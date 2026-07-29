Danh tính nghệ sĩ tử vong trong vụ hoả hoạn ngày 23/7

Cái chết đột ngột của sao nam này đã gây ra cú sốc lớn cho khán giả cả nước.

Sáng 29/7, tờ The Fact đưa tin, nam đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Hur Bum Wook vừa đột ngột qua đời ở tuổi 43. Cái chết của sao nam sinh năm 1983 đã gây ra cú sốc lớn trên khắp các diễn đàn trực tuyến xứ kim chi, đồng thời để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả.

Theo nguồn tin, Hur Bum Wook là nạn nhân trong 1 vụ hỏa hoạn vào hôm 23/7. Anh đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa song nam đạo diễn tài hoa vẫn không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng trong rạng sáng ngày 28/7 mới đây.

Linh cữu của cố đạo diễn hiện được đặt tại Phòng tang lễ số 3 thuộc Nhà tang lễ bệnh viện Hangang Sacred Heart, Seoul. Lễ đưa tang được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 30/7. Linh cữu của sao nam sinh năm 1983 sau đó sẽ được đưa đi chôn cất ở Công viên tưởng niệm Seoul.

Nam đạo diễn lừng danh Hàn Quốc Hur Bum Wook vừa đột ngột qua đời do hỏa hoạn. Ảnh: Naver

Cái chết của Hur Bum Wook khiến công chúng bàng hoàng âu cũng là bởi nam đạo diễn chuẩn bị ra mắt tác phẩm phim hoạt hình mới mang tên Pig That Survived Food-And-Mouth Disease vào ngày 5/8 tới đây. Ấy vậy mà đúng 1 tuần trước khi tác phẩm mới được chính thức phát hành, bi kịch bỗng dưng ập đến, cướp đi mạng sống của đạo diễn họ Hur.

Công ty phát hành của Pig That Survived Food-And-Mouth Disease vừa đăng dòng thông điệp tưởng niệm dành cho vị đạo diễn xấu số: “Đạo diễn Hur Bum Wook, đạo diễn của bộ phim hoạt hình Pig That Survived Food-And-Mouth Disease, đã qua đời vào rạng sáng ngày 28/7 khi đang tiếp nhận điều trị sau vụ hỏa hoạn bất ngờ. Chúng tôi vô cùng đau xót, thương tiếc trước sự ra đi của anh ấy. Mọi người sẽ luôn nhớ đến Hur Bum Wook - người đã cống hiến hết mình vì ngành công nghiệp hoạt hình Hàn Quốc. Chúng tôi thành kính cầu nguyện cho linh hồn anh ấy được siêu thoát”.

Đồng thời, công ty sản xuất cũng thông báo hoãn lịch phát hành tác phẩm hoạt hình Pig That Survived Food-And-Mouth Disease sau khi vị đạo diễn của phim đột ngột qua đời: “Chúng tôi quyết định tạm hoãn lịch công chiếu tác phẩm Pig That Survived Food-And-Mouth Disease. Ban đầu, bộ phim vốn được lên lịch ra mắt vào ngày 5/8 tới đây. Lịch chiếu phim và các lịch trình liên quan sẽ được thông báo lại sau khi tang quyến cùng đội ngũ sản xuất vượt qua được nỗi mất mát to lớn”.

Đồng nghiệp bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của Hur Bum Wook. Ảnh: Nate

Hur Bum Wook chính thức ra mắt vào năm 2009 khi vừa tròn 26 tuổi với 1 bộ phim hoạt hình ngắn. 5 năm sau đó, đạo diễn họ Hur bắt đầu tạo dựng tên tuổi của mình qua bộ phim hoạt hình dài mang tên On The White Planet. Nhờ tác phẩm này, anh đã rinh về giải thưởng quan trọng tại Liên hoan phim Holland lần thứ 30.

Kể từ đó tới nay, Hur Bum Wook không ngừng gặt hái thêm được những cột mốc mới trong sự nghiệp. Bộ phim hoạt hình mới của anh mang tên Pig That Survived Food-And-Mouth Disease dự kiến ra mắt vào ngày 5/8, nhưng đáng tiếc kế hoạch đã phải thay đổi đột ngột. Được biết, tác phẩm này đã nhận được lời mời tham dự Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy - liên hoan phim hoạt hình lớn nhất thế giới diễn ra tại Pháp.