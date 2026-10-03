HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông SN 1972 nói thẳng mối quan hệ với Phi Nhung

Tùng Ninh
|

"Anh ấy là một nhạc sĩ nên có phòng thu tại nhà. Tôi không nói tên anh ấy được nhưng tôi có biết anh ấy" – MC Khánh Hoàng nói.

Mới đây, MC Khánh Hoàng đã chia sẻ về quan hệ và kỷ niệm giữa anh với cố ca sĩ Phi Nhung nhân dịp giỗ 5 năm ngày mất của cô.

Anh nói: "Phi Nhung là người bạn, người đồng nghiệp gắn bó với tôi từ năm 1996, cũng gần 30 năm rồi. Chúng tôi có nhiều bài hát song ca với nhau, đi chơi cùng nhau, tâm sự với nhau và biết nhiều chuyện riêng tư của nhau.

MC Khánh Hoàng chia sẻ kỷ niệm với Phi Nhung nhân 5 năm ngày mất của cô - Ảnh 1.

Khánh Hoàng

Năm nay là kỷ niệm 5 năm ngày mất của Phi Nhung, chúng tôi hay gọi nhau là bạn già vì thân nhau khá lâu.

Tôi còn nhớ, lúc đó tôi mới bắt đầu đi hát và đi một show ở Canada có Phi Nhung. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Phi Nhung là một cô bé con lai có tính cách mộc mạc.

Hai đứa tôi ngồi nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Phi Nhung khi ấy đã bắt đầu nổi tiếng và đi show nhiều. Phi Nhung than với tôi là đang mệt vì phải bay show nhiều quá, không biết tối có hát nổi không. Tôi động viên Phi Nhung cố lên vì show quan trọng.

Ai ngờ đâu tối hôm đó Phi Nhung vừa cất giọng lên là rền, vang nguyên một cái sân khấu, ai cũng ngạc nhiên. Tôi cũng bất ngờ vì nãy mới kêu không hát nổi mà giờ hát khỏe thế. Giọng Phi Nhung rất nội lực, hò một câu mà ai cũng nổi da gà.

MC Khánh Hoàng chia sẻ kỷ niệm với Phi Nhung nhân 5 năm ngày mất của cô - Ảnh 2.

Sau đó, chúng tôi lấy số điện thoại và trở thành bạn của nhau. Tôi thì về đầu quân cho trung tâm Vân Sơn.

Hôm đó gần Tết, anh Vân Sơn bảo tôi là muốn sắp xếp một tiết mục ghi hình Tết, cho tôi song ca với Phi Nhung. Tôi bất ngờ lắm vì vừa gặp Phi Nhung ở Canada xong.

Tôi lập tức đến nhà Phi Nhung để bàn bạc và thu âm luôn vì khi ấy Phi Nhung đang ở với một người bạn trai. Anh ấy là một nhạc sĩ nên có phòng thu tại nhà. Tôi không nói tên anh ấy được nhưng tôi có biết anh ấy.

Thế là tôi và Phi Nhung vào thu âm luôn, thu gấp rút trong một tuần bài Xin đừng hái hoa. Tôi vẫn nhớ bài đó phát hành ở cuốn Vân Sơn số 5 năm 1997.

Chúng tôi chỉ quay MV bài đó trong đúng một ngày là xong, quay vào một buổi chiều thời tiết âm u. Quay chung với chúng tôi còn có Việt Thy vợ cũ Johnny Trí Nguyễn".

Nữ ca sĩ lấy chồng Thụy Điển: "Tôi nói luôn, tôi không đánh đổi cái gì hết"
Tags

Phi Nhung

Khánh Hoàng

vân sơn

Johnny Trí Nguyễn

Hải ngoại

sao Việt

nghệ sĩ miền nam

Tết

vợ johnny trí nguyễn

việt thy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại