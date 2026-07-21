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Danh tính 7 nạn nhân tử vong vụ xe khách bốc cháy giữa quốc lộ

Lam Giang (Tổng hợp)
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Các nạn nhân trú tại tỉnh Khánh Hòa và Tây Ninh.

Liên quan đến vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong xảy ra sáng 21/7 trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai), thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, cơ quan chức năng TP Đồng Nai đã xã định được danh tính các nạn nhân xấu số.

Danh tính 7 nạn nhân tử vong gồm: Bà Trần Thị T. (SN 1969, trú xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh); Cháu N.T.N.Y. (SN 2016, trú xã An Ninh, tỉnh Tây Ninh); Anh Lê Công Đ. (SN 1989, trú thôn Phương Cựu, xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa); Chị Nguyễn Thị Ngọc D. (SN 2002, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa); Cháu L.T.V. (SN 2022, trú tỉnh Khánh Hòa); Cháu L.T.K. (SN 2024, trú tỉnh Khánh Hòa); Nạn nhân thứ 7 là nam giới, tên Duy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh đầy đủ nhân thân, lai lịch của người này.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, 6 nạn nhân bị thương đã được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Trảng Bom (Đồng Nai). Sau khi sơ cứu, 2 bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) tiếp tục điều trị; 2 bệnh nhân khác được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai.

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Chiếc xe khách bốc cháy khiến 7 người không qua khỏi. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Hiện 1 nạn nhân đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm Y tế Trảng Bom, trường hợp còn lại bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và đã được cho xuất viện.

Đang điều trị tại Trung tâm Y tế Trảng Bom, Ngô Thị Phương An (22 tuổi, quê ở Khánh Hòa, Sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Kể trên báo Tuổi Trẻ Online, An cho hay trước lúc tai nạn xảy ra, cô nằm thao thức chưa ngủ được thì nghe tiếng va chạm lớn do gặp vật cản. Lập tức, nhiều người bật dậy cùng tiếng la hét, đèn điện trong xe thì chớp tắt liên tục. An ngồi dậy, chưa kịp định thần thì nghe tiếng la "cháy" và mọi người kêu cứu, hối nhau chạy khỏi xe.

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Nạn nhân Ngô Thị Phương An. (Ảnh: Tiền Phong)

Một vài người nằm phía trước nhanh chóng chạy xuống xe, còn An lật đật một lúc mới chạy ra được do nằm ở giữa xe. Lúc này, bậc thang lên xuống trong xe đã bốc cháy. Trong lúc nhảy, nữ sinh viên bị vấp chân vào đống lửa. Sau đó, cô được phụ xe kéo thoát khỏi xe.

Chạy được vài bước, An quay lại nhìn thì thấy xe đã bốc cháy ngùn ngụt kèm những tiếng nổ lớn. Mọi người la lớn vì trong xe vẫn còn người. An đi thêm được vài bước thì hoảng loạn, ngồi bệt xuống đất. Sau đó, cô được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ xác định An bị bỏng nhẹ và đang tiếp tục điều trị.

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Khu vực nơi xe khách gặp nạn. (Ảnh: Di Anh)

Danh tính 7 nạn nhân tử vong vụ xe khách bốc cháy giữa quốc lộ - Ảnh 5.

Người dân thắp nhang cho các nạn nhân xấu số. (Ảnh: Di Anh)

Như đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 21/7, xe khách giường nằm biển số 50E-447.XX do tài xế Trần Thanh Hải (41 tuổi) điều khiển, lưu thông từ Khánh Hòa đi TPHCM, trên xe có 37 hành khách, một tài xế và một phụ xe. Khi đến Km1839+300 Quốc lộ 1, xe gặp tai nạn rồi bốc cháy dữ dội. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do tài xế Hải buồn ngủ, lao vào hộ lan sát lề đường bên phải theo hướng Bắc - Nam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

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