hai tay lên cao để quay vẫn chỉ thấy đầu không"

Đàm Vĩnh Hưng tỏa sáng tại lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2026 cùng Đạo diễn Khương Dừa - Ảnh 2.

Khương Dừa

Khương Dừa hài hước nói thêm: "Diễn xong, anh Đàm Vĩnh Hưng đi chào tạm biệt bà con cô bác để đi về. Tôi đi theo anh ấy để xin lỗi nhưng có vẻ anh ấy giận hay sao mà đi mất tiêu.

Lễ hội hôm nay vui thật, đông kinh khủng. Hôm qua thì chưa đông lắm vì trời mưa còn hôm nay chắc nhờ có anh Đàm Vĩnh Hưng nên đông.

Tôi thấy lễ hội ở miền biển thường đông hơn những vùng khác, bà con tập trung nhiều và vui chơi nhiều hơn. Tôi đi nhiều lễ hội khác thấy không đông bằng lễ hội ở miền biển".

Sau loạt lùm xùm từ 2024, Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức tái xuất thị trường âm nhạc vào 2025. Sự trở lại này được đánh dấu bằng các sản phẩm mới như MV "Chỉ có tình yêu", album "Thanh xuân không phải để khóc" cùng việc liên tục phát hành các ca khúc hợp tác mới.

Bên cạnh việc duy trì dòng nhạc bolero và trữ tình quen thuộc, nam ca sĩ còn chủ động làm mới hình ảnh, thử nghiệm phong cách phối khí hiện đại để tiệm cận hơn với khán giả trẻ.

Dù gặp phải những phản hồi trái chiều ban đầu, Mr. Đàm vẫn tích cực tham gia các đêm nhạc, chương trình thiện nguyện và đẩy mạnh kinh doanh cá nhân. Ở tuổi U60, nam ca sĩ chia sẻ bản thân đã có sự thay đổi lớn trong tư duy khi hướng tới sự bình yên, ưu tiên gia đình và làm nghề với tâm thế cống hiến nhẹ nhàng hơn.

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Tags

Đàm Vĩnh Hưng

khương dừa

Cần Giờ

Nghinh Ông

điền quân

nghệ sĩ miền nam

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