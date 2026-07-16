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Danh sách hơn 10.000 xe bị phạt nguội qua camera AI ở Hà Nội

Thanh Hà- Lê Tuấn
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Tối 15/7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất việc gửi thông báo đến 10.616 chủ phương tiện ô tô, xe máy bị hệ thống camera AI phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong tháng 6.

Cụ thể, từ ngày 1/6/2026 đến ngày 30/6/2026, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi nhận tổng cộng 10.616 phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố.

Trong số này có 2.650 ô tô và 7.966 xe mô tô, xe gắn máy. Phòng CSGT Hà Nội đã gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện theo quy định để phối hợp xử lý.

Danh sách xe mô tô, xe gắn máy bị camera AI phạt nguội ở Hà Nội (Bản đầy đủ)

Danh sách ô tô bị camera AI phạt nguội ở Hà Nội: (Bản đầy đủ)

Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic hoặc trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an.

Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. Ảnh: Cục CSGT

Theo đại diện Phòng CSGT, với các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống camera AI, người dân có thể lựa chọn xử lý trực tiếp tại trụ sở các Đội CSGT hoặc thực hiện trực tuyến qua môi trường điện tử (ứng dụng iHanoi).

Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội đang có gần 5.000 camera AI vận hành. Trong số này có hơn 1.100 camera xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 960 camera đo đếm lưu lượng phương tiện; 112 camera quan sát toàn cảnh nút giao; 251 camera PTZ giám sát an ninh, trật tự và 30 camera xử lý vi phạm tốc độ.

Hệ thống camera AI được kết nối với Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội có khả năng tự động nhận diện biển số, phân tích hình ảnh và phát hiện nhiều hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, dừng đỗ không đúng quy định, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu giao thông... Sau khi ghi nhận, dữ liệu được lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu trước khi hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an đề nghị 358 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
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Tags

hà nội

báo Tiền Phong

bộ công an

CSGT

camera ai

phạt nguội

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