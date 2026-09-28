Danh sách thực phẩm gây tăng cholesterol đã được công bố: Bất ngờ khi lòng đỏ trứng chỉ xếp thứ 5!

Toàn món người Việt mê! Có nhiều loại tưởng siêu bổ cho cơ thể!

Trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt ở người cao tuổi, có một quan niệm khá phổ biến: khi được chẩn đoán mỡ máu cao hoặc có mảng bám trong mạch máu, nhiều người lập tức loại bỏ lòng đỏ trứng khỏi chế độ ăn. Lý do là lòng đỏ trứng chứa cholesterol, nên nhiều người lo ngại ăn thường xuyên sẽ làm tăng mỡ máu, gây tắc nghẽn mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, nhồi máu não.

Tuy nhiên, chỉ tập trung vào lòng đỏ trứng mà bỏ qua những thực phẩm giàu cholesterol, nhiều chất béo bão hòa hoặc chất béo ẩn khác mới là vấn đề đáng lưu ý. Trong thực tế, không ít người kiêng hoàn toàn lòng đỏ trứng nhưng mỡ máu vẫn cao, tình trạng xơ vữa động mạch không được cải thiện. Nguyên nhân có thể nằm ở những thực phẩm khác vẫn được ăn thường xuyên.

Lòng đỏ trứng không phải thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn

Lòng đỏ trứng có chứa cholesterol nhưng đồng thời cũng cung cấp lecithin, protein chất lượng cao và nhiều vi chất dinh dưỡng.

Đối với người khỏe mạnh, ăn một quả trứng mỗi ngày nhìn chung không phải là nguyên nhân khiến mỡ máu tăng hoặc gây tắc nghẽn mạch máu. Với người có mỡ máu cao, nếu chỉ số lipid đang được kiểm soát ổn định, việc ăn lòng đỏ trứng ở mức vừa phải, chẳng hạn một lòng đỏ cách ngày, nhìn chung cũng không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn.

Điều quan trọng là kiểm soát lượng ăn và toàn bộ chế độ dinh dưỡng thay vì kiêng khem một cách cực đoan. Nếu chỉ bỏ lòng đỏ trứng nhưng vẫn thường xuyên ăn các thực phẩm nhiều chất béo, nhiều muối hoặc chiên rán, việc kiểm soát mỡ máu sẽ khó đạt hiệu quả. Dưới đây là danh sách thực phẩm gây tăng cholesterol bạn nên cẩn trọng:

1. Trứng cua, trứng cá

Trứng cua và các loại trứng cá thường được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng, ít chất béo nên nhiều người có xu hướng ăn khá thoải mái.

Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm có hàm lượng cholesterol rất cao. Các món như cơm trứng cua, sushi trứng cá hay trứng cá xào có thể khiến lượng cholesterol đưa vào cơ thể tăng đáng kể nếu ăn nhiều.

Đặc biệt, những người đang có cholesterol cao, huyết áp cao hoặc đường huyết cao càng cần chú ý khẩu phần. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu cholesterol trong thời gian dài có thể khiến việc kiểm soát lipid máu trở nên khó khăn hơn.

2. Đồ ăn chiên rán

Gà rán, bánh quẩy, bánh kếp, thịt chiên giòn và nhiều món ăn vặt chiên ngập dầu là những thực phẩm quen thuộc nhưng thường bị xem nhẹ khi kiểm soát mỡ máu.

Quá trình chiên ở nhiệt độ cao khiến thực phẩm hấp thụ nhiều dầu, đồng thời có thể làm tăng lượng chất béo không có lợi, đặc biệt khi sử dụng dầu chiên nhiều lần hoặc ăn thường xuyên.

Việc tiêu thụ nhiều thực phẩm chiên rán trong thời gian dài có thể góp phần làm tăng năng lượng và chất béo trong khẩu phần, từ đó bất lợi cho việc kiểm soát lipid máu và sức khỏe tim mạch.

Vì vậy, thay vì chỉ loại bỏ lòng đỏ trứng, cần chú ý hơn đến tần suất ăn các món chiên, lượng dầu sử dụng và cách chế biến thực phẩm.

3. Thịt chế biến sẵn và các món thịt kho, hầm nhiều dầu mỡ

Gà hầm, vịt hầm, lòng lợn hầm, thịt muối, xúc xích và nhiều loại thịt chế biến sẵn là những món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình.

Vấn đề không chỉ nằm ở bản thân thịt mà còn ở cách chế biến. Các món này thường được sử dụng nhiều muối, dầu và nước sốt. Khi kết hợp với lượng chất béo trong thịt, chúng có thể tạo thành khẩu phần chứa nhiều chất béo bão hòa và natri.

Nếu ăn thường xuyên, chế độ ăn nhiều muối và chất béo có thể gây bất lợi cho huyết áp, lipid máu và sức khỏe tim mạch.

Do đó, thịt tươi chế biến đơn giản sẽ phù hợp hơn so với việc thường xuyên sử dụng các món thịt chế biến sẵn, nhiều dầu, nhiều muối.

4. Nội tạng động vật

Gan, thận, óc và các loại nội tạng động vật thường có hàm lượng cholesterol cao hơn nhiều loại thịt thông thường.

Đây cũng là nhóm thực phẩm được nhiều người yêu thích vì có vị béo, mềm và thường xuất hiện trong các món ăn gia đình hoặc các món nhậu.

Tuy nhiên, nếu tiêu thụ thường xuyên với khẩu phần lớn, nội tạng có thể làm tăng lượng cholesterol và chất béo đưa vào cơ thể. Đây là điều đặc biệt cần lưu ý ở những người đã có rối loạn lipid máu hoặc nguy cơ tim mạch.

Một số lưu ý khác khi nói về cholesterol

Không phải cứ ăn chay là có thể ăn thoải mái chất béo

Một quan niệm khác cũng khá phổ biến là ăn chay đồng nghĩa với ăn ít chất béo và tốt cho mạch máu.

Thực tế, một số món chay vẫn có thể chứa nhiều dầu, đường hoặc năng lượng. Các loại hạt dù giàu chất dinh dưỡng và chất béo không bão hòa nhưng nếu ăn quá nhiều vẫn có thể khiến tổng năng lượng và lượng chất béo trong khẩu phần tăng cao.

Vì vậy, kiểm soát mỡ máu không đơn giản là bỏ thịt. Điều quan trọng là nhìn vào toàn bộ chế độ ăn, khẩu phần và phương pháp chế biến.

Cách nấu ăn cũng rất quan trọng

Hấp, luộc và các phương pháp chế biến sử dụng ít dầu thường giúp hạn chế lượng chất béo bổ sung vào món ăn.

Ngược lại, các món chiên ngập dầu, nhiều dầu, nhiều muối hoặc kho với nhiều nước sốt có thể làm tăng đáng kể lượng chất béo và natri trong khẩu phần, ngay cả khi nguyên liệu ban đầu vốn là thực phẩm lành mạnh.

Vì vậy, khi xây dựng chế độ ăn để kiểm soát lipid máu, không chỉ cần quan tâm “ăn gì” mà còn phải chú ý “ăn bao nhiêu” và “nấu như thế nào”.

Kiểm soát mỡ máu không phải là kiêng càng nhiều càng tốt

Một sai lầm thường gặp là loại bỏ hoàn toàn một thực phẩm quen thuộc như lòng đỏ trứng nhưng lại không chú ý đến những món giàu chất béo, nhiều muối hoặc cholesterol khác trong khẩu phần.

Việc kiểm soát mỡ máu cần dựa trên tổng thể chế độ ăn và lối sống. Không nên chỉ tập trung vào một loại thực phẩm rồi cho rằng đó là nguyên nhân duy nhất gây cholesterol cao.

Tình trạng xơ vữa và tổn thương mạch máu cũng không hình thành chỉ sau một đêm mà liên quan đến nhiều yếu tố tích lũy theo thời gian. Vì vậy, thay vì kiêng khem cực đoan, cần xây dựng chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần thực phẩm giàu chất béo và cholesterol, hạn chế món chiên rán, nhiều muối, đồng thời duy trì vận động và ngủ đủ giấc.

Lòng đỏ trứng không cần trở thành “thủ phạm” duy nhất trong chế độ ăn. Điều quan trọng hơn là nhận diện đúng những thực phẩm có thể khiến tổng lượng cholesterol, chất béo và năng lượng trong khẩu phần tăng cao, từ đó điều chỉnh một cách phù hợp.

Chăm sóc sức khỏe khoa học không phải là loại bỏ một cách mù quáng một vài thực phẩm, mà là hiểu rõ chế độ ăn tổng thể, lựa chọn thực phẩm hợp lý và duy trì những thói quen có lợi lâu dài cho tim mạch và mạch máu.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)