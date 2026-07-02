HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh tính tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông 2 người rồi bỏ chạy ở Lào Cai

Viên Minh
|

Sau khi được lực lượng công an vận động, tài xế ô tô lao lên vỉa hè tông hai người rồi bỏ chạy ở Lào Cai, đến Công an phường Cam Đường trình diện.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, cơ quan chức năng đã xác định người lái xe ô tô lao lên vỉa hè khiến hai người bị thương rồi rời khỏi hiện trường là ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1967, trú tổ 11 Bắc Lệnh, phường Cam Đường). Sau khi được lực lượng công an vận động, người này đã đến Công an phường Cam Đường trình diện vào sáng 2/7.

Trước đó, vào khoảng 21h40 ngày 1/7, tại khu vực trước số nhà 1480 đường Trần Phú, tổ 12 Nam Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người bị thương.

Thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Thắng lái ô tô biển kiểm soát 30H-159.86 chạy theo hướng từ phường Lào Cai đi phường Cam Đường.

Khi đến địa điểm trên, do không làm chủ tốc độ và tay lái, xe lao lên vỉa hè, tông trúng anh Phạm Xuân Chiều (SN 1989) và anh Trần Ngọc Minh (SN 1985), cùng trú phường Cam Đường, rồi rời khỏi hiện trường.

Danh tính tài xế ô tô tông người ở Lào Cai và Thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Cam Đường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy tìm tài xế ô tô.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc ô tô gây tai nạn tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Thắng, tuy nhiên tài xế không có mặt tại nơi cư trú.

Đến khoảng 7h30 ngày 2/7, sau khi được lực lượng công an vận động, ông Nguyễn Văn Thắng đã đến Công an phường Cam Đường trình diện để làm việc.

Danh tính tài xế ô tô tông người ở Lào Cai và Thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng - Ảnh 2.

Chiếc ô tô liên quan đến vụ tai nạn tối 1/7. (Ảnh: CACC)

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, test nhanh ma túy âm tính. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu máu để giám định theo quy định.

Vụ tai nạn khiến anh Phạm Xuân Chiều bị vỡ xương trán, xương gò má. Anh Trần Ngọc Minh bị tổn thương não, ổ bụng, cột sống, xương sườn và vỡ phức tạp khung chậu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới tất cả người dân đang nhận lương hưu


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

đường Trần Phú

danh tính tài xế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút CA ập vào khám xét tại 4 tỉnh thành, 'ông trùm' Ngọc Sơn và 30 người tra tay vào còng

01:33
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Không phải Hà Nội hay TP.HCM đây mới là tỉnh, thành có mức trợ cấp cao nhất cả nước

Không phải Hà Nội hay TP.HCM đây mới là tỉnh, thành có mức trợ cấp cao nhất cả nước

00:53
Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ

Cận cảnh giám đốc Hoàng Quang Anh và loạt cổ đông, lãnh đạo bị công an bắt giữ

01:13
Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

Honda đưa về Việt Nam mẫu SH 150i hiếm bậc nhất, nhập khẩu trực tiếp từ Ý

01:07
Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH đặc biệt lưu ý nếu bản thân có 2 thay đổi này

01:08
Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

Tin vui cho người mua xe máy điện Honda mới mở bán

02:34
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại