Người đàn ông SN 1972 nói thẳng mối quan hệ với Phi Nhung

"Anh ấy là một nhạc sĩ nên có phòng thu tại nhà. Tôi không nói tên anh ấy được nhưng tôi có biết anh ấy" – MC Khánh Hoàng nói.

Mới đây, MC Khánh Hoàng đã chia sẻ về quan hệ và kỷ niệm giữa anh với cố ca sĩ Phi Nhung nhân dịp giỗ 5 năm ngày mất của cô.

Anh nói: "Phi Nhung là người bạn, người đồng nghiệp gắn bó với tôi từ năm 1996, cũng gần 30 năm rồi. Chúng tôi có nhiều bài hát song ca với nhau, đi chơi cùng nhau, tâm sự với nhau và biết nhiều chuyện riêng tư của nhau.

Khánh Hoàng

Năm nay là kỷ niệm 5 năm ngày mất của Phi Nhung, chúng tôi hay gọi nhau là bạn già vì thân nhau khá lâu.

Tôi còn nhớ, lúc đó tôi mới bắt đầu đi hát và đi một show ở Canada có Phi Nhung. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Phi Nhung là một cô bé con lai có tính cách mộc mạc.

Hai đứa tôi ngồi nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Phi Nhung khi ấy đã bắt đầu nổi tiếng và đi show nhiều. Phi Nhung than với tôi là đang mệt vì phải bay show nhiều quá, không biết tối có hát nổi không. Tôi động viên Phi Nhung cố lên vì show quan trọng.

Ai ngờ đâu tối hôm đó Phi Nhung vừa cất giọng lên là rền, vang nguyên một cái sân khấu, ai cũng ngạc nhiên. Tôi cũng bất ngờ vì nãy mới kêu không hát nổi mà giờ hát khỏe thế. Giọng Phi Nhung rất nội lực, hò một câu mà ai cũng nổi da gà.

Sau đó, chúng tôi lấy số điện thoại và trở thành bạn của nhau. Tôi thì về đầu quân cho trung tâm Vân Sơn.

Hôm đó gần Tết, anh Vân Sơn bảo tôi là muốn sắp xếp một tiết mục ghi hình Tết, cho tôi song ca với Phi Nhung. Tôi bất ngờ lắm vì vừa gặp Phi Nhung ở Canada xong.

Tôi lập tức đến nhà Phi Nhung để bàn bạc và thu âm luôn vì khi ấy Phi Nhung đang ở với một người bạn trai. Anh ấy là một nhạc sĩ nên có phòng thu tại nhà. Tôi không nói tên anh ấy được nhưng tôi có biết anh ấy.

Thế là tôi và Phi Nhung vào thu âm luôn, thu gấp rút trong một tuần bài Xin đừng hái hoa. Tôi vẫn nhớ bài đó phát hành ở cuốn Vân Sơn số 5 năm 1997.

Chúng tôi chỉ quay MV bài đó trong đúng một ngày là xong, quay vào một buổi chiều thời tiết âm u. Quay chung với chúng tôi còn có Việt Thy vợ cũ Johnny Trí Nguyễn".