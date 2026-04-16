Danh sách 3 loại “kem trộn” tự chế chứa hoá chất lạ đang được rao bán online: Người dân không nên mua, không sử dụng

Ngày 10/04/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Y tế và Công an xã Bình Dương kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm NTUN, địa chỉ: xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai do bà N.T.U.N (SN 1999) làm chủ. Hộ kinh doanh N.T.U.N hoạt động pha trộn các sản phẩm mỹ phẩm, kem dưỡng da các loại, tại thời điểm kiểm tra cơ sở tự sản xuất, kinh doanh 4 loại mỹ phẩm gồm Kem body ủ lạnh siêu trắng 350g, Kem body ủ lạnh siêu trắng 500g, Bột lá tắm bà đẻ, Kem cốt.

Kiểm tra thực tế cho thấy, cơ sở sản xuất có diện tích khoản 150m2, quy trình sản xuất hoàn toàn thủ công, trên nền gạch không có các biện pháp đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong quá trình sản xuất.

Quá trình sản xuất, đóng gói mỹ phẩm tại cơ sở.

Cơ sở sử dụng các loại thau để chứa nguyên liệu sản xuất với thành phần chính là bột gạo, sau đó phối trộn với các loại hóa chất, mỹ phẩm khác được mua trôi nổi trên thị trường, trong đó có những sản phẩm có chữ nước ngoài (Trung Quốc) nhưng không có nhãn phụ theo quy định sau đó phối trộn và đóng chai, lọ theo khối lượng, dán nhãn thành các sản phẩm để kinh doanh qua các nền tàng, sàng thương mại điện tử.

Đoàn kiểm tra xác định cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm NTUN "hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm 3 không", cụ thể:

1. "Sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm";

2. " Đưa các sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm";

3. "Kinh doanh mỹ phẩm không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF - Product Information File)".

Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu 3 mẫu sản phẩm gồm Kem body ủ lạnh siêu trắng 350g, Kem body ủ lạnh siêu trắng 500g, Bột lá tắm bà đẻ để tiến hành phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm. Đoàn kiểm tra cũng đã tiến hành thu giữ toàn bộ "Kem trộn" thành phẩm và các loại nguyên liệu dùng để sản xuất. Đồng thời yêu cầu cơ sở ngừng ngay hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của cơ sở. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Từ tình hình trên, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo người dân không mua, sử dụng các loại kem trộn, mỹ phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để bảo vệ sức khỏe của bản thân.