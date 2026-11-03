Danh sách 7 trái cây dưỡng da cực "đỉnh" trong mắt chuyên gia: Chợ Việt KHÔNG BAO GIỜ thiếu

Chưa cần đến tiền triệu cho thực phẩm chức năng xa xỉ, làn da căng bóng và mọng nước của bạn hoàn toàn có thể được nuôi dưỡng từ những loại quả siêu rẻ xuất hiện khắp các chợ Việt.

Muốn da sáng khỏe, căng mịn và chậm xuất hiện nếp nhăn, chỉ trông chờ vào serum hay kem dưỡng là chưa đủ. Những gì bạn ăn mỗi ngày cũng ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe làn da cũng như tốc độ lão hóa ngoại hình. Nhất là với trái cây với nhiều vitamin và chất chống oxy hóa.

Vitamin C tham gia sản xuất collagen, vitamin E giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do oxy hóa, trong khi polyphenol và các sắc tố thực vật góp phần chống lại tác động bất lợi từ môi trường. Dưới đây là 7 loại quả quen thuộc, vừa dễ mua, vừa chứa nhiều dưỡng chất đáng mà bạn nên "ban tặng" cho làn da của mình:

1. Quả lựu

Lựu đỏ được xem là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa đáng chú ý nhờ chứa punicalagin, ellagitannin và axit ellagic. Những hợp chất này có khả năng trung hòa gốc tự do, là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa tế bào.

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Đáng chú ý, nghiên cứu đăng trên Scientific Reports năm 2019, thực hiện trên 74 phụ nữ trong 12 tuần, ghi nhận việc bổ sung nước ép hoặc chiết xuất lựu có thể cải thiện khả năng chống lại phản ứng đỏ da do tia UVB. Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng cho thấy polyphenol trong lựu có thể tác động đến hoạt động của fibroblast, là tế bào sản xuất collagen và elastin, giúp duy trì độ săn chắc, đàn hồi của da.

Muốn dưỡng da, bạn nên ăn lựu tươi hoặc uống nước ép nguyên chất không thêm đường. Có thể nhai kỹ phần hạt nếu phù hợp với khả năng tiêu hóa.

2. Dâu tây

Dâu tây không chỉ hấp dẫn bởi màu đỏ mọng mà còn giàu vitamin C và axit ellagic. Vitamin C tham gia quá trình tổng hợp collagen, trong khi axit ellagic được nghiên cứu về khả năng bảo vệ cấu trúc da trước tác động của tia cực tím.

Nghiên cứu của Đại học Hallym (Hàn Quốc), đăng trên Experimental Dermatology năm 2010, cho thấy axit ellagic có khả năng hạn chế hoạt động của một số enzyme MMP liên quan đến quá trình phân hủy collagen sau khi da tiếp xúc với tia UVB.

Collagen chính là một trong những thành phần giúp da căng mịn, đàn hồi. Vì vậy, bổ sung dâu tây vào thực đơn là cách đơn giản để cung cấp thêm vitamin C và polyphenol, hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong. Nhưng nhớ chọn dâu tây tươi, không dập nát, rửa nhẹ dưới vòi nước sạch trước khi ăn. Có thể kết hợp cùng sữa chua không đường.

3. Quả ổi

Nếu phải chọn một loại quả bình dân để bổ sung vitamin C, ổi chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Theo dữ liệu USDA, 100g ổi tươi chứa khoảng 228mg vitamin C, cao hơn khoảng 4 lần so với cùng lượng cam thông thường.

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Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Một nghiên cứu đăng trên American Journal of Clinical Nutrition năm 2007, khảo sát 4.025 phụ nữ từ 40-74 tuổi, ghi nhận những người hấp thụ nhiều vitamin C hơn có xu hướng ít gặp tình trạng khô da và nếp nhăn hơn.

Bên cạnh đó, ổi còn cung cấp chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Đây thực sự là loại quả đáng thêm vào thực đơn nếu muốn vừa chăm sóc sức khỏe, vừa nuôi dưỡng làn da. Tốt nhất nên ăn tươi và chọn quả sạch để ăn cả vỏ, không nên ăn ổi cò quá xanh gây khó chịu tiêu hóa.

4. Quả bơ

Bơ nổi bật trong danh sách trái cây dưỡng da nhờ axit oleic (omega-9), vitamin E và các carotenoid. Vitamin E góp phần bảo vệ màng tế bào trước tổn thương do oxy hóa, trong khi chất béo không bão hòa giúp duy trì chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ sức khỏe làn da.

Đáng chú ý, nghiên cứu đăng trên Journal of Cosmetic Dermatology năm 2022 đã theo dõi 39 phụ nữ trong 8 tuần. Nhóm ăn một quả bơ mỗi ngày ghi nhận sự cải thiện về độ đàn hồi và độ săn chắc da vùng trán. Đây là một kết quả đáng chú ý cho thấy lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể góp phần cải thiện vẻ ngoài của làn da.

Bạn có thể ăn bơ cùng sữa chua không đường, salad hoặc bánh mì nguyên cám. Vì bơ khá giàu năng lượng, nên cân đối khẩu phần và hạn chế thêm đường, sữa đặc nhé!

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5. Quả kiwi

Kiwi là loại quả giàu vitamin C, đồng thời cung cấp vitamin E, lutein và nhiều hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa nên rất tốt cho cả làm, đẹp lẫn bảo vệ sức khỏe.

Vitamin C hỗ trợ quá trình sản xuất collagen, giúp duy trì cấu trúc và độ săn chắc của da. Vitamin E lại góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Sự kết hợp này khiến kiwi trở thành lựa chọn đáng giá trong thực đơn chăm sóc da từ bên trong. Ngoài ra, kiwi còn chứa nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa. Nếu muốn tận dụng thêm dưỡng chất, bạn có thể ăn cả vỏ sau khi rửa sạch, tùy giống và khẩu vị. Nên chọn kiwi vừa chín tới, ăn tươi và không thêm đường. Người có tiền sử dị ứng kiwi cần tránh sử dụng.

6. Thanh long ruột đỏ

Ít người biết rằng thanh long ruột đỏ cũng nằm tgrong danh sách trái cây tốt cho làn da. Loại quả này chứa betalain, nhóm sắc tố thực vật tạo nên màu đỏ tím đặc trưng, trong đó có betacyanin. Những hợp chất này được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và trung hòa gốc tự do trong điều kiện thực nghiệm.

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Stress oxy hóa là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy lão hóa tế bào. Vì vậy, bổ sung thực phẩm chứa các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên như thanh long ruột đỏ là cách giúp đa dạng nguồn dưỡng chất trong chế độ ăn. Bên cạnh đó, , thanh long còn chứa nhiều nước và chất xơ, phù hợp với những người muốn tìm món ăn nhẹ thanh mát, dễ ăn mà không cần chế biến cầu kỳ.

Có một lưu ý nhỏ là sau khi ăn nhiều thanh long ruột đỏ, phân hoặc nước tiểu đôi khi có thể chuyển màu hồng đỏ do sắc tố tự nhiên.

7. Quả bưởi

Bưởi nổi bật với hàm lượng vitamin C, nước và chất xơ. Ngoài ra, một số giống bưởi còn chứa flavonoid như naringin và naringenin, đây đều là những hợp chất thực vật được nghiên cứu về hoạt tính chống oxy hóa.

Vitamin C trong bưởi góp phần hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của da. Các flavonoid cũng bổ sung nguồn chất chống oxy hóa tự nhiên, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động bất lợi từ môi trường. Đặc biệt, ăn bưởi trực tiếp thay vì ép nước còn giúp tận dụng chất xơ từ các múi quả, phù hợp với những người muốn bổ sung trái cây vào thực đơn hằng ngày.

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Lưu ý quan trọng: Người đang sử dụng một số thuốc hạ mỡ máu, thuốc huyết áp hoặc thuốc dị ứng cần hỏi bác sĩ, dược sĩ về khả năng tương tác với bưởi.

Muốn da đẹp, đừng chỉ chăm chăm vào mỹ phẩm! Một chế độ ăn đa dạng, đủ trái cây, rau xanh, chất béo lành mạnh cùng thói quen ngủ đủ giấc và chống nắng đều đặn mới là nền tảng giúp duy trì làn da khỏe mạnh, căng mịn lâu hơn theo năm tháng.

Tổng hợp