Danh tính tài xế sinh năm 1991 để ô tô trên cầu rồi mất tích, tiết lộ từ gia đình

Lực lượng chức năng phát hiện trong xe có một bóp da màu đen, có 2,6 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của tài xế.

Thông tin một nam tài xế để lại ô tô, ví tiền trên cầu rồi mất tích đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, rạng sáng ngày 29/7, Công an xã Nhị Long (tỉnh Vĩnh Long) tiếp nhận tin báo về một xe ô tô 7 chỗ dừng đỗ bất thường trên cầu Cổ Chiên.

Tại hiện trường, chiếc ô tô màu trắng mang BKS 84A-151.XX vẫn còn bật đèn sáng nhưng không thấy có người bên trong. Lực lượng chức năng cũng phát hiện một bóp da màu đen, bên trong có 2,6 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân mang tên K.N.T. (SN 1991, trú xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long). Lực lượng làm nhiệm vụ đã nỗ lực liên hệ với tài xế song chưa có kết quả.

Hiện trường nơi tài xế để lại ô tô trên cầu Cổ Chiên. (Ảnh: Công an nhân dân)

Báo Dân trí cho biết thêm, Công an xã Nhị Long đã lập biên bản ghi nhận sự việc. Qua làm việc với gia đình, bước đầu xác định anh T. là người điều khiển chiếc ô tô trên.

Theo thông tin từ gia đình, nhiều khả năng do gặp chuyện buồn nên người đàn ông đã để lại phương tiện trên cầu rồi bỏ đi mất tích.

Lực lượng chức năng hiện đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nam tài xế.

